Nhận định U23 Bangladesh vs U23 Yemen, 16h00 ngày 6/9: 3 điểm nhọc nhằn

TPO - Nhận định bóng đá U23 Bangladesh vs U23 Yemen, vòng loại U23 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chiến thắng trước Singapore, U23 Yemen tự tin hạ mục tiêu giành 3 điểm trước Bangladesh. 3 điểm có thể đưa họ tới gần tấm vé đi tiếp và nắm quyền chủ động trước trận cuối gặp Việt Nam.

Nhận định trước trận đấu U23 Bangladesh vs U23 Yemen

Tuy nhiên, diễn biến ở lượt trận chiều nay có thể mang tới một kịch bản không hề đơn giản. Thứ nhất, U23 Yemen chưa cho thấy sức mạnh vượt trội so với các đối thủ yếu hơn. Trận ra quân, đại diện Tây Á phải chật vật mới có thể giành chiến thắng 2-1. Thực tế là họ chỉ có được 2 bàn thắng nhờ các pha sút phạt đền. Trong thời gian cuối nếu Singapore quyết tâm và sắc sảo hơn, có lẽ U23 Yemen đã không thể có 3 điểm ra về.

Yemen đã thể hiện hình ảnh chưa tương xứng với kỳ vọng. Vì trước giải, họ đã trải qua hơn 1 tháng tập trung để duy trì sự ăn ý trong tập thể. “Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ cuối tháng 7, có chuyến tập huấn tại UAE và thi đấu một số trận giao hữu để rà soát lực lượng. Ban đầu, danh sách có 34 cầu thủ, và hiện tại chúng tôi đã chọn ra 23 cái tên tốt nhất để tham dự giải”, HLV Al-Sunaini nói.

Bangladesh gặp may mới không nhận trận thua đậm trước Việt Nam

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Bangladesh vs U23 Yemen

Đội hình mà U23 Yemen mang tới Việt Nam là những cầu thủ U23 tốt nhất của đất nước. Đội tuyển này tràn đầy tự tin để lần đầu tiên sau 10 năm giành vé dự VCK U23 châu Á kể từ 2016.

HLV Al-Sunaini thể hiện quyết tâm: “Trước hết, chúng tôi muốn tạo sự chuẩn bị vững chắc cho lứa cầu thủ kế cận của bóng đá Yemen. Mục tiêu thứ hai là phấn đấu giành vé đi tiếp tham dự VCK U23 châu Á”.

Nhưng phải thừa nhận rằng Yemen chưa thể hiện đúng như tham vọng. Trước Bangladesh, chắc chắn Yemen phải thi đấu tốt hơn, sao cho xứng đáng với quyết tâm mà ông thầy của họ đã thể hiện.

Bên phía Bangladesh, ở trận ra quân họ đơn giản chỉ biết phòng ngự trước Việt Nam. Nếu như thủ môn của Bangladesh không xuất sắc, chắc chắn đội tuyển Nam Á đã nhận hơn nhiều so với 2 bàn thua. Lối chơi của Bangladesh không có gì quá nổi bật khi họ là tập thể non nớt, yếu về trình độ.

Điểm nhấn trong lối chơi của đội tuyển này có lẽ là vị trí thủ môn. Trước U23 Việt Nam, anh đã tỏ ra lì lợm, liên tục bay người để cản phá những cú dứt điểm sau các pha dàn xếp đa dạng từ phía Việt Nam. Trong khi tấn công đa dạng lại là điều U23 Yemen chưa thể hiện tốt. Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói họ ở dưới trình độ so với U23 v Việt Nam. Do vậy, để thắng đậm Bangladesh sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng với U23 Yemen…