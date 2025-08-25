Bruno Fernandes đổ lỗi cho trọng tài sau khi sút 11m lên trời

Bruno Fernandes phàn nàn với trọng tài

Tối qua, MU tiếp tục gây thất vọng ở vòng 2 Ngoại hạng Anh khi bị Fulham cầm hoà 1-1. So với trận thua Arsenal ở vòng khai mạc, MU thi đấu tệ hơn và không thể tạo ra thế trận áp đảo. Bên cạnh các sai lầm ở hàng thủ, Quỷ đỏ cũng gặp vấn đề lớn ở hàng công khi các ngôi sao thay nhau phung phí cơ hội. Trong đó đáng kể nhất là tình huống Bruno Fernandes sút hỏng phạt đền ở phút 38.

Bruno Fernandes nổi tiếng với khả năng sút 11m ở MU, nhưng anh đã sút bóng vọt xà ngang khi đối mặt với Leno. Trước khi dứt điểm, đội trưởng của Quỷ đỏ tranh cãi với trọng tài Chris Kavanagh khá lâu và phải đặt lại bóng. Trong lúc nhắc nhở cầu thủ hai đội, Chris Kavanagh đã vô tình va phải Bruno Fernandes và khiến tiền vệ này bực bội.

Sau trận đấu, Bruno Fernandes lên tiếng chỉ trích Chris Kavanagh và ngầm ám chỉ trọng tài này gián tiếp làm anh đá hỏng 11m. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi cảm thấy bực bội vì trọng tài. Ông ấy không xin lỗi sau khi va vào người tôi, và điều đó khiến tôi tức giận trước khi sút 11m”.

“Giống như mọi chuyên gia sút 11m khác, tôi cũng có những quy trình riêng, thói quen riêng trước khi dứt điểm. Tất nhiên, đó không thể là cái cớ cho việc tôi sút hỏng. Tôi đã đặt chân quá thấp so với quả bóng và khiến nó bay vọt xà ngang”.

Tình huống va chạm khiến Bruno Fernandes nổi giận

Sau khi Bruno Fernandes đá hỏng 11m, MU tìm được bàn mở tỷ số ở đầu hiệp 2 nhờ pha phản lưới nhà của Muniz. Tuy nhiên, họ để Smith Rowe gỡ hoà 1-1 ở phút 73 sau pha mất bóng vô duyên của Diogo Dalot. Trận hoà này khiến MU rơi xuống vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 1 điểm trong tay.