Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đông Nam Á chỉ còn Việt Nam toàn thắng ở vòng loại U23 châu Á

Đặng Lai

TPO - Đêm qua và rạng sáng nay, loạt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á đã diễn ra mang tới những kết quả trái ngược cho các đại diện Đông Nam Á. Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của khu vực duy trì mạch toàn thắng.

542758354-1107102738290305-240760519315088102-n.jpg

Những kết quả thất vọng ở loạt đầu đã ảnh hưởng đáng kể tới cơ hội đi tiếp của Malaysia và Indonesia (lần lượt thua Lebanon và hoà Lào). Tiến tới lượt trận thứ 2, do chỉ phải gặp Mông Cổ và Macau Trung Quốc, những đội bóng thuộc hàng yếu nhất châu Á nên Malaysia và Indonesia đã dễ dàng giành chiến thắng. Bầy hổ nã vào lưới Mông Cổ tới 7 bàn trong khi Indonesia vùi dập Macau Trung Quốc 5-0.

2 kết quả này không giúp cả Malaysia và Indonesia lạc quan vì ở lượt trận cuối, họ sẽ bước vào những màn so tài với đối thủ mạnh hơn. Malaysia phải thắng Thái Lan thì mới có hy vọng trong khi Indonesia gần như chỉ còn cửa đánh bại Hàn Quốc.

Trong khi đó, 2 đội thắng ở ngày ra quân là Thái Lan, Việt Nam thì chỉ còn Việt Nam bảo toàn mạch thắng. Trên sân nhà, Thái Lan được kỳ vọng có thể đánh bại Lebanon. Nhưng trong thế trận sân trơn bóng ướt, họ đã trải qua những phút thi đấu hú vía. Phút 85, Thái Lan để đối thủ đánh đầu cận thành tung lưới. Rất may là 3 phút sau, họ đã được thủ môn Lebanon tặng quà. Tỷ số trận đấu là 2-2.

thai-lan-1.jpg
Thái Lan suýt thua Lebanon

Nếu như không thắng Malaysia ở trận cuối, Thái Lan sẽ tụt xuống vị trí thứ 2 vì khả năng Lebanon thắng Mông Cổ là gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Khi đó, Thái Lan sẽ gặp rất nhiều bất lợi và hoàn toàn có thể bị loại.

Các đại diện khác của Đông Nam Á gồm Brunei, Timor Leste, Singapore đã chắc chắn bị loại qua 2 trận toàn thua. Trong khi đó, Myanmar, Lào gần như hết hy vọng với chỉ 1 điểm sau 2 trận còn Campuchia lại bất ngờ vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 với 4 điểm. Philippines cũng mở ra cơ hội đi tiếp bằng thắng lợi bất ngờ 1-0 trước Tajikistan. Trận cuối, họ chỉ phải gặp Nepal nên khả năng đội bóng này có 6 điểm ở vòng loại là rất sáng.

Đến lúc này, cửa của Việt Nam là rộng nhất. Đội chỉ cần hòa ở trận cuối là sẽ chắc chắn đoạt vé vào vòng chung kết. Trong khi đó, Indonesia, Thái Lan, Malaysia gần như chắc chắn phải thắng mới có thể hy vọng…

KẾT QUẢ CÁC TRẬN CỦA ĐẠI DIỆN ĐÔNG NAM Á

Việt Nam 1-0 Singapore

Thái Lan 2-2 Lebanon

Indonesia 5-0 Macau Trung Quốc

Malaysia 7-0 Mông Cổ

Myanmar 1-2 Nhật Bản

Lào 0-5 Hàn Quốc

Timor Leste 0-6 Australia

Brunei 0-2 Turkmenistan

Philippines 1-0 Tajikistan

Campuchia 1-0 Pakistan

Đặng Lai
#U23 châu Á #U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam #Singapore #Bangladesh #Yemen #Đình Bắc #Văn Khang #Viktor Lê #Kim Sang Sik #Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục