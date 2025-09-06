Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Đánh bại U23 Singapore, U23 Việt Nam tái chiếm ngôi đầu bảng C

A Phi
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Văn Thuận ghi bàn duy nhất của trận đấu đem lại chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Singapore ở lượt 2 bảng C, Vòng loại U23 châu Á 2026. Kết quả giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục giữ ngôi đầu bảng, hướng đến trận đấu quan trọng với U23 Yemen.

report HẾT GIỜ! U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore

U23 Việt Nam làm chủ hoàn toàn trận đấu với U23 Singapore nhưng phung phí cơ hội. Phải nhờ đến sự tỏa sáng của Văn Thuận ở cuối trận, U23 Việt Nam mới giành chiến thắng và giành lại ngôi đầu bảng C từ tay U23 Yemen.

Với kết quả này, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Yemen ở lượt trận cuối cùng là giành vé dự U23 châu Á 2026.

red THẺ ĐỎ! Đội trưởng U23 Singapore bị đuổi

90+6': Đội trưởng của U23 Singapore trong hiệp 2, Salik nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống xấu chơi.

report Hiệp 2 có 6 phút bù giờ
report KHÔNG VÀO! Đức Anh sút bóng vọt xà ngang

89': Thanh Nhàn đi bóng tốc độ bên cánh trái trước khi căng ngang cho đồng đội dứt điểm. Một hậu vệ Singapore kịp chạm bóng làm đổi hướng, nhưng tạo điều kiện cho Đức Anh băng lên sút xa. Đáng tiếc, Đức Anh đưa bóng bay vọt xà ngang.

report U23 Singapore phản công nhanh

83': U23 Singapore có tình huống phản công hiếm hoi ở trận này. Dù lúng túng, nhưng các hậu vệ áo trắng nhanh chóng phản ứng và ngăn cản thành công.

goal VÀO! Lê Văn Thuận mở tỷ số cho U23 Việt Nam

79': U23 Việt Nam tấn công nhanh bên cánh trái, Phi Hoàng tạt bóng chính xác cho Lê Văn Thuận bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục Yazid. 1-0 cho U23 Việt Nam.

van-thuan.jpg
Văn Thuận ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Ngọc Tú
report Đình Bắc sút bóng chệch cột dọc

77': Đình Bắc xử lý thông minh trước vòng cấm U23 Singapore và tung cú sút giấu chân khiến thủ môn Yazid chôn chân đứng nhìn. Tuy nhiên, bóng vẫn đi chệch cột dọc.

report KHÔNG VÀO! Bóng trúng xà ngang U23 Singapore

68': Lần thứ 2 trong trận đấu này, cầu thủ U23 Việt Nam đánh bại Yazid nhưng bị khung gỗ từ chối. Lần này là Thanh Nhàn với cú sút đưa bóng dội xà ngang U23 Singapore.

report KHÔNG VÀO! Yazid lại tỏa sáng

64': Từ cánh trái, Thanh Nhàn ngoặt bóng vào trong và tung cú cứa lòng đưa bóng bay về góc xa khung thành U23 Singapore. Thế nhưng, thủ môn Yazid vẫn bay người cứu thua đẹp mắt.

report KHÔNG VÀO! Thái Sơn phung phí cơ hội

63': Từ cánh trái, Phi Hoàng căng ngang đẹp mắt cho Thái Sơn có cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, số 6 lại sút bóng vọt xà ngang ở cự ly gần dù không chịu áp lực nào đáng kể.

substitution Công Phương rời sân

61': HLV Kim Sang-sik tiếp tục thay người ở hàng công. Công Phương rời sân nhường chỗ cho Thanh Nhàn.

report KHÔNG VÀO! Nhật Minh sút xa nguy hiểm

58': U23 Việt Nam đang bế tắc và sút xa khá nhiều. Lần này, Nhật Minh là người dứt điểm. Anh rất nắn nót và sút bóng cực mạnh, nhưng bóng vẫn đi chệch cột dọc U23 Singapore.

report Đình Bắc dứt điểm thiếu lực

51': Đình Bắc đi bóng tốc độ đâm thẳng vào vòng cấm U23 Singapore và dứt điểm bằng chân trái. Tuy nhiên, bóng vẫn đi nhẹ và không thắng được Yazid.

