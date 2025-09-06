Cầu thủ nhập tịch thi nhau tỏa sáng giúp tuyển Indonesia đại thắng 6-0

TPO - Đội tuyển Indonesia đã có một màn trình diễn xuất sắc khi tiếp đón Đài Bắc Trung Hoa tại ở Gelora Bung Tomo. Họ giành chiến thắng 6-0, với hàng loạt bàn thắng của cầu thủ nhập tịch.

Hậu vệ Jordi Amat ăn mừng bàn mở tỷ số

Trong trận giao hữu vào tối 5/9, Garuda được đánh giá cao hơn Đài Bắc Trung Hoa, đội đứng thứ 172 thế giới. Nhưng có lẽ những NHM lạc quan nhất của họ cũng khó có thể tin Indonesia lại thắng dễ như thế. Ngay phút thứ 4, Indonesia đã mở điểm. Hậu vệ Jordi Amat đã tận dụng thành công đường kiến tạo tuyệt vời của Beckham Putra để đánh đầu tung lưới.

Indonesia tiếp tục tăng tốc và gây sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Đài Bắc Trung Hoa. Các cơ hội xuất hiện gần như mỗi phút từ hai cánh. Và đến phút 23, họ đã nhân đôi cách biệt. Ramadan Sananta sau nhiều lần không thể vượt qua thủ môn Đài Bắc Trung Hoa đã có thể ghi bàn với cú dứt điểm đưa bóng trúng Ming-hsiu Chao đổi hướng làm tung lưới.

Đài Bắc Trung Hoa cố gắng đáp trả bằng cú sút của tiền đạo nhập tịch Jhon Miky Benchy. Tuy nhiên, nỗ lực của anh ở phút 26 đã không thành. Trái lại, các vị khách nhận thêm bàn thua ở phút 33. Lần này, đến lượt Marc Klok tung cú sút chính xác sau đường chuyền của Egy Maulana Vikri.

Indonesia thắng dễ 6-0

Indonesia kết thúc hiệp 1 với tỷ số 4-0. Eliano Reijnders “mở tài khoản” cho đội tuyển xứ vạn đảo bằng pha đệm bóng vào lưới từ đường chuyền ngang như đặt của Yakob Sayuri.

Sự tự tin của đội bóng do Patrick Kluivert dẫn dắt ngày càng tăng lên. Đầu hiệp 2, họ tiếp tục “khủng bố” đối thủ và ghi liên tiếp 2 bàn trong 15 phút đầu. Sananta tận dụng cơ hội trước khung thành đối phương ở phút 58 để giúp chủ nhà dẫn trước 5-0. Santana là cầu thủ duy nhất mang 100% dòng máu Indonesia ghi bàn ở trận này.

Chỉ 2 phút sau, đến lượt một cầu thủ nhập tịch nữa là Sandy Walsh tỏa sáng. Anh đệm bóng tung lưới từ một tình huống bóng chết, nâng tỷ số lên 6-0.

Đối thủ quá yếu đuối nên Indonesia tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, do dứt điểm chưa thật sự hiệu quả nên họ đành hài lòng với tỷ số 6-0. Nhưng dù sao, kết quả này là quá đủ để Garuda tự tin cho hành trình phía trước.