Đá 2 trận giành 4 điểm, Campuchia gây bất ngờ lớn ở vòng loại U23 châu Á

TPO - Trong số các đội bóng Đông Nam Á, có lẽ Campuchia là cái tên gây ra nhiều bất ngờ thú vị nhất ở vòng loại U23 châu Á 2026. Đội tuyển này vừa khép lại 2 trận đấu với 4 điểm và bất ngờ đứng ở vị trí thứ 2 bảng G chỉ sau Iraq.

Ở trận đầu tiên, dù bị đánh giá thấp hơn Oman rất nhiều nhưng Campuchia đã xuất sắc cầm hòa đối thủ với kết quả 0-0. Dường như màn thể hiện đó đã tiếp thêm tự tin để Campuchia thể hiện tốt ở trận đấu thứ 2 trước Pakistan.

Tối 6/9, dù gặp một đối thủ không hề dễ chơi nhưng Campuchia vẫn biết cách giải quyết tình hình. Đội bóng này không tấn công quá quyết liệt nhưng hiệu quả hơn hẳn đối thủ ở khả năng kết thúc tình huống. Phút 31, trong pha chống phản công hiệu quả, U23 Campuchia đã tổ chức lên bóng nhanh.

Yem Devit xâm nhập vòng cấm và khi thấy bóng bật ra, anh nhanh chân tung cú sút từ cự ly chỉ gần mở tỉ số. Sau bàn thắng này, Campuchia duy trì lối chơi chậm. Họ khiến Pakistan vốn không mạnh tấn công gặp bế tắc. Cuối trận, Pakistan nhanh xuống sức và bất lực trước lối chơi tỉnh táo của đối phương. Màn so tài kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Campuchia.

Campuchia giành thắng lợi trước Pakistan

Như vậy, Campuchia đã bất ngờ vượt qua Oman để đứng thứ 2 bảng G. Họ bỏ túi 4 điểm, kém Iraq 2 điểm trong khi Oman đứng thứ 3 với chỉ 1 điểm (hòa Campuchia và thua Iraq).

Tình hình hiện tại rất có thể sẽ giúp U23 Campuchia kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 2. Vì nếu như giành được 1 điểm trước Iraq ở lượt cuối, họ sẽ có 5 điểm. Trong khi đó, do đã có 6 điểm nên Iraq cũng không cần quá quyết tâm thắng ở trận đấu cuối cùng. Vì chỉ kết quả hòa cũng giúp họ bảo toàn vị trí dẫn đầu kèm tấm vé vào thẳng vòng chung kết.

Với lợi thế sân nhà khi đăng cai bảng G, Campuchia hoàn toàn tự tin có thể tiếp tục gây ra bất ngờ, qua đó tạo nên chiến dịch vòng loại U23 thành công nhất lịch sử.