Một số môn ở SEA Games 33 sẽ không có HCĐ?

Đặng Lai

TPO - Vì những vấn đề liên quan đến lực lượng VĐV của Campuchia mà Thái Lan đã chuẩn bị sẵn cho phương án không trao HCĐ ở 7 môn thể thao. Đây là những môn không đủ tối thiểu 4 đoàn tranh tài.

sea-games-33-se-dien-ra-khi-nao-o-dau-166227-6630-9582.jpg

Ủy ban Olympic Thái Lan và Ban tổ chức SEA Games 33 đang họp để bàn về công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao đáng chú ý nhất năm của Đông Nam Á. Tại đây, một vấn đề lớn được bàn là nguy cơ một số môn thể thao không có đủ 4 quốc gia tham dự.

Trường hợp này xảy ra một khi Campuchia không cử nhiều VĐV đến tranh tài. Ban đầu, họ tính đưa 1.000 VĐV đến SEA Games 33 nhưng con số sau đó rút xuống còn 57. Mới nhất, ông Chaiyaphak, tổng giám đốc điều hành SEA Games, xác nhận thay đổi mới nhất từ phía Campuchia.

“Campuchia đã công bố đưa khoảng 600 VĐV và 800 quan chức đến dự SEA Games 33. Nếu không có biến cố nào từ nay đến ngày khai mạc thì đây sẽ là một kết quả tích cực cho tất cả các bên”, ông nói.

310916.jpg
Ban tổ chức SEA Games 33 đang họp để bàn về các vấn đề liên quan

Tuy nhiên, vị quan chức này vẫn để ngỏ trường hợp Campuchia thay đổi một lần nữa. Và một khi khả năng xấu nhất xảy ra, sẽ có 7 môn thể thao không đủ 4 quốc gia tranh tài (quy định của Ủy ban Olympic quốc tế ghi rõ các huy chương vàng, bạc, đồng chỉ được trao nếu một môn thể thao có tối thiểu 4 đoàn tham dự).

Nhưng Thái Lan đã có sẵn phương án cho trường hợp này. Ông Chaiyaphak khẳng định khi ấy, họ vẫn tổ chức tranh tài với 3 đoàn VĐV nhưng sẽ không trao HCĐ.

“Bất kỳ môn thể thao hoặc nội dung nào chỉ có 3 quốc gia tham gia đều được phép tổ chức, nhưng chỉ trao 2 loại huy chương: vàng và bạc. Sẽ không có huy chương đồng. Tất cả các đoàn thể thao đang chuẩn bị tham dự cho môn thể thao đó sẽ không bị ảnh hưởng, bất kể Campuchia có tham gia hay không”, ông Chaiyaphak khẳng định.

Đặng Lai
