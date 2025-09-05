Nhận định Italia vs Estonia, 01h45 ngày 6/9: Nhiệm vụ phải thắng

TPO - Nhận định bóng đá Italia vs Estonia, vòng loại World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Estonia là một trong 2 “mỏ điểm” ở bảng I. Và Italia không thể bỏ qua cơ hội giành chiến thắng trước đối thủ này.

Nhận định trước trận đấu Italia vs Estonia

Đội tuyển Italia sẽ tìm cách vực dậy tinh thần chiến đấu cho vòng loại World Cup 2026 khi tiếp đón Estonia trong khuôn khổ bảng I. Trận đấu này diễn ra giữa 2 đội đang ở thế yếu trong bảng đấu.

Với 3 điểm sau 2 trận (thắng 1, thua 1), Italia bắt đầu vòng đấu này ở vị trí thứ 3. Họ kém đội xếp thứ 2 Israel 3 điểm, đội dẫn đầu Na Uy tới 9 điểm. Estonia cũng có 3 điểm nhưng đã chơi 3 trận (thắng 1, thua 3). Cả Italia lẫn Estonia thực sự đang yếu thế và mang tới cảm giác bất an cho NHM, đặc biệt là đội bóng áo thiên thanh.

Nên nhớ chỉ đội đứng đầu mỗi bảng mới có cơ hội trực tiếp dự vòng chung kết. Do vậy, Italia hiểu rằng giai đoạn còn lại, họ không có quyền vấp ngã,

Đây rõ ràng là cặp đấu không cân sức. Ý rõ ràng ở một đẳng cấp vượt trội so với Estonia, đội chưa từng tham dự bất cứ VCK World Cup nào trong lịch sử và đang đứng thứ 126 thế giới, kém nhiều đội Đông Nam Á. Nhưng khó có thể kỳ vọng họ sẽ giành chiến thắng dễ dàng vào đêm nay.

Italia còn rất nhiều việc phải làm

Phong độ, lịch sử đối đầu Italia vs Estonia

Có nhiều lý do dẫn tới nhận định này. Thứ nhất, Italia đang thi đấu không tốt ở vòng loại World Cup. Sau 2 chiến dịch thất bại 2018 và 2022, đội bóng này tiếp tục gây thất vọng ở vòng loại năm nay. Họ khởi đầu với trận thua tan nát 0-3 trên sân Na Uy. Sau đó, Azzurri đã tìm lại cảm giác chiến thắng với tỷ số 2-0 trên sân nhà trước Moldova. Nhưng đó mới là trận thắng đầu tiên của họ sau 4 màn so tài liên tiếp không thắng (hòa 1, thua 3). Với đội bóng thứ 9 thế giới, đây thực sự là phong độ đáng quên.

Thứ 2, Italia vừa thay HLV trưởng. Đây mới là trận ra mắt của Genaro Gattuso. Sau khi giã từ sự nghiệp, Gattuso trải qua quãng thời gian rất lận đận. Đến giải VĐQG Croatia, ông cũng gây thất vọng và mất việc. Do vậy, nhiệm vụ dẫn dắt Azzurri dường như đang quá tầm với ông.

Dù khó khăn nhưng vì đối thủ quá yếu, vẫn có thể tin Italia sẽ giành chiến thắng. Ý đã thắng trong cả 12 lần gặp gỡ gần nhất với các đội ngoài Top 100 của FIFA , mà Estonia nằm trong số này (xếp 126, dưới cả Việt Nam). Trước Estonia, Ý đã thắng cả 7 trận đối đầu trước đây, giữ sạch lưới ở 5 trận trong số này, gồm 6 trận thắng với cách biệt 2 bàn trở lên.

Trong bối cảnh còn nhiều việc phải lo toan, việc Italia thắng Estonia vẫn là không phải bàn cãi, nhưng khó có thể hy vọng họ sẽ giành chiến thắng đậm đà.