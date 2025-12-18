Trực tiếp chung kết SEA Games 33 U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan 0-2 (H1): Seksan nhân đôi cách biệt

TPO - Sau 30 phút hiệp 1, U22 Thái Lan đã 2 lần tìm được mành lưới của U22 Việt Nam với các pha lập công của Yotsakon và Seksan.

goal U22 Việt Nam thua bàn thứ 2 30': Các đường lên bóng của U22 Việt Nam đang bế tắc trong khi ở hàng thủ, đội lại để lộ ra những sai lầm. Ratree Seksan lừa qua 2 cái bóng áo đỏ rồi sút bóng cực mạnh đưa bóng vào góc hẹp. Thái Lan có bàn thứ 2 và thênh thang đường đến HCV. report Tỷ số suýt là 2-0 25': Hiểu Minh trong nỗ lực phá bóng đá suýt phản lưới nhà. Rất may Trung Kiên đã kịp phản xạ. Hàng thủ U22 Việt Nam đang có dấu hiệu lúng túng. goal Nguy hiểm, 1-0 cho Thái Lan 18': Yotsakorn đứng trước chấm đá phạt sở trường. Anh đưa trái bóng đi vòng cung rất hiểm, đánh bại Trung Kiên. Tỷ số là 1-0 cho chủ nhà. Đây đã là cú sút phạt thành công thứ 3 liên tiếp của Yotsakorn. report Rất quyết liệt 16': Các pha lên bóng của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều bị đứt đoạn trước vòng cấm do bị áp sát. report U22 Việt Nam bắt đầu giằng co 10': Sau vài phút dồn lên ăn miếng trả miếng, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đang chơi cân bằng và giằng co hơn. Các pha tranh chấp quyết liệt bắt đầu xuất hiện. report Không được 5': Văn Khang tạt bóng vào cột gần và Đình Bắc lắc đầu ra ngoài. Đây là cú phản đòn của U22 Việt Nam sau tình huống bị hãm thành. report Nguy hiểm 2': Thái Lan đã tung ra đòn đánh đầu tiên khi Ratree xử lý đẳng cấp, loại bỏ Lý Đức rồi tung cú đá căng. Bóng đi vọt xà. ảnh: M.D foul Trận đấu bắt đầu 1': U22 Việt Nam giao bóng trước. ảnh: M.D report "Gala gia đình sẵn sàng chờ Hiểu Minh ở quê nhà" Ông Nguyễn Tiến Quang, bố trung vệ Hiểu Minh nhắn nhủ con trai trước trận đấu, "rằng đây là trận chung kết, con hãy cháy hết mình, đá bóng như chưa bao giờ từng đá, giúp U22 Việt Nam giữ sạch lưới, vì màu cờ sắc áo và mang vinh quang về cho đất nước. Nếu mang huy chương Vàng về, gia đình sẽ tổ chức buổi Gala mừng công". report U22 Việt Nam đang làm nóng Ảnh Hữu Phạm Ảnh Hữu Phạm report Các khán đài đang rất rộn ràng Ảnh M.D-Hữu Phạm report Hình ảnh của trận chung kết ASEAN Cup 2024 đang tái hiện tại Rajamangala Ảnh Hữu Phạm report Đội hình ra sân của U22 Việt Nam Viktor Lê vẫn đá chính trong khi Thanh Nhàn dự bị. Ngoài ra ở các khu vực khác, U22 Việt Nam vẫn đặt niềm tin vào những cái tên quen thuộc như Hiểu Minh, Lý Đức, Xuân Bắc hay Đình Bắc... report CĐV áo đỏ tràn ngập Rajamangala Ảnh Hữu Phạm report Đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt ở Rajamangala Ảnh Hữu Phạm report Các bác sỹ của đoàn thể thao Việt Nam tới cổ vũ U22 Việt Nam Ảnh: Thanh Hải report Dòng người màu đỏ chờ đợi vào sân Ảnh: Thanh Hải report 2 tiếng trước trận, sân Rajamangala đang đón nhiều hơn lực lượng CĐV áo đỏ report Từ rất sớm, NHM đã có mặt để ủng hộ U22 Việt Nam report "U22 Việt Nam sẽ thắng 2-0" Anh Khổng Minh Thuận (Phú Thọ) hy vọng với sự cổ vũ của người hâm mộ, đôi chân các cầu thủ sẽ luôn có lửa để thắng 2-0, mang về tấm huy chương Vàng SEA Games 33. Ảnh: Thanh Hải video Cổ động viên Việt Nam cổ vũ cho các cầu thủ trước trận chung kết report Chiếc mũ đầy sáng tạo của NHM Việt Nam Ảnh: Thanh Hải report Rajamangala nhuộm đỏ màu cờ Việt Nam Ảnh: Thanh Hải report "Khuất Văn Khang sẽ ghi bàn, U22 Việt Nam thắng 2-1" Anh Nhữ Đàm Đức Huy (Hà Nội), người anh thân thiết của Khuất Văn Khang, đánh giá cao sự trưởng thành của đội trưởng U22 Việt Nam ở SEA Games lần này. Với những gì Văn Khang cùng đồng đội thể hiện, anh Đức Huy tin tưởng U22 Việt Nam sẽ thắng 2-1 với các pha lập công của Văn Khang và Đình Bắc. Ảnh: Thanh Hải report Rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đến sớm, chuẩn bị cho buổi tối rực cháy Ảnh: Thanh Hải Ảnh: Thanh Hải Ảnh: Thanh Hải Ảnh: Thanh Hải report Màu áo đỏ đang xâm chiếm Rajamangala Anh Nguyễn Minh Tới cùng gia đình và bạn bè từ Sài Gòn sang Bangkok tối qua để cổ vũ U22 Việt Nam. Ảnh: Thanh Hải report Những CĐV nhiệt thành và bền bỉ luôn có mặt ở mọi trận đấu của ĐTQG cũng như U22 Việt Nam Ảnh: Thanh Hải

