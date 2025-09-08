U23 Việt Nam cần làm gì để đánh bại U23 Yemen?

TPO - Trong trận đấu cuối cùng ở bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026, mục tiêu của U23 Việt Nam không gì khác ngoài việc thu trọn 3 điểm từ U23 Yemen. Vậy đây có phải nhiệm vụ khó khăn?

Như HLV Kim Sang-sik nhận định ngay từ đầu, U23 Yemen chính là vật cản lớn nhất của U23 Việt Nam tại bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026. Sau hai trận đã đấu, đội bóng đến từ Tây Á cũng có 6 điểm và tạm xếp sau thầy trò HLV người Hàn Quốc vì kém hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +3).

Chính vì vậy, cuộc chạm trán lúc 19h00 ngày 9/9 tại sân Việt Trì giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen sẽ quyết định tấm vé tới VCK U23 châu Á 2026. Cần lưu ý, mặc dù ngoài 11 vé dành cho các đội nhất bảng vẫn còn 4 suất cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, nhưng xét cục diện vòng loại, U23 Việt Nam sẽ thất thế nếu rơi vào nhóm nhì bảng. Hiện đang có 3 đội nhì bảng cũng có 6 điểm và vượt trội chúng ta về mặt hiệu số, và nhiều đội ở những bảng khác có khả năng kết thúc với 7 điểm.

Tóm lại, U23 Việt Nam buộc phải thắng để giành vé trực tiếp với ngôi nhất bảng, bởi sẽ vô cùng rủi ro nếu mất đi quyền tự quyết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiểu điều này hơn ai hết, và khác với sự thận trọng thường thấy, chiến lược gia người Hàn Quốc tự tin tuyên bố "sẽ giành chiến thắng ở trận cuối cùng".

U23 Việt Nam đang rất tự tin sẽ thu trọn 3 điểm ở trận đấu cuối. (Ảnh: Anh Đức)

Nhìn vào những gì U23 Yemen đã thể hiện, đây chắc chắn là đối thủ xứng tầm với U23 Việt Nam. Họ có nền tảng thể lực tốt, mạnh trong tranh chấp và sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Như đã thấy, Esam Al-Awami (số 17) luôn sẵn sàng bứt phá từ cánh, thoát xuống dưới hàng thủ U23 Singapore với đôi chân xé gió, hoặc tất cả phải ngả mũ trước cái cách Adel Al-Sahmi (10) qua mặt hai hậu vệ U23 Bangladesh, sau đó kiến tạo để Al-Awami ghi bàn. Chính kỹ thuật, sự linh hoạt của Al-Sahmi, Mohamed Saleh (8) cùng sự nhanh nhẹn của Al-Awami là những mối đe dọa tiềm tàng cho mọi đối thủ.

Tuy nhiên đội bóng Tây Á cũng có không ít hạn chế. Các học trò của HLV Amin Al-Sunaini thường gặp vấn đề trong khả năng ra quyết định chính xác khi tiến vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương. Đó là lý do họ không tạo ra nhiều cơ hội chất lượng. Cho đến nay, 2/3 bàn thắng U23 Yemen ghi được đến từ chấm phạt đền.

HLV Amin Al-Sunaini của U23 Yemen ca ngợi U23 Việt Nam là đội rất mạnh. (Ảnh: Như Ý)

Bên cạnh đó, hàng thủ của U23 Yemen cũng rất thiếu chắc chắn và có xu hướng mắc sai lầm khi đối mặt áp lực. Trận gặp U23 Singapore, sự lúng túng của họ mang tới bàn gỡ cho đối thủ và suýt chút nữa nhận tiếp bàn thua phút bù giờ. Gặp U23 Bangladesh, đến thủ môn U23 Yemen cũng mắc sai sót, nhưng may mắn không phải trả giá.

Tối 9/9 trên sân Việt Trì, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đào sâu điểm yếu này bằng việc gây áp lực mạnh mẽ với cường độ cao. Đồng thời, theo tiết lộ của HLV Kim Sang-sik, sẽ khai thác khoảng trống phía sang hàng phòng ngự của U23 Yemen dựa trên những cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn và có tốc độ. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần duy trì sự cân bằng giữa công và thủ, cảnh giác trước các tình huống phản công bên phía đội bạn.

Trước thềm trận đấu, HLV Amin Al-Sunaini ca ngợi "U23 Việt Nam là đội rất mạnh, với lối đá nhanh và trực diện", để rồi nhận định "trận đấu tới sẽ rất khó khăn với U23 Yemen". Ông còn bỏ quên một yếu tố khác, chính là sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả tại Phú Thọ. Nếu tận dụng tốt các lợi thế, phát huy sức mạnh tập thể, một chiến thắng hoàn toàn trong tầm tay của thầy trò HLV Kim Sang-sik.