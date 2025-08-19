Sẻ chia yêu thương từ Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025

TPO - Với mong muốn sẻ chia, đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, phát huy truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách”, Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 phối hợp với các đơn vị hảo tâm trao 100 triệu đồng tiền mặt tặng Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Sáng 19/8, trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, Ban tổ chức giải đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn (tỉnh Gia Lai).

Đây không chỉ là việc làm thiện nguyện đơn thuần mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần nhân văn, truyền thống "Lá lành đùm lá rách" đang được tiếp nối và lan tỏa bởi những người công tác trong lĩnh vực báo chí truyền thông cùng các nhà hảo tâm, nhà đồng hành.

Đoàn công tác của báo Tiền Phong thăm hỏi, động viên những hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm.

Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 đã trao số tiền 100 triệu đồng tặng Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn - nơi đang chăm sóc và nuôi dưỡng 114 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trung tâm không chỉ cung cấp chỗ ở, sinh hoạt mà còn chăm lo đời sống tinh thần cho các đối tượng được bảo trợ.

Ông Phan Đình Nhiệp - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, cho biết, đội ngũ cán bộ, nhân viên tại trung tâm luôn nỗ lực tạo dựng môi trường ấm áp, đầy yêu thương, nơi mỗi mảnh đời bất hạnh có thể cảm nhận được sự an tâm và bình yên như chính tại gia đình của mình.

Đặc biệt, đối với những người đã mất, trung tâm thực hiện hỏa táng và đưa tro cốt về thờ cúng tại trung tâm để đảm bảo sự trang nghiêm và ấm cúng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, bày tỏ sự xúc động khi được đến thăm trung tâm, một nơi ấm áp tinh thần nhân ái.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. Ảnh: Trương Định

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện trở thành một phần không thể thiếu trong các sự kiện do báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức.

Những món quà lần này tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của Ban tổ chức và các nhà hảo tâm, đơn vị đồng hành cùng giải đấu.

“Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, truyền thống ‘Lá lành đùm lá rách’ đến với cộng đồng”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự nhiệt huyết và đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trung tâm trong suốt những năm qua. Hy vọng Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 sẽ có cơ hội để quay trở lại thăm trung tâm trong tương lai và tiếp tục nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai (bên phải) và nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong trao quà tặng trung tâm. Ảnh: Trương Định

Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn (bên phải) - Phó Trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, thay mặt Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, đơn vị đồng hành cùng chương trình, trao quà từ thiện tặng Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn. Ảnh: Trương Định

