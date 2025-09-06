Nhận định Armenia vs Bồ Đào Nha, 23h00 ngày 6/9: Mở màn tưng bừng

TPO - Nhận định bóng đá Armenia vs Bồ Đào Nha, Vòng loại World Cup 2026 lúc 23h00 ngày 6/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sẽ không ngạc nhiên nếu Bồ Đào Nha giành trọn 3 điểm ở trận mở màn Vòng loại World Cup 2026, đơn giản vì họ quá mạnh trước một Armenia quá yếu.

Nhận định trước trận đấu Armenia vs Bồ Đào Nha

Đây sẽ là trận đầu tiên của Bồ Đào Nha sau chức vô địch UEFA Nations League 2024/25 vào tháng 6, nơi họ đánh bại chủ nhà Đức với tỷ số 2-1 ở bán kết rồi tiếp tục vượt qua nhà vô địch EURO 2024 Tây Ban Nha ở trận chung kết với tỷ số 5-3 trên chấm luân lưu sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính. Đây là danh hiệu quốc tế thứ ba trong vòng 9 năm của Seleccao, cũng là chiến tích đầu tiên của HLV Roberto Martinez, người tự hào với tỷ lệ chiến thắng ấn tượng 70% trong 30 trận đấu (thắng 21, hòa 5 thua 4) kể từ khi nắm quyền vào tháng 1/2023.

Cũng nhờ danh hiệu này, Bồ Đào Nha đã chắc một suất đá play-off tranh vé tới World Cup 2026. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội sẽ đặt mục tiêu giành vé trực tiếp với ngôi đầu bảng F tại vòng loại. Và đây không phải mục tiêu quá khó. Mặc dù Bồ Đào Nha phải đá play-off để giành quyền tới 3/4 kỳ World Cup gần nhất nhưng dưới thời Martinez, họ toàn thắng cả 10 trận vòng loại EURO 2024.

Seleccao sẽ muốn nhân rộng thành tích ấn tượng này, bắt đầu từ chuyến hành quân tới sân Cộng hòa Vazgen Sargsyan ở Yerevan để đối đầu Armenia.

Phong độ, lịch sử đối đầu Armenia vs Bồ Đào Nha

Trong quá khứ, Armenia chưa từng vượt qua vòng loại EURO hay World Cup. Tại Nations League mùa vừa rồi họ phải chơi ở hạng C. Thứ hạng 105 thế giới cũng củng cố nhận định, đây là một trong những đội thuộc nhóm yếu nhất châu Âu. Trong 8 trận gần nhất, Armenia chỉ thắng duy nhất 1 trận trước Latvia, trong khi thua tới 5 trận trước cả những đối thủ như Quần đảo Faroe, Kosovo.

Armenia 6 lần chạm trán Bồ Đào Nha trước đây, nhưng thua tới 4 và kiếm được 2 trận hòa. Lần gần nhất hai đội gặp nhau cũng trên sân Vazgen Sargsyan vào năm 2015. Đội chủ nhà bất ngờ mở tỷ số phút 14 nhưng màn trình diễn tuyệt vời của Ronaldo, với một hat-trick, đã đưa Seleccao tới chiến thắng 3-2.

Bồ Đào Nha hiện đang có phong độ vô cùng ấn tượng. Họ chỉ thua một trong 10 trận đã qua kể từ sau thất bại trước Pháp trên chấm luân lưu ở tứ kết EURO 2024. Ronaldo cùng đồng đội cũng ghi ít nhất 2 bàn trong 7/10 trận trở lại đây.

Thông tin lực lượng Armenia vs Bồ Đào Nha

Armenia sẽ không có sự phục vụ của Narek Grigoryan vì chấn thương, bên cạnh Norberto Briasco rút lui vì vấn đề gia đình. Tuy vậy, Lucas Zelarayan và Grant-Leon Ranos đều trở lại. Với Bồ Đào Nha, tiền đạo Rafael Leao của Milan và hậu vệ cánh Diogo Dalot của MU vắng mặt vì chấn thương. Nhiều khả năng Ronaldo, đội trưởng 40 tuổi sẽ đá chính, gia tăng thành tích đã ghi 5 bàn sau 4 trận đối đầu Armenia.

Đội hình dự kiến Armenia vs Bồ Đào Nha Armenia: Cancarevic; Hovhannisyan, Mkrtchyan, Arutyunyan, Muradyan, Tiknizyan; Iwu, Dashyan; Bichakhchyan, Zelarayan; Barseghyan Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, A. Silva, Mendes; Fernandes, R. Neves, Bernardo; Conceicao, Ronaldo, Neto

Dự đoán tỷ số Armenia 0-3 Bồ Đào Nha