Trận đấu này một lần nữa là dịp để 2 nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á chứng tỏ rằng mình mới là kẻ mạnh nhất khu vực. Cả 2 đều khát chiến thắng trước giải với những kết quà chưa tốt ở loạt trận giao hữu. Việt Nam thua Hàn Quốc, Uzbekistan trong khi Thái Lan thua Trung Quốc, hòa Lebanon.

Nhưng khi vào vòng bảng SEA Games, cả 2 đã thể hiện phong độ đáng gờm. Họ toàn thắng, chỉ thủng lưới 1 bàn. Cả 2 đã gặp nhau 5 lần trong trận tranh HCV, với Thái Lan thắng 4 và Việt Nam thắng 1. Chiến thắng ấy diễn ra ở lần gặp nhau gần nhất ở SEA Games, năm 2022.

Đó là dấu mốc quan trọng, cho thấy bóng đá Việt Nam đã thoát ra khỏi cái bóng Thái Lan ở đấu trường Đông Nam Á. Hôm nay là cơ hội để các cầu thủ U22 vượt lên hẳn, giành một thắng lợi ngay tại “sào huyệt” đầy rẫy cạm bẫy của đối phương.

HLV Kim Sang Sik đã từng vô địch tại Rajamangala

Sau những gì đã diễn ra, có thể dự đoán về một kịch bản đầy rẫy nguy hiểm dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik vì Thái Lan là chủ nhà và họ rất khát tấm HCV. Thái Lan hứa hẹn sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu. Hơn lúc nào hết, HLV Kim Sang Sik cần sự lỳ lợm, hiệu quả và cả sự tỉnh táo của các học trò.

Trước trận, ông không chỉ nhận được sự tiếp sức từ NHM Việt Nam mà truyền thông Hàn Quốc quê hương ông cũng gửi những lời tốt đẹp nhất tới HLV 49 tuổi.

Newsis, một trong những ấn phẩm hàng đầu xứ kim chi, viết: “SEA Games được xem là đại hội thể thao châu Á thu nhỏ dành cho các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, nội dung bóng đá nam được quan tâm nhất. Nội dung này có sự tham gia của các đội tuyển quốc gia U22. Tại đây, HLV Kim Sang Sik đang hướng tới mục tiêu chinh phục 3 giải đấu bóng đá lớn nhất Đông Nam Á gồm ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games. Ông đã đăng quang 2 giải đấu đầu tiên, giờ là lúc ông hoàn tất cú hat-trick của mình”.

Hãy cùng tin rằng mong muốn của Newsis cũng như NHM Việt Nam sẽ trở thành hiện thực.