dinh-bac.jpg
Đình Bắc vẫn vô duyên. Ảnh: Ngọc Tú
report KHÔNG VÀO! Đến lượt Văn Thuận bị Yazid cản phá

48': Số 10 của U23 Việt Nam, Văn Thuận sút xa bằng chân trái đẹp mắt nhưng thủ môn Yazid vẫn bay người đẩy bóng thành công.

start Hiệp 2 bắt đầu

U23 Việt Nam thay người, Lê Văn Thuận vào sân thay Viktor Lê.

report Hết hiệp 1: U23 Singapore 0-0 U23 Việt Nam

U23 Việt Nam thi đấu áp đảo trong hiệp 1 và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng các cầu thủ áo trắng lần lượt bỏ lỡ đáng tiếc.

u23-viet-nam-3.jpg
report KHÔNG VÀO! Yazid tiếp tục tỏa sáng

45+3': Viktor Lê sút xa cực mạnh giữa vòng vây của hậu vệ U23 Singapore. Bóng đi khó, nhưng thủ môn Yazid vẫn kịp bay người cản phá.

time Hiệp 1 có 3 phút bù giờ
report Chưa có bàn thắng cho U23 Việt Nam

40': Các cầu thủ áo trắng đang tấn công không biết mệt mỏi, nhưng bóng vẫn chưa đi vào lưới U23 Singapore.

u23-viet-nam-9.jpg
report KHÔNG VÀO! Bóng trúng cột dọc U23 Singapore

33': U23 Việt Nam quá đen đủi. Từ nỗ lực căng ngang của Đình Bắc, Viktor Lê ập vào đệm bóng cận thành khi thủ môn U23 Singapore đã lỡ đà. Thế nhưng, bóng lại đi trúng cột dọc bật ra ngoài.

report Đình Bắc dứt điểm không tốt

31': Đình Bắc một lần nữa xử lý bóng tốt nhưng dứt điểm tệ. Cú sút của anh quá nhẹ và không thể làm khó thủ môn Yazid.

report Văn Trường đột phá không thành công

28': Từ đáy biên ngang, Văn Trường đi bóng khéo léo qua 2 hậu vệ U23 Singapore. Tuy nhiên, pha căng ngang của anh không qua được đối thủ.

report Đình Bắc bỏ lỡ thời cơ

23': U23 Việt Nam phối hợp tấn công đẹp mắt bên cánh trái. Đình Bắc ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ U23 Singapore và dứt điểm quyết đoán vào góc gần. Đáng tiếc, anh sút không chính xác.

report Công Phương dứt điểm không thành công

21': U23 Việt Nam tấn công nhanh, Công Phương thoát xuống bên phải và quyết định sút ngay. Tuy nhiên, bóng đi nhẹ và bị Yazid bắt gọn.

report KHÔNG VÀO! Văn Khang lại uy hiếp khung thành U23 Singapore

19': Bóng lập bập trước vòng cấm U23 Singapore và Văn Khang nhanh chân dứt điểm. Bóng đi căng, nhưng đúng vào vị trí thủ môn Yazid chọn sẵn.

report U23 Việt Nam tập trung vào cánh trái

14': U23 Việt Nam đang dồn bóng tấn công ở biên trái, nơi có Khuất Văn Khang và Victor Lê. Dù vậy, các tình huống phối hợp của bộ đôi này chưa đủ chính xác và bất ngờ.

u23-viet-nam-7.jpg
report KHÔNG VÀO! Văn Khang sút phạt nguy hiểm

10': Cơ hội đầu tiên của U23 Việt Nam đến từ tình huống cố định. Khuất Văn Khang sút phạt hàng rào tuyệt đẹp, nhưng bóng đi chệch cột dọc U23 Singapore trong gang tấc.

report U23 Việt Nam đang bế tắc

8': U23 Việt Nam đang gặp khó khăn trước hàng thủ số đông của U23 Singapore. Trong gần 10 phút vừa qua, đội bóng áo trắng chưa thể tiếp cận vòng cấm đối thủ và dứt điểm.

report U23 Singapore phòng ngự tập trung

3': Trong những phút đầu tiên, U23 Singapore thể hiện rõ ý đồ phòng ngự chặt. Họ sẽ cố gắng hạn chế bàn thua trước U23 Việt Nam.

