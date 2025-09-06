Các ông lớn hưởng niềm vui tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu

TPO - Hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Pháp và Italia cùng giành những chiến thắng thuyết phục. Italia gây ấn tượng bằng thắng lợi 5-0 trước Estonia để nuôi hy vọng giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Italia thắng lớn trong ngày hàng công tỏa sáng.

Sau thất bại bạc nhược trước Na Uy ở lượt trận đầu tiên, Italia cần phải đánh bại những đội tuyển còn lại trong bảng đấu để tiếp tục bám đuổi đối thủ này trong cuộc đua giành vé tham dự VCK World Cup 2026. Đội bóng áo thiên thanh đã làm tốt nhiệm vụ này khi vùi dập Estonia 5 bàn không gỡ. Đây đã là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Italia, thầy trò HLV Gattuso đánh bại Moldova 2-0 ở lượt trận thứ 2.

Italia khởi đầu chật vật và không thể xuyên phá mành lưới của Estonia trong hiệp 2 mặc dù có thế trận áp đảo. Tuy nhiên, đội bóng áo thiên thanh đã bứt phá mạnh mẽ trong hơn 30 phút cuối trận và có được tới 5 bàn thắng. Italia có 6 điểm, xếp sau Israel với 3 điểm ít hơn. Thầy trò HLV Gattuso sẽ đối đầu với Israel ở lượt trận tiếp theo và họ sẽ vươn lên vị trí thứ 2 nếu giành trọn 3 điểm.

Siêu sao Mbappe góp công lớn vào thắng lợi của Pháp.

Đội tuyển Pháp gặp đôi chút khó khăn trong cuộc đối đầu với Ukraine nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao. Hai bàn thắng quý giá của OIise và Mbappe mang về chiến thắng đầu tiên tại vòng loại cho đoàn quân của HLV Deschamps. Ở trận đấu tiếp theo diễn ra sau 4 ngày, Pháp sẽ trở về sân nhà tiếp đón Iceland. Đây có thể là cơ hội thuận lợi để Les Bleus thắng 2 trận liên tiếp.

Đã không có bất ngờ xảy ra trong lượt trận diễn ra vào rạng sáng ngày 6/9 (Theo giờ Việt Nam). Những đội tuyển "chiếu trên" như Croatia, Thụy Sĩ, Séc, Hy Lạp đều có 3 điểm để củng cố các vị trí dẫn đầu tại các bảng đấu.