U23 Việt Nam sẽ mang tới bất ngờ cho U23 Singapore

TPO - Trong buổi tập chiều 5/9 tại Phú Thọ, HLV Kim Sang-sik tiết lộ sẽ thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận đấu với U23 Singapore, nhằm đạt kết quả tốt nhất và tiến gần tới tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2026.

Trong chiều 5/9, U23 Việt Nam đã có buổi tập trên sân Phú Thọ, chuẩn bị cho trận thứ hai gặp U23 Singapore tối ngày 6/9 trong khuôn khổ bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026. Với chiến thắng 2-0 ở trận mở màn với U23 Bangladesh, đội quân của HLV Kim Sang-sik tạm vươn lên dẫn đầu bảng, nắm giữ lợi thế trong cuộc đua.

Hiện thời tiết ở Phú Thọ khá nắng nóng, và như đã chia sẻ vài lần, HLV Kim Sang-sik cho rằng đây là một trở ngại với U23 Việt Nam cũng như các đội bóng khác. Cách duy nhất phải làm chỉ là thích nghi và vượt qua.

HLV người Hàn Quốc cũng cho biết, đội bóng của ông đang có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu với U23 Singapore. Ngoài các bài tập luyện, Ban huấn luyện đã có nhiều buổi họp nhóm, phân tích video đối thủ. Bên cạnh đó, như hậu vệ Phạm Lý Đức cho biết, đội cũng tiến hành rút kinh nghiệm và tập luyện chăm chỉ nhằm cải thiện khâu dứt điểm. Dựa trên các sắp xếp ở buổi tập, không loại trừ khả năng U23 Việt Nam sẽ có điều chỉnh cả về mặt chiến thuật ở trận sắp tới.

"Sẽ có một số thay đổi về nhân sự cũng như vai trò trong đội hình xuất phát trong cuộc chạm trán với U23 Singapore. Đây sẽ là trận đấu rất đáng chờ đợi và tôi hy vọng người hâm mộ sẽ có mặt đông đảo trên sân vận động Việt Trì để tiếp thêm động lực cho các cầu thủ", HLV Kim Sang-sik nói.

Trong lần tập trung tháng 9, ĐT Việt Nam cũng đang tập luyện tích cực nhằm gia tăng sự gắn kết và mang tới cơ hội cọ xát cho các nhân tố mới. Ở trận đấu tập với Thép Xanh Nam Định chiều ngày 4/9 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của trợ lý Đinh Hồng Vinh đã để thua 0-4.

"Chắc tôi sẽ phải làm điều gì đó với các cầu thủ sau trận thua đậm này", HLV Kim Sang-sik cười, "Đợt này cả hai đội tuyển đều tập luyện song song, nhưng vì tôi dành sự tập trung cho đội U23 Việt Nam nên không thể quán xuyến đầy đủ với ĐT Việt Nam. Tôi đang nỗ lực để cùng đội U23 Việt Nam tạo nên những màn trình diễn tốt nhất, qua đó đạt thành tích cao nhất ở Vòng loại U23 châu Á 2026", ông nhấn mạnh.