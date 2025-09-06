Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Cầu thủ nhập tịch thi nhau tỏa sáng giúp tuyển Indonesia đại thắng 6-0

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Indonesia đã có một màn trình diễn xuất sắc khi tiếp đón Đài Bắc Trung Hoa tại ở Gelora Bung Tomo. Họ giành chiến thắng 6-0, với hàng loạt bàn thắng của cầu thủ nhập tịch.

hasil-pertandingan-timnas-indonesia-vs-china-taipei.jpg
Hậu vệ Jordi Amat ăn mừng bàn mở tỷ số

Trong trận giao hữu vào tối 5/9, Garuda được đánh giá cao hơn Đài Bắc Trung Hoa, đội đứng thứ 172 thế giới. Nhưng có lẽ những NHM lạc quan nhất của họ cũng khó có thể tin Indonesia lại thắng dễ như thế. Ngay phút thứ 4, Indonesia đã mở điểm. Hậu vệ Jordi Amat đã tận dụng thành công đường kiến tạo tuyệt vời của Beckham Putra để đánh đầu tung lưới.

Indonesia tiếp tục tăng tốc và gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Đài Bắc Trung Hoa. Các cơ hội xuất hiện gần như mỗi phút từ hai cánh. Và đến phút 23, họ đã nhân đôi cách biệt. Ramadan Sananta sau nhiều lần không thể vượt qua thủ môn Đài Bắc Trung Hoa đã có thể ghi bàn với cú dứt điểm đưa bóng trúng Ming-hsiu Chao đổi hướng làm tung lưới.

Đài Bắc Trung Hoa cố gắng đáp trả bằng cú sút của tiền đạo nhập tịch Jhon Miky Benchy. Tuy nhiên, nỗ lực của anh ở phút 26 đã không thành. Trái lại, các vị khách nhận thêm bàn thua ở phút 33. Lần này, đến lượt Marc Klok tung cú sút chính xác sau đường chuyền của Egy Maulana Vikri.

screenshot-2025-09-05-at-212418-copy-2296331448.jpg
Indonesia thắng dễ 6-0

Indonesia kết thúc hiệp 1 với tỷ số 4-0. Eliano Reijnders “mở tài khoản” cho đội tuyển xứ vạn đảo bằng pha đệm bóng vào lưới từ đường chuyền ngang như đặt của Yakob Sayuri.

Sự tự tin của đội bóng do Patrick Kluivert dẫn dắt ngày càng tăng lên. Đầu hiệp 2, họ tiếp tục “khủng bố” đối thủ và ghi liên tiếp 2 bàn trong 15 phút đầu. Sananta tận dụng cơ hội trước khung thành đối phương ở phút 58 để giúp chủ nhà dẫn trước 5-0. Santana là cầu thủ duy nhất mang 100% dòng máu Indonesia ghi bàn ở trận này.

Chỉ 2 phút sau, đến lượt một cầu thủ nhập tịch nữa là Sandy Walsh tỏa sáng. Anh đệm bóng tung lưới từ một tình huống bóng chết, nâng tỷ số lên 6-0.

Đối thủ quá yếu đuối nên Indonesia tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, do dứt điểm chưa thật sự hiệu quả nên họ đành hài lòng với tỷ số 6-0. Nhưng dù sao, kết quả này là quá đủ để Garuda tự tin cho hành trình phía trước.

Đặng Lai
#World Cup 2026 #vòng loại World Cup 2026 #Indonesia #Đài Bắc Trung Hoa #cầu thủ nhập tịch #kết quả vòng loại WC #Amat #Việt Nam #Garuda

Xem thêm

Cùng chuyên mục