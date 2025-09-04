Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Để Lào lấy điểm, Indonesia sớm đối diện mất vé tại vòng loại U23 châu Á

Đặng Lai

TPO - Dù sở hữu đội hình vượt trội với cầu thủ nhập tịch nhưng Indonesia không hề cải thiện phong độ. Họ vừa gây thất vọng lớn bằng trận hòa U23 Lào 0-0.

u23-indonesia-5756.jpg
Struick bế tắc trước hàng thủ Lào

Tối 3/9, Indonesia đã chơi trận ra quân bảng J vòng loại U23 châu Á 2026. Cùng bảng với họ có U23 Hàn Quốc, Lào và Macau Trung Quốc. Trước đó, Hàn Quốc đã thắng dễ Macau Trung Quốc 5-0 nên Indonesia hiểu rằng họ buộc phải giành kết quả đậm đà để duy trì cuộc đua chiếm ngôi đầu kèm vé đi tiếp.

Với trình độ vượt trội cùng lợi thế chủ nhà, U23 Indonesia đã thể hiện một màn trình diễn áp đảo. Với dàn cầu thủ nội địa chất lượng hơn Lào, bên cạnh đó là 2 cái tên nhập tịch Hà Lan, Indonesia đã nỗ lực gây sức ép mạnh mẽ lên hàng phòng ngự của Lào. Họ đưa bóng vào lưới ở phút thứ 6. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận vì lỗi bóng chạm tay của Raven.

Sau đó, Indonesia duy trì tốc độ hãm thành khá cao. Tuy nhiên, dù đã triển khai hàng loạt đợt tấn công, họ vẫn không thể ghi bàn. Các cầu thủ chủ nhà tỏ ra nóng nảy, thường xuyên phối hợp hỏng ở 1/3 đoạn cuối sân. Trong vài cơ hội hiếm hoi thì những Struick, Ferrari, Firmansyah hay Jens Raven, Vua phá lưới giải U23 Đông Nam Á 2025, đều phung phí.

u23-indonesia.jpg
Ferrari tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội

Thế trận phòng thủ chắc chắn là cơ sở để Lào càng thi đấu càng tự tin. Dù chịu áp lực lớn, họ vẫn đứng vững. Thỉnh thoảng họ lại tung ra những pha phản công gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ Indonesia.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này đồng nghĩa với việc đội tuyển xứ vạn đảo chỉ giành được 1 điểm, qua đó bỏ lỡ cơ hội bám đuổi Hàn Quốc. Thậm chí, có thể nói họ đang đối diện nguy cơ không qua nổi vòng loại.

Vì với 1 điểm, Indonesia buộc phải thắng Hàn Quốc ở trận cuối thì mới đủ khả năng giành ngôi đầu. Nếu hòa hoặc thua, họ sẽ chỉ có tối đa 5 điểm, rất khó đua tranh với các đội nhì bảng khác vì nhiều đội nhì sẽ kết thúc vòng loại với tối thiểu 6 điểm. Nên nhớ, chỉ 4/11 đội nhì bảng xuất sắc nhất mới đoạt vé giành vé dự VCK.

Đặng Lai
#tin bóng đá #bóng đá thế giới #bóng đá quốc tế #bóng đá châu á #đội tuyển indonesia #u23 indonesia #vòng loại u23 châu á 2026 #indonesia vs Lào

Xem thêm

Cùng chuyên mục