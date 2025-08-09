Nhận định Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan, 16h30 ngày 9/8: Voi chiến áp đảo

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan, Giải vô địch nữ Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau những màn thể hiện ở trận ra quân, người hâm mộ có thể phần nào nhìn nhận ra sức mạnh của Campuchia cũng như Thái Lan. Cặp đấu hôm nay thực sự sẽ rất chênh lệch…

Nhận định trước trận đấu Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan

Ở trận đấu đầu tiên, Thái Lan đã đối diện với một chút hoài nghi. Đội bóng này thua cả Ấn Độ vốn bị đánh giá thấp hơn. Kết cục là họ không thể lọt qua vòng loại giải vô địch châu Á, kéo theo giấc mơ World Cup sớm tan vỡ. Tuy nhiên Thái Lan đã sớm chứng tỏ rằng trận thua vừa qua chỉ là tai nạn. Đội bóng này đã trình diễn thứ bóng đá thuyết phục, tấn công ồ ạt khiến Indonesia chỉ biết chống đỡ bất lực.

Một phần vì sức mạnh tấn công từ Thái Lan, phần còn lại vì hàng phòng ngự, đặc biệt là thủ môn Indonesia quá yếu đuối nên trong hiệp 1, đội bóng xứ chùa vàng đã ghi tới 5 bàn để coi như nắm chắc chiến thắng. Những gì trong hiệp 2 chỉ là một thế trận ung dung. Thái Lan ghi thêm 2 bàn nữa để khép lại màn phô trương sức mạnh của mình. Nhờ vậy, Thái Lan đã tạm vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hơn Việt Nam chỉ số phụ.

Với mục tiêu chiếm ngôi đầu để tránh Philippines ở bán kết, Thái Lan hiểu rằng họ phải tiếp tục “cày” hiệu số trong trận đấu Campuchia hôm nay. Xét về tương quan, thậm chí Campuchia còn yếu hơn Indonesia nên người Thái chắc chắn không bỏ qua cơ hội giành chiến thắng đậm.

Phong độ, thành tích đối đầu Nữ Campuchia vs Nữ Thái Lan

Với Campuchia, họ hiểu rằng vị thế của mình là rất khiêm tốn. Campuchia không có lực lượng mạnh, lại phải chia quân cho đội U20 đang tham dự vòng loại U20 nữ châu Á. Vậy nên tiến tới giải lần này, họ xác định chỉ có 1 điểm ra về là thành công. Và 1 điểm ấy, Campuchia dành để lấy trước Indonesia. Còn khi gặp Thái Lan, nhiệm vụ chắc chắn là hạn chế tối đa số bàn thua.

Đội bóng này phòng ngự rất yếu đuối. Họ chỉ có thể tập trung phần đông bên vòng cấm địa để ngăn chặn những pha tấn công từ đối thủ. Những thống kê gần đây càng củng cố sự yếu ớt của đội tuyển xứ chùa tháp. Campuchia chỉ có 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất (tỷ lệ thắng 40%), trong khi Thái Lan có đến 4 chiến thắng và ghi tới 21 bàn trong 5 trận gần đây (tỷ lệ thắng 80%). Họ toàn thua 2 trận gần nhất gặp Thái Lan, nhận tới 9 bàn thua.

Xem ra với sự lép vế trước Thái Lan Lan nói riêng và các đội bóng lớn nói chung, Campuchia khó làm nên bất ngờ trong màn đụng độ vào chiều nay.