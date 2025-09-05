Vòng loại World Cup 2026: Người Đức với cú sốc ở Bratislava, Tây Ban Nha thị uy

TPO - Các CĐV Đức kém lạc quan nhất cũng khó hình dung được kịch bản đội bóng của HLV Julian Nagelsmann lại thua trước “bé hạt tiêu” Slovakia tới 0-2 trong ngày ra quân Vòng loại World Cup 2026.

Áp lực với Nagelsmann

“Khi khoác áo đội tuyển quốc gia, bạn phải hy sinh mọi thứ. Và hôm nay, Đức không làm được điều đó”-Bastian Schweinsteiger đã thốt lên như vậy khi chứng kiến màn trình diễn của Đức trước Slovakia rạng sáng 5/9.

Nếu chỉ nhìn vào các thông số chuyên môn, thất bại 0-2 có phần oan uổng với Đức. Họ kiểm soát bóng tới 70%, tung ra 14 pha dứt điểm. Con số này vượt trội so với chỉ 30% thời lượng bóng và 8 pha dứt điểm bên phía Slovakia.

Tuy nhiên bóng đá không chỉ đơn thuần là các con số thống kê. Trên thực tế, các cầu thủ Đức chơi rời rạc và chỉ kiểm soát bóng được ở khu vực giữa sân, nhưng bế tắc trong việc tiếp cận khung thành cầu môn đối phương. Các phương án tấn công không hiệu quả, trong khi các ngôi sao bạc tỷ của Đức không toả sáng.

Chiều ngược lại, Slovakia chơi với nhiệt huyết và sự tập trung cao độ. Đội chủ nhà tận dụng gần như tối đa các cơ hội tạo ra và 2 trong số đó chuyển hoá thành bàn thắng. Phút 41, hậu vệ David Hancko phát động 1 tình huống tấn công và chính anh ghi bàn với pha dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số trận đấu. Chiến thắng 2-0 cho Slovakia được ấn định ở phút 65 với pha cứa lòng điệu nghệ của Strelec.

Ngay cả khi đã bị đối phương dẫn trước, Đức vẫn không chơi khởi sắc hơn. HLV Nagelsmann đã giận dữ cho rằng chất lượng và kỹ thuật không thể bù đắp được khi các cầu thủ thiếu tinh thần chiến đấu.

Đây là thất bại đầu tiên của Đức trên sân khách tại Vòng loại World Cup sau chuỗi 52 trận bất bại và cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp. Áp lực đang ngày càng tăng với HLV Nagelsmann.

Tây Ban Nha thị uy

Ở một trận đấu khác, Hà Lan phần nào gây thất vọng khi để Ba Lan cầm hoà 1-1. HLV Ronald Koeman có lý do để không hài lòng khi đội bóng của ông kiểm soát thế trận và chơi áp đảo so với đối thủ nhưng lại không thể giành trọn 3 điểm. Vấn đề của Hà Lan có lẽ là khâu ghi bàn khi các tiền đạo không thể tận dụng các cơ hội tạo nên.

Trong số các “ông lớn” châu Âu, Tây Ban Nha là đội vẫn thể hiện được phong độ ở vòng đấu này khi đánh bại Bulgaria 3-0. Cả 3 bàn thắng của Tây Ban Nha đều được ghi trong hiệp 1 do công của Oyarzabal, Cucurella và Merino. Huijsen, trung vệ trẻ khoác áo Real Madrid, cho thấy triển vọng tốt khi chơi năng nổ ở hàng phòng ngự trong khi Yamal vẫn thể hiện sự xuất sắc như thường lệ.

Ở một trận đấu khác ít được chú ý hơn, Thổ Nhĩ Kỳ cũng giành chiến thắng 3-2 trước Georgia.