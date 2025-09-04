Nhận định vòng loại World Cup 2026 Hà Lan vs Ba Lan, 1h45 ngày 5/9: Cơn lốc da cam tiếp đà hủy diệt

Nhận định trước trận Hà Lan vs Ba Lan

Tại bảng G thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Hà Lan đang xếp thứ 2 khi giành 6 điểm trọn vẹn. "Cơn lốc màu da cam" còn nguyên cơ hội đánh chiếm ngôi đầu khi đang chơi ít hơn Phần Lan 2 trận. Hà Lan chạm Ba Lan đêm nay chính là trận đấu bản lề để phân định cục diện ở bảng G.

Thầy trò HLV Ronald Koeman đã thắng Phần Lan 2-0 ở trận ra quân vòng loại World Cup 2026. Sau đó, Hà Lan hủy diệt Malta 8-0 trên sân nhà. Tính từ Euro 2024, Hà Lan đã nối dài phong độ ấn tượng đến hiện tại. Và với khí thế được chơi trên sân nhà, thầy trò Koeman càng tận dụng để giành thêm 3 điểm quan trọng trước Ba Lan.

Ba Lan khởi đầu trơn tru ở vòng loại World Cup 2026 bằng trận thắng Litva và Malta. Nhưng ở lần ra sân gần nhất, "Đại bàng trắng" thua Phần Lan 1-2. Nội bộ Ba Lan biến động dữ dội từ trận thua Phần Lan, khi HLV Probierz tước băng đội trưởng của Lewandowski. Sau đó, huyền thoại của Ba Lan tuyên bố giã từ đội tuyển.

"Drama" chưa dừng lại khi ngay sau trận thua Phần Lan, HLV Probierz rời đội tuyển. Ngay lúc này, Lewandowski đã trở lại khi tuyển Ba Lan được dẫn dắt bởi HLV Urban. Bất chấp sự trở lại của "Lewy", Ba Lan vẫn bị đánh giá dưới cửa Hà Lan hoàn toàn khi phải chơi trên sân khách, đang có phong độ bất ổn và chỉ mới thay "tướng".

Giới chuyên môn nhận định Hà Lan nắm tỷ lệ lớn để thắng với cách biệt trên 2 bàn. Sự phóng khoáng trong lối chơi của cả 2 đội tuyển giúp trận đấu hứa hẹn có nhiều bàn thắng.

Phong độ, thành tích đối đầu Hà Lan vs Ba Lan

Dưới thời HLV Koeman, Hà Lan đã và đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. "Cơn lốc màu da cam" phần nào lấy lại thể hiện khi lứa cầu thủ mới của họ xuất hiện nhiều tài năng sáng giá. HLV Koeman đã cụ thể hóa đội hình chất lượng bằng những trận đấu trình diễn tốt và khởi sắc.

Phong độ của Ba Lan giai đoạn gần đây là không tệ. Họ đã thắng liền 3 trận trước khi thua Phần Lan. Nhưng 2 chiến thắng của Ba Lan trước Latvia và Malta ở vòng loại World Cup 2026 không mấy ấn tượng, khi đối thủ của họ yếu hơn rất nhiều nhưng vẫn chật vật để giành 3 điểm.

Ba Lan sẽ đặt tất cả niềm tin vào đôi chân của Lewandowski. Song, thủ lĩnh của "Đại bàng trắng" cũng không có phong độ tốt ở giai đoạn này. Qua những trận đầu tiên ở mùa giải 2025/26, Lewandowski dự bị tại Barca vì mới trở lại sau chấn thương.

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Ba Lan

Hà Lan không triệu tập hậu vệ Frimpong vì chấn thương. Những ngôi sao sao sáng giá nhất của Hà Lan đều hiện diện, hợp thành đội hình mạnh bậc nhất của họ trong nhiều năm qua. Từ Van Dijk đến De Jong, Gravenberch, Rejinders, Xavi Simons và Gakpo, tất cả đều đang có phong độ tốt. Tuyến giữa Hà Lan với De Jong, Gravenberch và Rejinders sẽ là tâm điểm trong lối chơi của họ.

Tuyển Ba Lan phải cân nhắc về vị trí đá chính của Lewandowski. Phong độ, cảm giác bóng của sao Barca đang không tốt. HLV Urban có Swiderski, Buksa và Krzystof để cân nhắc cho hàng công.