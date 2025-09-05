Xác định 6 đội tuyển Nam Mỹ giành vé dự World Cup 2026

TPO - Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ đang đi đến hồi kết khi 6 tấm vé chính thức đã được xác định.

Các cầu thủ Paraguay ăn mừng tấm vé dự World Cup 2026

Nam Mỹ được xem là khu vực có vòng loại World Cup “khắc nghiệt” nhất bên cạnh châu Phi. Các đội tuyển phải thi đấu tổng cộng 18 trận đấu, tính điểm xếp hạng để tìm ra chủ nhân các tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Năm nay, vòng loại World Cup 2026 bớt khắc nghiệt hơn khi Nam Mỹ được phân phối 6 vé chính thức và 1 vé play-off. Trước loạt trận thứ 17, năm đội tuyển đã giành vé sớm bao gồm Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Colombia. Hôm nay, tấm vé chính thức cuối cùng đã xác định được chủ nhân. Đó là Paraguay.

Trên sân nhà, Paraguay cầm hòa Ecuador 0-0 trong khi đối thủ chính của họ là Venezuela thua đậm Argentina 0-3. Sau 17 trận, Paraguay đã có 25 điểm, nhiều hơn Venezuela 7 điểm và chắc chắn nằm trong tốp 6 của vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Sau trận đấu, HLV Gustavo Alfaro và các học trò đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc cùng cổ động viên nhà. Đây là điều dễ hiểu, bởi lẽ Paraguay vắng mặt 3 kỳ World Cup gần nhất sau khi vào đến tứ kết World Cup 2010.

Ngoài 6 đội tuyển kể trên, Nam Mỹ vẫn có thể có thêm một đại diện nữa góp mặt tại World Cup 2026 thông qua đường play-off xuyên lục địa. Vị trí play-off là cuộc cạnh tranh giữa Venezuela (18 điểm) và Bolivia (17 điểm). Ở lượt trận hạ màn, Venezuela đối đầu Colombia trên sân nhà, trong khi Bolivia tiếp đón Brazil.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