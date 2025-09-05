Thắng 3-0 trước đội bóng nghiệp dư, tuyển Thái Lan vẫn bị chỉ trích

TPO - Báo chí Thái Lan và HLV Ishii đã đồng loạt chỉ trích đội nhà dù họ vừa thắng Fiji tới 3-0. Có lẽ việc Thái Lan bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đã khiến chiến thắng này không mang tới cảm giác hài lòng...

Các cầu thủ Thái Lan đã bỏ lỡ nhiều cơ hội

Tối 4/9, Thái Lan đã chơi trận bán kết King's Cup 2025. Đội tuyển quốc gia này vượt trội hoàn toàn Fiji vốn chỉ xếp hạng 150 thế giới. Do vậy mà việc họ thắng 3-0 là điều không bất ngờ.

Phút 11, Thái Lan vươn lên dẫn trước 1-0. Ekanit Panya đột phá đến đường biên ngang trước khi chuyền bóng cho Benjamin Davis. Tiền vệ gốc Anh tung cú sút chân phải găm bóng vào lưới. 6 phút sau, Thái Lan đã nâng tỷ số lên 2-0. Ekanit Panya lại đóng vai người khởi xướng. Lần này, anh tạo cơ hội để Teerasak Poeiphimai ghi bàn.

Dẫn 2 bàn và lực lượng vượt trội, Thái Lan đã tạo ra vô số cơ hội. Nhưng họ liên tiếp bỏ lỡ với các pha bóng hỏng ăn ở phút 31 hay 38. Đến phút 47, họ mới ghi bàn thứ 3. Pramesh Ajwilai bắt volley đưa bóng vượt qua thủ môn Fiji.

Trong hơn 40 phút còn lại, cuộc chơi vẫn thuộc về người Thái. Dù vậy, họ không thể ghi thêm bàn nào. Kết quả là 3-0, dù rất chênh lệch nhưng nó không giúp HLV Masatada Ishii hài lòng.

"Sau trận đấu, tôi đã họp với tất cả các cầu thủ vì có một điều chúng tôi cần giải quyết ngay lập tức: dứt điểm. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong trận đấu này, nhưng lại không thể tận dụng tốt. Đó là điều chúng tôi cần phải cải thiện. Nếu không thể hiện tốt, chúng tôi chắc chắn sẽ gặp vấn đề", ông nói.

Tờ Siamsport cũng nhấn vào những nhược điểm của đối thủ để chỉ ra rằng màn thể hiện vừa qua của Voi chiến là không thuyết phục. “Không cần bàn cãi, Fiji thua kém đội tuyển của chúng ta về mọi mặt từ thể lực, chiến thuật, kỹ thuật, và quan trọng nhất là tinh thần thi đấu”, ấn phẩm này viết.

Tuyển thủ Fiji, Tevita Waranaivalu vốn cũng là cầu thủ bóng đá bãi biển

“Trong khí thế hừng hực, Thái Lan đã chơi tấn công tổng lực. Nhưng các cầu thủ lại mắc nhiều lỗi và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Vì vậy, chiến thắng này chưa thể phản ánh được sự phát triển của đội tuyển Thái Lan”.

HLV Ishii và tờ Siamsport có lý do để than phiền về đội nhà vì Fiji là một tập thể khiêm tốn với đội hình gồm nhiều cầu thủ phải làm nhiều công việc để kiếm sống. Tiền đạo Sairusi Nalaubu vốn là một nhân viên cảnh sát, Tevita Waranaivalu ngoài đá bóng sân 11 người còn thi đấu bóng đá bãi biển. Ngoài ra, nhiều tuyển thủ Fiji đến dự King’s Cup còn đang là sinh viên…

Bởi vậy, Fiji chẳng khác nào một tập thể nghiệp dư. Và thắng lợi 3-0 của Thái Lan là chưa đủ thuyết phục. Nếu không thể cải thiện tình hình, rất có thể Thái Lan sẽ gặp nhiều khó khăn trước Iraq ở trận chung kết King’s Cup 2025.