Nhận định vòng loại World Cup 2026 Slovakia vs Đức, 01h45 ngày 5/9: Cỗ xe tăng hướng tới khởi đầu hoàn hảo

TPO - Nhận định bóng đá Slovakia vs Đức, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, lúc 01h45 ngày 5/9 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sở hữu lực lượng vượt trội, Đức được đánh giá đủ khả năng vượt qua Slovakia để giành chiến thắng thuyết phục.

1.jpg

Nhận định trước trận đấu

Đội tuyển Đức sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 bằng chuyến làm khách tới sân Tehelne Pole ở Bratislava để chạm trán chủ nhà Slovakia vào rạng sáng mai. Đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann và HLV Francesco Calzona nằm ở bảng A cùng với Bắc Ireland và Luxembourg.

Đức đang chuẩn bị cho trận đấu quốc tế đầu tiên kể từ khi thất bại ở UEFA Nations League trên sân nhà hồi tháng 6, nơi họ thua Bồ Đào Nha 1-2 ở bán kết trước khi thất thủ 0-2 trước Pháp trong trận tranh hạng ba.

Đứng thứ 9 thế giới trên BXH FIFA, Die Mannschaft chỉ thắng 12 trong 23 trận (hòa 6, thua 5) ở mọi đấu trường (bao gồm cả giao hữu) kể từ khi HLV Nagelsmann lên nắm quyền vào tháng 9/2023.

Đức mới chỉ giữ sạch lưới 5/16 trận gần nhất và để lọt lưới ít nhất 2 bàn trong cả 4 trận đã chơi năm 2025. Thành tích này cần sớm được cải thiện nếu nhà vô địch World Cup 4 lần muốn tạo dấu ấn ở sân chơi quốc tế trong tương lai gần.

Đức được xem là ứng viên sáng giá nhất để đi tiếp ở bảng A. Họ đã chắc chắn có suất đá playoff nhờ thứ hạng Nations League, nhưng nếu giành ngôi đầu bảng, Die Mannschaft sẽ có vé trực tiếp dự World Cup 2026 tại Canada, Mexico và Mỹ.

Sau khi giành 13 điểm sau 6 trận tại bảng 3 League C năm 2024, Slovakia đã lỡ cơ hội thăng hạng vào tháng 3 năm nay khi thua Slovenia với tổng tỷ số 0-1 (bàn thua ở phút 95).

Phong độ không như ý khiến Slovakia tụt xuống hạng 52 FIFA sau 2 trận thua giao hữu trong tháng 6: thua Hy Lạp 1-4 trên sân khách rồi thua Israel 0-1 tại Hungary.

Trong lịch sử, Slovakia mới chỉ 1 lần góp mặt ở World Cup với tư cách quốc gia độc lập tại Nam Phi 2010. Dù vậy, họ vẫn đặt mục tiêu góp mặt ở giải đấu năm sau với tư cách đội tuyển có thứ hạng FIFA cao thứ hai tại bảng A, xếp trên Bắc Ireland và Luxembourg.

Dẫu bị đánh giá thấp hơn Đức, Slovakia vẫn có lý do để hy vọng tạo nên bất ngờ khi từng thắng 2/5 lần đối đầu gần nhất: 2-0 trên sân nhà năm 2005 và 3-1 trên sân khách năm 2016 (đều là giao hữu).

Phong độ, lịch sử đối đầu

Đức bước vào trận ra quân vòng loại World Cup với chuỗi 7 trận toàn thắng. Họ cũng thắng 3/5 lần đối đầu Slovakia gần nhất, trong đó có chiến thắng 4-1 ngay tại Bratislava ở vòng loại EURO hồi tháng 10/2006.

Phía Slovakia, HLV Francesco Calzona đối mặt với nhiệm vụ vực dậy đội tuyển sau chuỗi 4 trận không thắng trong năm 2025, bắt đầu bằng thất bại trong hiệp phụ ở vòng playoff Nations League.

Thông tin lực lượng

Slovakia không có sự phục vụ của Lukas Haraslin, Denis Vavro, Samuel Kozlovsky và Dominik Javorcek vì chấn thương, trong khi Ivan Schranz và Laszlo Benes bỏ ngỏ khả năng ra sân vì lý do sức khỏe.

Về phía Đức, hàng loạt trụ cột vắng mặt vì chấn thương: Jamal Musiala, Kai Havertz, Marc-Andre ter Stegen, Nico Schlotterbeck, Niklas Sule, Benjamin Henrichs, Tim Kleindienst và Tom Bischof. Ba gương mặt được cân nhắc cho lần đầu lên tuyển - Nathaniel Brown, Max Rosenfelder và Nicolas Kuhn - cũng phải rút lui vì chấn thương.

Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) và Paul Nebel (Mainz 05) lần đầu được triệu tập và có thể ra mắt.

Đội hình dự kiến

Slovakia: Dubravka; Pekarik, Skriniar, Gyomber, Hancko; Duda, Lobotka, Bero; Schranz, Bozenik, Duris

Đức: Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade

Dự đoán tỷ số: Slovakia 1-3 Đức

Trọng Đạt
