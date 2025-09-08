HLV Kim Sang-sik không muốn kết quả hòa, U23 Việt Nam phải thắng trận cuối cùng

TPO - Trong buổi tập chiều ngày 8/9 tại sân Phú Thọ, HLV Kim Sang-sik đã khen ngợi các học trò vì thành tích tốt ở hai trận đầu tiên. Tuy nhiên ông nhắc nhở họ, mục tiêu của U23 Việt Nam ở trận cuối gặp U23 Yemen không gì khác ngoài chiến thắng.

Chiều ngày 8/9, U23 Việt Nam đã có buổi tập trên sân Phú Thọ, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026. Vào ngày trước đó (7/9), đội quân của HLV Kim Sang-sik chỉ tập phục hồi tại phòng gym khách sạn và không ra sân tập. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng ở Phú Thọ, đây là động thái cần thiết nhằm giúp các cầu thủ thư giãn, thả lỏng sau trận đấu với U23 Singapore.

Đầu buổi tập, Đình Bắc đã cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Tuy nhiên có vẻ vấn đề không quá nghiêm trọng và cầu thủ đang khoác áo CAHN hoàn toàn có thể ra sân gặp U23 Yemen. Bên cạnh đó cũng cần nhớ, chiến lược gia người Hàn Quốc luôn xoay tua triệt để, khiến đội hình rất phong phú lựa chọn và không phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể.

Trước khi bước vào tập chiến thuật, HLV Kim Sang-sik đã khen ngợi các học trò về những nỗ lực của họ trong hai trận đầu tiên, hoàn thành tốt nhiệm vụ giành 6 điểm từ U23 Bangladesh và U23 Singapore. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh, mục tiêu của đội là lấy nốt 3 điểm còn lại từ U23 Yemen và sẽ không hài lòng với kết quả hòa (dù 1 điểm đủ đảm bảo ngôi đầu và tấm vé vào VCK U23 châu Á 2026).

Ngoài ra, ông cũng nhắc nhở các cầu thủ về khâu dứt điểm. Dù có thể biện minh bằng sự thiếu may mắn, khi quá nhiều cú sút trúng khung gỗ, song U23 Việt Nam cũng phung phí không ít tình huống ngon ăn, dẫn đến việc đội mới ghi được 3 bàn sau 2 trận.

Khi buổi tập khép lại, Khuất Văn Khang cũng cho biết, toàn đội đã họp, rút kinh nghiệm và lắng nghe những chỉ dẫn của HLV Kim Sang-sik sau trận đấu với U23 Singapore. Các cầu thủ cũng được phân tích về đối thủ U23 Yemen và nắm các ưu, nhược của đội bóng Tây Á. Mặc dù vậy, theo Khuất Văn Khang, anh cùng các đồng đội sẽ tập trung cải thiện để trở thành một tập thể tốt hơn nữa và quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu tối ngày 9/9 với U23 Yemen.