Thể thao

Google News

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Singapore trên kênh nào, ở đâu?

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cập nhật link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Singapore, vòng loại U23 châu Á 2026 trên FPT Play, VTV hôm nay. U23 Việt Nam hứa hẹn khởi đầu thuận lợi khi được gặp đối thủ yếu hơn.

u23-viet-nam-ap-2.jpg

Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Sau khi hoàn thành hat-trick vô địch U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ quan trọng khác là vòng loại giải U23 châu Á 2026. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik ra quân thuận lợi với chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng áo đỏ không được như kỳ vọng.

Theo nhận định của giới chuyên gia, U23 Việt Nam đủ sức giành ngôi đầu bảng C khi hai đối thủ còn lại là U23 Yemen và U23 Singapore cũng không quá mạnh. HLV Kim Sang-sik triệu tập hầu hết cầu thủ vừa giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, bao gồm nhiều ngôi sao trẻ nhưng giàu kinh nghiệm quốc tế và thường xuyên lên tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, Việt Nam có lợi thế làm chủ nhà bảng C. Ở trận đấu tối nay, U23 Việt Nam tiếp tục được gặp đối thủ yếu hơn là U23 Singapore. Nếu thi đấu đúng sức, đội bóng áo đỏ có thể thắng đậm U23 Sigapore và tạo lợi thế lớn trước trận quyết đấu với U23 Yemen ở lượt trận cuối cùng.

Theo quy định của vòng loại, 11 đội đầu bảng sẽ giành vé trực tiếp dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Ngoài ra, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành “vé vớt”. Vì vậy, U23 Việt Nam cần chắt chiu cơ hội và ghi thật nhiều bàn thắng khi gặp các đối thủ yếu như U23 Singapore, qua đó chiếm giữ ngôi đầu bảng trước lượt trận cuối cùng. Khi đó, chúng ta chỉ cần hòa U23 Yemen là có vé.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Singapore trên kênh nào, ở đâu?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore được phát sóng trực tiếp miễn phí trên các nền tảng của FPT Play, bao gồm kênh Youtube FPT Bóng đá Việt. Ngoài ra, trận đấu còn được tường thuật trực tiếp trên VTV5 và ứng dụng VTVGo vào lúc 19h00 hôm nay, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi và cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Singapore hôm nay

https://www.youtube.com/watch?v=ZsU68dHzHCA

A Phi
#U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh #U23 Việt Nam #U23 châu Á 2026 #VTV trực tiếp U23 Việt Nam

