Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Malaysia, 19h30 ngày 9/9: Voi chiến giữ chỗ

TPO - Nhận định bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Malaysia, vòng loại U23 châu Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Lực lượng mạnh hơn và có điểm tựa sân nhà, U23 Thái Lan hiểu rằng họ phải giành chiến thắng để giữ vé dự VCK U23 châu Á.

Nhận định trước trận đấu U23 Thái Lan vs U23 Malaysia

Trước khi đá trận cuối, Thái Lan bỏ túi 4 điểm còn Malaysia là 3. Với U23 Thái Lan, nhiệm vụ của họ là 3 điểm. Nếu thắng, đội tuyển này gần như chắc chắn đi tiếp còn với kết quả hòa và thua, cửa bị loại rộng mở trước mắt họ.

Trong khi đó, sau khi đánh bại Mông Cổ 7-0 ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại U23 châu Á, U23 Malaysia đã mở ra cơ hội tiến vào vòng trong. Lúc này, họ cũng đứng trước nhiệm vụ phải thắng U23 Thái Lan.

Không gì ngoài chiến thắng mới giúp Bầy hổ đi tiếp. Nếu khả năng đó xảy ra, U23 Malaysia sẽ bỏ túi 6 điểm và nhiều khả năng đứng nhì bảng F. Và họ sẽ phải so chỉ số phụ với các đội nhì bảng khác.

Có 2 điều kiện cần và đủ để U23 Malaysia đi tiếp. Thứ nhất, họ phải đánh bại Thái Lan, thứ 2, Malaysia mong có ít nhất 7 đội nhì bảng khác có kết quả kém hơn mình để chen chân vào nhóm 4 đội nhì xuất sắc nhất, kèm vé vớt dự VCK U23 châu Á.

Trước khi nghĩ đến điều kiện đủ, chắc chắn U23 Thái Lan phải thực hiện được điều kiện cần. HLV Nafuzi đã nhắc nhở các học trò: “Chúng ta đã giành được 3 điểm rất quan trọng sau trận thua Lebanon. Các cầu thủ đã trở lại với tinh thần phi thường và kết quả 7-0 trước Mông Cổ là một chiến thắng lớn, vô cùng quý giá”.

HLV Nafuzi muốn truyền lửa cho học trò

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Thái Lan vs U23 Malaysia

“Nhưng chỉ có một con đường duy nhất để chúng ta tiến lên, đó là đánh bại Thái Lan ở trận đấu cuối cùng. Chúng tôi biết sức mạnh của Thái Lan, nhưng trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Điều quan trọng là chúng tôi phải nỗ lực và tự tin. Và tôi tin rằng với việc đánh bại Mông Cổ thì sự tự tin của các cầu thủ chắc chắn sẽ tăng lên. Tuy nhiên, chúng tôi cần thực sự tập trung và chuẩn bị tốt nhất để đối đầu với Thái Lan”, HLV của U23 Malaysia tuyên bố.

Giữa lý thuyết và thực tế luôn có khoảng cách. HLV Nafuzi đang lên dây cót tinh thần cho các học trò song vẫn phải thừa nhận một điều rằng U23 Malaysia bị đánh giá yếu hơn U23 Thái Lan khá nhiều.

Voi chiến là đội xếp thứ 3 giải vô địch Đông Nam Á 2025 trong khi U23 Malaysia thậm chí còn không qua nổi vòng bảng. 4 trận gần nhất, Malaysia thua tới 3. Nhìn xa ra thì 10 trận vừa qua họ thua tới 7. Đến cả Singapore vốn yếu hơn, Malaysia cũng trắng tay…

Chưa dừng lại ở đó, trong 5 lần gần nhất chạm trán, U23 Thái Lan có 3 chiến thắng, U23 Malaysia chỉ thu về 1 chiến thắng. Họ cũng không ghi nổi bàn nào vào lưới U23 Thái Lan ở 3 lần gặp gỡ vừa qua.

Bên cạnh đó là chất lượng đội hình. Người Thái vẫn được đánh giá cao hơn trong khi dàn sao trẻ của Malaysia đang bị thui chột vì lực lượng nhập tịch chiếm chỗ ở giải vô địch quốc gia. Có quá nhiều vấn đề Malaysia đang phải đối mặt. HLV Nafuzi muốn giải quyết chúng bằng tinh thần. Nhưng e rằng chỉ như vậy thôi là không đủ...