start Trận đấu bắt đầu
report Hai đội đang bước ra sân

Hai đội bóng đang bước ra sân thực hiện nghi lễ chào cờ, hát quốc ca trước trận đấu.

u23-viet-nam-2.jpg
u23-viet-nam-6.jpg
u23-viet-nam-8.jpg
report U23 Việt Nam mặc quần áo sân khách

Cho dù thi đấu trên sân nhà Việt Trì, nhưng U23 Việt Nam sẽ đóng vai "khách" ở trận này theo lịch thi đấu bốc thăm ban đầu. Điều đó có nghĩa U23 Việt Nam sẽ phải nhường màu đỏ cho U23 Singapore và mặc trang phục màu trắng.

report HLV Kim Sang-sik thay 6 cầu thủ trong đội hình xuất phát

So với trận ra quân, HLV Kim Sang-sik đã thay đổi 6 cái tên trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. Những cầu thủ mới được trao cơ hội đá chính ở trận này là Viktor Lê, Công Phương, Văn Khang, Thái Sơn, Minh Phúc và Tuấn Phong.

report U23 Yemen thắng nhọc U23 Bangladesh

Ở trận đấu sớm chiều này, U23 Yemen đã gặp vô số khó khăn trước U23 Bangladesh. Họ chỉ có thể ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 90+4', sau khi chơi hơn 1 người.

Với chiến thắng này, U23 Yemen tạm vươn lên dẫn đầu bảng C. Tuy nhiên, hiệu số bàn thắng thua của họ chỉ là +2. U23 Việt Nam chỉ cần thắng U23 Singapore là giành lại ngôi đầu bảng.

tatic Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam
doi-hinh.jpg
u23-viet-nam-2-4653.jpg

Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Thời gian: 19h00 ngày 6/9

Địa điểm: Sân vận động Việt Trì

Kênh trực tiếp: FPT Play, VTV5, FPT Bóng đá Việt

Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Singapore

U23 Việt Nam khởi đầu vòng loại U23 châu Á 2026 bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U23 Bangladesh, qua đó tạm dẫn đầu bảng C. Tối nay, đội bóng của HLV Kim Sang-sik tiếp tục gặp một đối thủ yếu khác là U23 Singapore.

Với lợi thế sân nhà và lực lượng mạnh hơn, U23 Việt Nam hứa hẹn tiếp đà chiến thắng để giữ vững ngôi đầu bảng. Theo nhận định chung của các chuyên gia, U23 Yemen là đối thủ duy nhất có thể thách thức U23 Việt Nam tại bảng C. Tuy nhiên, màn trình diễn của U23 Yemen trước U23 Singapore không thực sự đặc sắc. Điều này giúp cơ hội cho thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 rộng mở, đặc biệt khi chúng ta được chơi trên sân nhà Việt Trì.

Dù vậy, U23 Việt Nam không được phép chủ quan. Các cầu thủ áo đỏ cần cải thiện sự tập trung và khả năng dứt điểm. Trước U23 Bangladesh, U23 Việt Nam thi đấu có phần bế tắc và phung phí cơ hội. Muốn chiếm lợi thế toàn diện trước U23 Yemen ở trận cuối cùng, U23 Việt Nam cần thắng đậm U23 Singapore để đảm bảo đứng trên đối thủ. Khi đó, chúng ta chỉ cần hòa U23 Yemen là giữ được ngôi đầu bảng C cùng tấm vé đi tiếp.

Thắng đậm U23 Singapore không phải nhiệm vụ quá khó khăn với U23 Việt Nam. U23 Singapore không tham dự giải U23 Đông Nam Á 2025 vừa qua và thiếu sự chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026. Đội hình của họ bao gồm phần lớn cầu thủ của Young Lions và tất cả không có ai từng thi đấu nhiều hơn 10 trận cho U23 Singapore.

Ở hướng ngược lại, U23 Việt Nam sở hữu đội hình dày dặn kinh nghiệm, với nhiều ngôi sao từng lên tuyển quốc gia như Trung Kiên, Lý Đức, Văn Trường, Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn… Sự khác biệt lớn này sẽ được thể hiện rõ trên sân cỏ.

A Phi
Tiểu Phùng
#U23 Việt Nam vs U23 Singapore #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Singapore #U23 Việt Nam #U23 Singapore #trực tiếp bóng đá

