Thể thao

Google News

Sinner và Alcaraz tạo nên lịch sử tại US Open 2025

Kiều Khanh

TPO - Sinner và Alcaraz trở thành cặp đấu đầu tiên của quần vợt Nam trong kỷ nguyên Mở đối đầu với nhau 3 trận chung kết Grand Slam trong 1 mùa giải.

sinner-alcaraz-us-open-2025-final-projection.jpg
Sinner và Alcaraz gặp nhau ở 3 trận chung kết Grand Slam trong năm 2025.

Jannik Sinner và Carlos Alcaraz tiếp tục chứng minh họ là hai tay vợt hay nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Cả hai duy trì sự ổn định xuyên suốt các giải đấu lớn trong năm 2025. Đã không có bất ngờ nào xảy ra trong 2 trận bán kết nội dung đơn Nam US Open 2025, khi bộ đôi này đều đạt phong độ cao nhất. Đây là trận chung kết thứ 5 mà Sinner và Alcaraz chạm trán nhau trong năm 2025, trong đó có 3 trận chung kết tại các giải Grand Slam.

Trong trận bán kết đầu tiên, Carlos Alcaraz đánh bại chủ nhân của 24 danh hiệu Grand Slam Novak Djokovic sau 3 set. Novak Djokovic đã rất nỗ lực trong 2 set đầu tiên, nhưng chừng đó là không đủ để tay vợt người Serbia có thể giành lấy 1 set thắng trước Carlos Alcaraz. ĐKVĐ Roland Garros thể hiện khả năng giao bóng uy lực, thi đấu tốt ở các điểm số áp lực để có 2 set thắng sát nút với các tỷ số 6-4, 7-6.

Djokovic tỏ ra mệt mỏi trong set thứ 3, nhanh chóng đánh mất 2 game cầm giao bóng bởi các lỗi kép và các lỗi tự đánh hỏng. Alcaraz hoàn thành tốt các game giao bóng để giành chiến thắng chung cuộc. Chiến thắng này giúp Alcaraz có lần đầu tiên vượt qua tượng đài quần vợt người Serbia trên mặt sân cứng. Alcaraz trở thành tay vợt đầu tiên kể từ Federer vào năm 2015 lọt vào chung kết US Open mà không để thua set đấu nào.

Jannik Sinner gặp đôi chút khó khăn trong trận đấu với Felix Auger-Aliassime nhưng vẫn giành chiến thắng nhờ vào bản lĩnh vững vàng. Sau khi dễ dàng thắng set 1, Sinner bất ngờ bị áp đảo trong set 2 và thua 3-6. Khả năng đánh thuận tay và giao bóng xuất sắc giúp hạt giống số 25 Auger-Aliassime bẻ gãy khả năng phòng thủ ấn tượng của Sinner. Tay vợt người Italia sau đó chơi bùng nổ trở lại ở set 3 và set 4 để giành quyền vào chung kết.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở thời điểm đầu set 4, khi Sinner liên tục cứu được Break Point ở 2 game giao bóng đầu tiên. Trong các game giao bóng của đối thủ, tay vợt số 1 thế giới trả giao bóng xuất sắc để bẻ được thành công 1 game. Sinner thiết lập 1 kỷ lục mới sau khi tiến vào chung kết US Open 2025, anh là tay vợt trẻ nhất lịch sử quần vợt Nam lọt vào chung kết 4 giải Grand Slam trong 1 năm.

Kiều Khanh
#Sinner và Alcaraz #Jannik Sinner và Carlos Alcaraz #Chung kết #Chung kết Grand Slam #US Open 2025 #Chung kết US Open 2025 #ATP #Quần vợt

