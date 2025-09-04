Để Lào lấy điểm, Indonesia sớm đối diện mất vé tại vòng loại U23 châu Á

TPO - Dù sở hữu đội hình vượt trội với cầu thủ nhập tịch nhưng Indonesia không hề cải thiện phong độ. Họ vừa gây thất vọng lớn bằng trận hòa U23 Lào 0-0.

Struick bế tắc trước hàng thủ Lào

Tối 3/9, Indonesia đã chơi trận ra quân bảng J vòng loại U23 châu Á 2026. Cùng bảng với họ có U23 Hàn Quốc, Lào và Macau Trung Quốc. Trước đó, Hàn Quốc đã thắng dễ Macau Trung Quốc 5-0 nên Indonesia hiểu rằng họ buộc phải giành kết quả đậm đà để duy trì cuộc đua chiếm ngôi đầu kèm vé đi tiếp.

Với trình độ vượt trội cùng lợi thế chủ nhà, U23 Indonesia đã thể hiện một màn trình diễn áp đảo. Với dàn cầu thủ nội địa chất lượng hơn Lào, bên cạnh đó là 2 cái tên nhập tịch Hà Lan, Indonesia đã nỗ lực gây sức ép mạnh mẽ lên hàng phòng ngự của Lào. Họ đưa bóng vào lưới ở phút thứ 6. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận vì lỗi bóng chạm tay của Raven.

Sau đó, Indonesia duy trì tốc độ hãm thành khá cao. Tuy nhiên, dù đã triển khai hàng loạt đợt tấn công, họ vẫn không thể ghi bàn. Các cầu thủ chủ nhà tỏ ra nóng nảy, thường xuyên phối hợp hỏng ở 1/3 đoạn cuối sân. Trong vài cơ hội hiếm hoi thì những Struick, Ferrari, Firmansyah hay Jens Raven, Vua phá lưới giải U23 Đông Nam Á 2025, đều phung phí.

Ferrari tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội

Thế trận phòng thủ chắc chắn là cơ sở để Lào càng thi đấu càng tự tin. Dù chịu áp lực lớn, họ vẫn đứng vững. Thỉnh thoảng họ lại tung ra những pha phản công gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ Indonesia.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này đồng nghĩa với việc đội tuyển xứ vạn đảo chỉ giành được 1 điểm, qua đó bỏ lỡ cơ hội bám đuổi Hàn Quốc. Thậm chí, có thể nói họ đang đối diện nguy cơ không qua nổi vòng loại.

Vì với 1 điểm, Indonesia buộc phải thắng Hàn Quốc ở trận cuối thì mới đủ khả năng giành ngôi đầu. Nếu hòa hoặc thua, họ sẽ chỉ có tối đa 5 điểm, rất khó đua tranh với các đội nhì bảng khác vì nhiều đội nhì sẽ kết thúc vòng loại với tối thiểu 6 điểm. Nên nhớ, chỉ 4/11 đội nhì bảng xuất sắc nhất mới đoạt vé giành vé dự VCK.