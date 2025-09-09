Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á: Thầy Hàn toàn thắng

Thanh Hải
TPO - Nhìn lại thành tích của U23 Việt Nam tại chiến dịch vòng loại U23 châu Á sẽ thấy, với sự dẫn dắt của các HLV Hàn Quốc, Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi có thể không thường xuyên tạo nên các màn trình diễn bắt mắt, nhưng họ luôn chiến thắng.

fsefsdef-3603.jpg

Nếu giữ vững ngôi đầu bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ có lần thứ 6 liên tiếp dự VCK U23 châu Á. Tại khu vực Đông Nam Á, chúng ta cùng U23 Thái Lan là hai đội góp mặt thường xuyên nhất ở đấu trường danh giá nhất dành cho lứa tuổi U23 (cùng 5 lần tham dự trước đây).

Thành tích đáng tự hào này được tạo ra bởi kết quả ấn tượng ở vòng loại. Sau lần đầu tiên thất bại năm 2013, U23 Việt Nam đã thành công trong việc vượt qua vòng loại vào các năm 2016, 2018, 2020, 2022 và 2024.

Kể từ năm 2016 đến trước trận gặp U23 Yemen chiều nay (9/9), U23 Việt Nam đã chơi 16 trận vòng loại, thắng 13, hòa 1 và chỉ thua 2 trận. Chúng ta cũng ghi tới 47 bàn (bình quân 2,9 bàn/trận) và nhận 8 bàn thua (0,5 bàn/trận). Đáng nói, 2 thất bại đều trước các đại gia châu Á, là U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc. Đồng thời các trận thua này đều diễn ra ở vòng loại các năm 2016 và 2018.

z6973938640298-fe7e786f291333d1e3a20b5f9681bd69.jpg
U23 Việt Nam đang nối dài thành tích bất bại ấn tượng ở vòng loại U23 châu Á.

Có nghĩa là, tính từ vòng loại 2020 đến nay, U23 Việt Nam bất bại cả 10 trận đã đấu. Trong khoảng thời gian này, Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi thắng tới 9 và chỉ hòa 1 trận (2-2 với U23 Singapore ở vòng loại 2022, khi được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier).

Nếu chỉ xét các trận với sự chỉ đạo của các HLV Hàn Quốc, U23 Việt Nam toàn thắng 7 trận, bao gồm 5 trận dưới thời HLV Park Hang-seo và 2 trận của HLV Kim Sang-sik. Sự thận trọng, luôn đảm bảo tính cân bằng giữa công và thủ, đồng thời ưu tiên kết quả của những ông thầy Hàn Quốc cũng mang lại thống kê ấn tượng: ghi 16 bàn và giữ sạch lưới cả 7 trận.

Sẽ không ngạc nhiên nếu chuỗi thành tích này tiếp tục được giữ vững. Đồng thời hãy luôn ghi nhớ, với các chiến lược gia đến từ xứ sở kim chi, có thể họ chưa cung cấp ngay những màn trình diễn bắt mắt, nhưng sẽ không ai phàn nàn về kết quả.

Thanh Hải Thanh Hải
