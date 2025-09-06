Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định U23 Bangladesh vs U23 Yemen, 16h00 ngày 6/9: 3 điểm nhọc nhằn

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá U23 Bangladesh vs U23 Yemen, vòng loại U23 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chiến thắng trước Singapore, U23 Yemen tự tin hạ mục tiêu giành 3 điểm trước Bangladesh. 3 điểm có thể đưa họ tới gần tấm vé đi tiếp và nắm quyền chủ động trước trận cuối gặp Việt Nam.

38ff0cef1084c2b6b72717075aefc170.jpg

Nhận định trước trận đấu U23 Bangladesh vs U23 Yemen

Tuy nhiên, diễn biến ở lượt trận chiều nay có thể mang tới một kịch bản không hề đơn giản. Thứ nhất, U23 Yemen chưa cho thấy sức mạnh vượt trội so với các đối thủ yếu hơn. Trận ra quân, đại diện Tây Á phải chật vật mới có thể giành chiến thắng 2-1. Thực tế là họ chỉ có được 2 bàn thắng nhờ các pha sút phạt đền. Trong thời gian cuối nếu Singapore quyết tâm và sắc sảo hơn, có lẽ U23 Yemen đã không thể có 3 điểm ra về.

Yemen đã thể hiện hình ảnh chưa tương xứng với kỳ vọng. Vì trước giải, họ đã trải qua hơn 1 tháng tập trung để duy trì sự ăn ý trong tập thể. “Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ cuối tháng 7, có chuyến tập huấn tại UAE và thi đấu một số trận giao hữu để rà soát lực lượng. Ban đầu, danh sách có 34 cầu thủ, và hiện tại chúng tôi đã chọn ra 23 cái tên tốt nhất để tham dự giải”, HLV Al-Sunaini nói.

aac4094b7d6bf635af7a.jpg
Bangladesh gặp may mới không nhận trận thua đậm trước Việt Nam

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Bangladesh vs U23 Yemen

Đội hình mà U23 Yemen mang tới Việt Nam là những cầu thủ U23 tốt nhất của đất nước. Đội tuyển này tràn đầy tự tin để lần đầu tiên sau 10 năm giành vé dự VCK U23 châu Á kể từ 2016.

HLV Al-Sunaini thể hiện quyết tâm: “Trước hết, chúng tôi muốn tạo sự chuẩn bị vững chắc cho lứa cầu thủ kế cận của bóng đá Yemen. Mục tiêu thứ hai là phấn đấu giành vé đi tiếp tham dự VCK U23 châu Á”.

Nhưng phải thừa nhận rằng Yemen chưa thể hiện đúng như tham vọng. Trước Bangladesh, chắc chắn Yemen phải thi đấu tốt hơn, sao cho xứng đáng với quyết tâm mà ông thầy của họ đã thể hiện.

Bên phía Bangladesh, ở trận ra quân họ đơn giản chỉ biết phòng ngự trước Việt Nam. Nếu như thủ môn của Bangladesh không xuất sắc, chắc chắn đội tuyển Nam Á đã nhận hơn nhiều so với 2 bàn thua. Lối chơi của Bangladesh không có gì quá nổi bật khi họ là tập thể non nớt, yếu về trình độ.

Điểm nhấn trong lối chơi của đội tuyển này có lẽ là vị trí thủ môn. Trước U23 Việt Nam, anh đã tỏ ra lì lợm, liên tục bay người để cản phá những cú dứt điểm sau các pha dàn xếp đa dạng từ phía Việt Nam. Trong khi tấn công đa dạng lại là điều U23 Yemen chưa thể hiện tốt. Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói họ ở dưới trình độ so với U23 v Việt Nam. Do vậy, để thắng đậm Bangladesh sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng với U23 Yemen…

Đội hình dự kiến U23 Bangladesh vs U23 Yemen

U23 Bangladesh: Hasan Srabon; Rimon Hossain, Hahid Shanta, Shakik Topu, Shekh Morsalin, Raul Mitchell, Al Amin, Sabbir Hossein, Mojibor Jony, Zayyan Ahmed, Faysal Akash.

U23 Yemen: Osamah, Faisal, Emad, Ali Khaled, Mohammed Saleh, Anwar, Mohammed Khaled, Radhi, Abdulaziz, Mamdood, Esam.

Dự đoán tỷ số: U23 Bangladesh 0-1 U23 Yemen

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu U23 Bangladesh vs U23 Yemen #Nhận định U23 Bangladesh vs U23 Yemen #Phong độ #lịch sử đối đầu U23 Bangladesh vs U23 Yemen #Đội hình dự kiến U23 Bangladesh vs U23 Yemen #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #U23 Bangladesh vs U23 Yemen #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục