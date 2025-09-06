Anh nối dài mạch thắng ở Vòng loại World Cup 2026

TPO - Pha phản lưới nhà của Garcia và bàn thắng của Rice giúp đội tuyển Anh đánh bại Andorra 2-0 trong trận đấu tại Vòng loại World Cup 2026. Đây cũng là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Anh, giúp họ vững ngôi đầu bảng K với 12 điểm.

report Hết giờ 90+2': Với thắng lợi 2-0 trước Andorra, tuyển Anh duy trì thành tích toàn thắng tại bảng K vòng loại World Cup. report Burn nhận thẻ vàng 90': Burn phải nhận thẻ vàng sau pha tranh chấp với Olivera. report Bỏ lỡ đáng tiếc 87': Livramento dứt điểm ngay trong vòng cấm địa của Andorra, nhưng bóng lại chạm vào một hậu vệ đội khách, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. report Hàng thủ Andorra tập trung 83': Rogers nhận đường chuyền từ Madueke và lập tức căng ngang vào vòng cấm Andorra cho Gordon, nhưng Babot kịp thời phá bóng ra ngoài và chịu quả phạt góc. report Tuyển Anh có thêm sự thay đổi người 80': Morgan Gibbs-White vào sân thay cho Eberechi Eze, người có một ngày thi đấu chưa thực sự hiệu quả. report Guehi rời sân 76': Marc Guehi rời sân mà chưa kịp tung ra cú sút nguy hiểm nào tại Villa Park. Anh được thay thế bằng Konsa. report Livramento có pha chạm bóng đầu tiên 73': Livramento có quả tạt rất nguy hiểm vào vòng cấm cho Kane, nhưng thủ quân tuyển Anh lại phạm lỗi trong nỗ lực tranh bóng. report Tuyển Anh thay 3 người cùng lúc 69': Morgan Rogers, Anthony Gordon và Tino Livramento vào sân thay cho Rice, Rashford và James. report Rice nhân đôi cách biệt 67': James thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh phải để Declan Rice băng vào đánh đầu dội đất, đưa bóng găm thẳng vào lưới. Đây là bàn thắng thứ 6 của Rice trong màu áo Tam Sư. report Nỗ lực không thành 63': Rashford nỗ lực bứt phá, mang về một quả phạt góc cho tuyển Anh. Nhưng một lần nữa, Andorra lại hóa giải thành công. report Andorra thực hiện hai sự thay đổi người 58': Lopez và Guillen được tung vào sân thay cho Fernandez và Vales. report Alvarez tiếp tục cứu nguy 51': Kane cướp bóng trong vòng cấm rồi chuyền ngang dọn cỗ cho Anderson ở tư thế cực kỳ thuận lợi, tưởng chừng như bàn thắng thứ hai đã nằm chắc trong tay tuyển Anh. Thế nhưng thủ môn Alvarez kịp tung người cản phá cú dứt điểm căng của Anderson. report Alvarez cứu thua xuất sắc 50': Madueke đột phá bên cánh phải rồi căng ngược trở lại cho Eze. Ở tư thế thuận lợi, Eze tung cú dứt điểm nhưng bị thủ môn Alvarez xuất sắc cản phá. Bóng bật ra đúng tầm Rashford, tiền đạo tuyển Anh bình tĩnh chỉnh bóng trước khi tung ra cú cứa lòng nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. report Hiệp 2 bắt đầu Hai đội chưa có sự thay đổi nhân sự. report Thống kê hiệp 1 report Hết hiệp 1 45': Không có thời gian bù giờ và hiệp 1 khép lại với lợi thế cho tuyển Anh nhờ bàn phản lưới của đối thủ. report Kane dứt điểm vọt xà 39': Tuyển Anh tiếp tục tạo sóng gió từ những pha bóng đưa ra biên. Trong tình huống phạt góc, Eze treo bóng vào vòng cấm để Harry Kane bật cao đánh đầu, nhưng cú dứt điểm của đội trưởng lại đi vọt xà ngang. report Andorra hóa giải nguy cơ 35': Andorra hóa giải thành công quả phạt góc của tuyển Anh. Lần đầu tiên kể từ đầu trận, đội khách có được chút thời gian kiểm soát bóng trước đối phương. report Madueke khởi đầu ấn tượng trong màu áo tuyển quốc gia 30': Đây đã là lần thứ 4 Madueke in dấu giày vào bàn thắng chỉ sau 8 trận khoác áo tuyển Anh. Gần như mỗi lần ra sân cho Tam sư, anh đều để lại màn trình diễn đầy ấn tượng. report VÀO! Garcia phản lưới nhà 25': Madueke treo bóng từ cánh phải vào vòng cấm. Trong nỗ lực cản phá, Garcia bật cao đánh đầu nhưng vô tình đưa bóng thẳng về lưới nhà, khiến thủ môn Andorra hoàn toàn bất lực. report Nguy hiểm 22': Reece James thực hiện đường căng ngang thấp vào khu vực cấm địa, tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành Andorra. Cú dứt điểm hiểm hóc của Eze sau đó bị hậu vệ Andorra chặn lại. Bóng bật ra đúng tầm để James tung thêm quả tạt thứ 2 đầy nguy hiểm, nhưng Harry Kane lại không kịp băng vào dứt điểm cận thành. report Anderson gây ấn tượng 15': Eberechi Eze tung cú dứt điểm sệt, bóng chạm chân hậu vệ Andorra nên lực đi bị giảm đáng kể. Trước đó, Anderson gây ấn tượng với pha chuyền bóng tinh tế đánh lừa toàn bộ hàng thủ đối phương. Ngay trong trận ra mắt, tiền vệ trẻ này đang chứng tỏ khả năng cầm nhịp và sáng tạo ở tuyến giữa. report Harry Kane sút xa 11': Harry Kane có cơ hội dứt điểm đầu tiên khi bóng bật ra đúng tầm. Đội trưởng tuyển Anh lập tức tung cú sút nhanh từ rìa vòng cấm, nhưng thủ môn Andorra dễ dàng bắt gọn. report Cơ hội 8': Lewis-Skelly, trong lần được đá chính đầu tiên ở mùa này, thực hiện quả tạt xoáy cực chuẩn về phía cột xa. Tuy nhiên, Moises San Nicolas đã kịp thời bật cao đánh đầu cản phá, ngăn Harry Kane lao vào dứt điểm. report Thẻ vàng cho Babot 6': Tiền vệ trung tâm của Andorra buộc phải kéo ngã Madueke khi cầu thủ bứt tốc vượt qua vạch giữa sân, gây áp lực lớn cho hàng thủ đội khách. report Rashford ngã trong vòng cấm 3': Marcus Rashford đi bóng kỹ thuật, lần lượt vượt qua hai hậu vệ đối phương khi xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, sau pha truy cản của Llovera, tiền đạo tuyển Anh ngã xuống nhưng trọng tài khoát tay từ chối thổi phạt đền. report Trận đấu bắt đầu 1': Trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu giữa tuyển Anh và Andorra trên sân Villa Park. Andorra là đội giao bóng trước. report Thành tích tuyển Anh tại Villa Park Đây là trận đấu quốc tế đầu tiên của tuyển Anh trên sân Villa Park kể từ trận hòa không bàn thắng với Hà Lan vào tháng 2/2005. Trong 9 lần ra sân tại đây, “Tam sư” chỉ giành được 4 chiến thắng, hòa 4 và thua 1. Tỷ lệ thắng 44,4% cũng là con số thấp nhất của họ trên một sân nhà mà tuyển Anh từng thi đấu quá 3 trận. report Bảng xếp hạng bảng K Trong trận đấu còn lại của bảng K, Serbia đã giành chiến thắng 1-0 trên sân Latvia nhờ pha lập công của tiền đạo Juventus, Dusan Vlahovic. Chiến thắng này giúp Serbia vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém tuyển Anh 2 điểm. report Tổ trọng tài điều khiển trận đấu Trọng tài chính: Mohammad Al-Emara Trợ lý trọng tài: Turkka Vajakka, Mika Lamppu Trọng tài thứ 4: Peiman Simani Trọng tài VAR: Bram Van Driessche report Đội hình xuất phát Andorra Pires, Alex Ruiz, Da Cunha, Rebes, De las Heras, Vales, Lopez, Martinez, Rubio, Guillen, Da Silva, Garcia. report Đội hình xuất phát tuyển Anh Pickford, James, Guehi, Burn, Lewis-Skelly, Anderson, Rice, Eze, Madueke, Rashford, Kane.

Bốn trận đầu tiên của HLV Thomas Tuchel trên cương vị HLV trưởng tuyển Anh mang đến nhiều cảm xúc trái ngược. Ông giúp Tam Sư duy trì thành tích toàn thắng ở vòng loại World Cup 2026 nhưng lại để lại một “vết sẹo” khó quên: thất bại 1-3 trước Senegal ngay trên sân City Ground hồi tháng 6.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đội tuyển châu Phi hạ gục tuyển Anh và cũng mới chỉ là trận thứ hai Tam Sư thua trên sân nhà với cách biệt từ 2 bàn trở lên sau khi đã ghi bàn mở tỷ số. Một cú sốc thực sự cho bóng đá xứ sương mù.

Trước đó, dù toàn thắng cả ba lượt trận đầu bảng K, bao gồm thắng lợi tối thiểu 1-0 trên sân Andorra, đội tuyển Anh vẫn bị chỉ trích vì thi đấu kém thuyết phục. Họ vượt qua Albania và Latvia mà không thủng lưới, nhưng lối chơi lại chưa thật sự bùng nổ.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thống kê, tuyển Anh vẫn đang sở hữu chuỗi bất bại ấn tượng ở vòng loại World Cup: lần gần nhất thua trận là trước Ukraine năm 2009, còn thất bại sân nhà gần nhất cách đây 25 năm, trước Đức.

Trong khi đó, Andorra tiếp tục là "kẻ lót đường" tại châu Âu. Sau 4 lượt trận, họ toàn thua trước Anh, Serbia, Albania và Latvia, chưa ghi nổi bàn nào, đứng cuối bảng với 0 điểm.

Dù trên lý thuyết vẫn còn cơ hội tranh vé vớt (kém Albania 5 điểm), ngay cả những người hâm mộ lạc quan nhất của Andorra cũng khó tin vào kỳ tích. Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ chỉ thắng được San Marino và tịt ngòi ở cả 9 trận còn lại.

Andorra toàn thua cả 7 lần đối đầu trước đây với tuyển Anh, lọt lưới 26 bàn mà không ghi nổi bàn nào. Tuy nhiên, trận thua 0-1 hồi tháng 6 lại là lần đầu tiên họ tránh được việc thủng lưới từ hai bàn trở lên trước Tam Sư.