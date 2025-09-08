Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thái Lan thua chung kết King's Cup dù đá hơn tới 2 người

Đặng Lai

TPO - Trận chung kết King’s Cup 2025 giữa Thái Lan và Iraq đã trở thành một “võ đài” thực sự khi 2 đội chơi rất rát, vào bóng không hề khoan nhượng. Kết cục là Iraq đã nhận tới 2 thẻ đỏ.

thai-lan-1-7943.jpg

Trong hiệp 1, hai đội thi đấu giằng co. Iraq tạo ra nhiều cơ hội hơn từ các tình huống cố định, trong khi đội tuyển chủ nhà thất thế. Họ gặp khó trước hàng thủ to cao của Iraq. Ở các pha bóng hiếm hoi, Thái Lan lại không thể kết thúc tình huống. Hai bên tạm chấp nhận kết quả hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Thái Lan điều chỉnh đội hình bằng cách tung Chanathip Songkrasin vào sân. Tiền vệ này được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Voi chiến tới chiến thắng. Thực tế là thế trận của Thái Lan cũng sáng nước hơn. Tiếc rằng Iraq mới là đội sắc sảo hơn trong khâu tận dụng. Phút 75, Iraq mở màn tấn công bên cánh phải. Ibrahim Al-Kaabawi tạt bóng cho Mohanad Ali đánh đầu cực hiểm, mở tỷ số cho Iraq.

Chỉ 1 phút sau, cao trào trận đấu bắt đầu khi Frans Haddad Putros bên phía Iraq đã phạm lỗi với Supachok Sarachat, khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa với thẻ đỏ.

thai-lan-2.jpg
Thái Lan lại thêm một lần thua Iraq

Trong những phút cuối, Thái Lan thi đấu gần như nửa sân. Thực tế là họ đã tạo ra cơ hội khá rõ nét. Nhưng hàng phòng ngự Iraq vẫn tập trung, liên tiếp chống đỡ thành công. Phút 89, Supachai Jaided dứt điểm căng từ cánh phải, song thủ môn Iraq đã cản phá. Phút bù giờ thứ 3, Supachai bắt volley trong tư thế khá thoáng, anh lại đưa bóng đi vọt xà.

Thời gian đó chứng kiến những pha bóng không hề nhân nhượng từ 2 bên. Iraq dùng tiểu xảo “mua” thời gian trong khi Thái Lan tỏ rõ sự nóng ruột. Trọng tài đã phải rút ra hàng loạt thẻ vàng. Phút bù giờ thứ 7, Mohanad Ali có pha vào bóng thô bạo, đá tung người Chanathip lên không trung.

Hai bên lao vào nhau, ẩu đả diễn ra khiến trọng tài phải mất nhiều phút giải quyết. Hệ quả là Mohanad Ali bị đuổi khỏi sân, Iraq chỉ còn 9 người. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn không thể gỡ hòa, trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Iraq.

Đặng Lai
