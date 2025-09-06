Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Singapore, 19h00 ngày 6/9: Chiến thắng trong tầm tay

U23 Việt Nam được đánh giá vượt trội U23 Singapore

Nhận định trước trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Singapore

U23 Việt Nam tiếp tục hành trình ở vòng loại U23 châu Á 2026 vào tối nay, tiếp đón U23 Singapore trên sân nhà Việt Trì. Ở trận ra quân, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã đánh bại U23 Bangladesh 2-0, nhưng màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục.

So với đội hình vô địch U23 Đông Nam Á cách đây hơn 2 tháng, đội hình của U23 Việt Nam gần như không thay đổi. Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ chưa thực sự bung sức trước U23 Bangladesh. Đây là điều dễ hiểu, bởi lẽ hầu hết đội hình chính của U23 Việt Nam đều đá chính ở V.League và mới trải qua những vòng đấu căng thẳng. Họ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và tập trung chuẩn bị như giải đấu trước.

Cũng chính vì vậy, U23 Việt Nam rất may mắn khi được gặp các đối thủ từ yếu đến mạnh. Xét về mọi mặt, U23 Singapore không phải đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội bóng xứ đảo quốc sư tử không tham dự U23 Đông Nam Á 2025 và không có ngôi sao nào nổi bật. Sự yếu kém của họ thể hiện rõ ở trận thua U23 Yemen 1-2 vừa qua. Một số chuyên gia thậm chí đánh giá U23 Singapore yếu hơn U23 Bangladesh ở thời điểm này.

Đây là cơ hội để U23 Việt Nam duy trì mạch chiến thắng và tiếp tục giữ ngôi đầu bảng C. Để chiếm lợi thế lớn hơn trong cuộc đua giành vé, U23 Việt Nam cần thắng đậm U23 Singapore. Muốn làm điều này, HLV Kim Sang-sik phải yêu cầu các học trò chắt chiu cơ hội hơn.

Giống như ở giải U23 Đông Nam Á 2025, hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn thi đấu rất chắc chắn. Phong độ xuất sắc của thủ môn Trung Kiên cùng các hậu vệ Lý Đức, Nhật Minh… giúp đội bóng áo đỏ giữ sạch lưới 3/5 trận gần nhất. Tuy nhiên, hàng công vốn nhiều ngôi sao nổi bật hơn như Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn lại chưa có sự hiệu quả như mong đợi.

Ở vòng loại U23 châu Á 2026, chỉ có đội đầu bảng giành vé trực tiếp. Nếu không muốn rơi vào thế bất lợi khi quyết đấu với U23 Yemen ở trận cuối cùng, U23 Việt Nam cần duy trì hiệu số bàn thắng thua cao hơn đối thủ. Vì vậy, thế trận tại Việt Trì tối nay cũng sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa U23 Yemen và U23 Bangladesh trước đó.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Singapore

U23 Việt Nam bất bại trong 3 lần gặp U23 Singapore gần đây (thắng 2, hòa 1). Lần gần nhất U23 Việt Nam thua U23 Singapore đã diễn ra từ năm 2013, tại SEA Games.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Singapore

U23 Việt Nam: Aizil, Aqil Yazid, Kieran Teo, Raoul Suhami, Anrew, Hardy Yussri, Nur Asis, Jonan Tan, Nadim Rahim, Rashid, Danish.

U23 Singapore: Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh, Hiểu Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Văn Trường, Văn Khang, Anh Quân, Thanh Nhàn, Đình Bắc.

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 2-0 U23 Singapore