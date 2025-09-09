HLV đầu tiên mất việc ở Ngoại hạng Anh 2025/26

TPO - Nottingham Forest vừa thông báo sa thải Nuno Santo. Như vậy chỉ sau 3 vòng ở mùa giải 2025/26, nhà cầm quân Bồ Đào Nha đã mất việc.

Trên trang chủ, Nottingham Forest viết: “CLB xin cảm ơn Nuno vì những đóng góp của ông trong một kỷ nguyên vô cùng thành công mà ông đã xây dựng nên tại City Ground, đặc biệt là vai trò của ông ở mùa 2024/25. Đây là mùa giải sẽ mãi được ghi nhớ trong lịch sử CLB. Ông ấy sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình của chúng tôi".

Quyết định này có lẽ không đến từ chuyên môn mà do Nuno Santo đã khiến ông chủ Evangelos Marinakis bực tức. Cuối mùa trước, trong trận hòa 2-2 với Leicester, Marinakis đã lao thẳng xuống sân chất vất HLV Santo. Bên cạnh đó, ông Marinakis cũng không hài lòng với Nuno Santo vì một số cầu thủ quan trọng bị loại khỏi danh sách dự Cúp C2.

Nottingham đá 3 trận được 4 điểm

Chính Nuno Santo đã thừa nhận mối quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt giữa hai bên. Thậm chí không lâu sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm, Nuno Santo vẫn thẳng thừng nói rằng quan hệ của ông với ông chủ Nottingham "không còn như trước”

Và mọi thứ từ đây leo thang. Sau trận thua 0-3 trước West Ham ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo Nottingham Forest đã thực sự cân nhắc sa thải Nuno Santo. Đến rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, quyết định chính thức được phát đi, biến Nuno Santo thành HLV đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2025/26 mất việc.

Trong lúc này, Nottingham Forest đang tìm người thay thế và phương án khả dĩ là Jose Mourinho. Vị HLV Bồ Đào Nha đang tự do sau khi bị Fenerbahce sa thải. Ngoài ra, 2 HLV giàu kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh là Marco Silva và Ange Postecoglou cũng là những ứng viên hàng đầu.