HLV Kim Sang-sik: 'Với những gì đã thể hiện, tôi hoàn toàn tin vào một chiến thắng ở trận cuối cùng'

TPO - Với chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore, U23 Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026 và tiến gần tới tấm vé vào Vòng chung kết. HLV Kim Sang-sik tin tưởng các học trò của ông sẽ tiếp đà thắng lợi, giành trọn 3 điểm ở trận cuối để kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng và điểm số tối đa.

u23-viet-nam-14-1942.jpg

HLV Kim Sang-sik hạnh phúc khi U23 Việt Nam được chơi dưới bầu không khí rực lửa của sân Việt Trì, khi có đông đảo người hâm mộ tới cổ vũ và truyền động lực cho toàn đội. Đây chính là một phần lý do giúp các cầu thủ không ngừng cố gắng và sau đó có bàn thắng quyết định.

"Ngày hôm nay chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước khi ghi bàn phút 79. Thủ môn đội bạn chơi rất xuất sắc nhưng các cầu thủ của tôi cũng cần cải thiện thêm kỹ năng dứt điểm để có thể tận dụng triệt để những tình huống kết liễu đối thủ", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Về trận cuối gặp U23 Yemen, ông khẳng định: "Chúng tôi sẽ phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi xây dựng kế hoạch cụ thể để giành kết quả tốt nhất. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, tôi hoàn toàn tin vào một chiến thắng để kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng và điểm số tối đa".

HLV Kim Sang-sik thừa nhận U23 Yemen có thể hình rất tốt, đặc biệt là những cầu thủ ở hàng phòng ngự. "Tuy nhiên chúng tôi cũng có những cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn, tốc độ và khai thác tốt khoảng trống phía sang hàng phòng ngự của họ. Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm những điểm yếu khác của U23 Yemen để có cách tiếp cận phù hợp".

Nguyễn Văn Trường, cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trận, cũng chia sẻ, U23 Việt Nam đã thiếu may mắn để có thể ghi nhiều bàn thắng hơn trong trận đấu với U23 Singapore. Điều này cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm của toàn đội và mục tiêu vẫn là đánh bại U23 Yemen ở trận đấu ngày 9/9 tới cũng trên sân Việt Trì, Phú Thọ.

Thanh Hải Thanh Hải
