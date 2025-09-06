Nhận định Anh vs Andorra, 23h00 ngày 6/9: Vững vàng ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Anh vs Andorra, lượt 4 bảng K vòng loại World Cup 2026, lúc 23h00 ngày 6/9 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với thầy trò HLV Thomas Tuchel, đây không chỉ là cơ hội để nối dài mạch toàn thắng mà còn là lời khẳng định sau cú vấp ngã gây sốc trước Senegal.

Nhận định trước trận đấu

Bốn trận đầu tiên của Tuchel trên cương vị HLV trưởng tuyển Anh mang đến nhiều cảm xúc trái ngược. Ông giúp Tam Sư duy trì thành tích toàn thắng ở vòng loại World Cup nhưng lại để lại một “vết sẹo” khó quên: thất bại 1-3 trước Senegal ngay trên sân City Ground hồi tháng 6.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đội tuyển châu Phi hạ gục tuyển Anh và cũng mới chỉ là trận thứ hai Tam Sư thua trên sân nhà với cách biệt từ 2 bàn trở lên sau khi đã ghi bàn mở tỷ số. Một cú sốc thực sự cho bóng đá xứ sương mù.

Trước đó, dù toàn thắng cả ba lượt trận đầu bảng K, bao gồm thắng lợi tối thiểu 1-0 trên sân Andorra, đội tuyển Anh vẫn bị chỉ trích vì thi đấu kém thuyết phục. Họ vượt qua Albania và Latvia mà không thủng lưới, nhưng lối chơi lại chưa thật sự bùng nổ.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thống kê, Anh vẫn đang sở hữu chuỗi bất bại ấn tượng ở vòng loại World Cup: lần gần nhất thua trận là trước Ukraine (2009), còn thất bại sân nhà gần nhất cách đây 25 năm, trước Đức.

Trong khi đó, Andorra tiếp tục là "kẻ lót đường" tại châu Âu. Sau 4 lượt trận, họ toàn thua trước Anh, Serbia, Albania và Latvia, chưa ghi nổi bàn nào, đứng cuối bảng với 0 điểm.

Dù trên lý thuyết vẫn còn cơ hội tranh vé vớt (kém Albania 5 điểm), ngay cả những người hâm mộ lạc quan nhất của Andorra cũng khó tin vào kỳ tích. Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ chỉ thắng được San Marino và tịt ngòi ở cả 9 trận còn lại.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Andorra toàn thua cả 7 lần đối đầu trước đây với tuyển Anh, lọt lưới 26 bàn mà không ghi nổi bàn nào. Tuy nhiên, trận thua 0-1 hồi tháng 6 lại là lần đầu tiên họ tránh được việc thủng lưới từ hai bàn trở lên trước Tam Sư.

Thông tin lực lượng

Tuyển Anh mất hai cái tên Adam Wharton và John Stones vì chấn thương. Đổi lại, Djed Spence (Tottenham) và Elliot Anderson (Nottingham Forest) lần đầu được triệu tập, có thể ra mắt khi HLV Tuchel nhiều khả năng xoay vòng, giữ sức cho trận gặp Serbia.

Harry Kane chuẩn bị có lần thứ 108 khoác áo ĐTQG, san bằng kỷ lục của huyền thoại Bobby Moore, đứng thứ 5 trong danh sách thi đấu nhiều nhất lịch sử đội tuyển Anh.

Về phía Andorra, HLV Koldo Alvarez tiếp tục dựa vào những cựu binh giàu kinh nghiệm. Tiền vệ Marc Pujol, năm nay đã 43 tuổi, vẫn mang băng đội trưởng và hướng tới trận đấu thứ 123. Người đá cặp Marc Vales (35 tuổi) cũng sẵn sàng có lần thứ 101 ra sân, còn thủ môn Iker Alvarez (Cordoba, giải hạng Nhì Tây Ban Nha) bắt chính.

Đội hình dự kiến Anh (4-2-3-1): D. Henderson; Livramento, Guehi, Burn, Spence; Rice, J. Henderson; Bowen, Rogers, Rashford; Kane Andorra (5-4-1): Alvarez; Borra, Olivera, Llovera, San Nicolas, M. Garcia; Martinez, M. Vales, M. Rebes, Cervos; R. Fernandez

Dự đoán tỷ số: Anh 3-0 Andorra