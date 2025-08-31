Nhận định Nottingham vs West Ham, 20h00 ngày 31/8: Những kẻ cùng khổ

TPO - Nhận định bóng đá Nottingham vs West Ham, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nottingham Forest và West Ham sẽ đối đầu nhau ở vòng 3. Dù điểm số của 2 đội là rất khác nhau nhưng số phận của các HLV hai đội lại rất giống nhau.

Nhận định trước trận đấu Nottingham vs West Ham

Đây là một cuộc chiến sinh tồn giữa hai HLV. Nuno Espirito Santo của Forest và Graham Potter của West Ham đều đang chịu áp lực dù điểm số họ mang về rất khác nhau. Nuno Santo giúp đội nhà có 4 điểm sau 2 trận và chiễm chệ trên nhóm đầu cùng với những CLB mạnh.

Thế nhưng ông vẫn bị ông chủ CLB nhăm nhe đuổi đi do không hài lòng với cách điều hành đội bóng. Các CĐV đang đứng về phía ông, song nếu không thể giúp đội bóng duy trì phong độ tốt thì nhà cầm quân này vẫn hoàn toàn có thể mất việc.

Bên kia chiến tuyến, West Ham đứng cuối bảng với 0 điểm. Graham Potter cùng các học trò đá 3 trận thua cả 3 và trận nào cũng thua đậm. Hàng thủ đang là vấn đề của Graham Potter. Họ phòng ngự rất lỏng lẻo, để đối phương dễ dàng ghi bàn. Vậy nên, dù mới đến với West Ham được nửa năm thì không gì đảm bảo Graham Potter sẽ giữ được ghế nếu cứ đá tệ như vậy.

Với Nuno Santo, đang có tin ông đối diện nguy cơ mất việc trong dịp FIFA Days. Và giờ là cơ hội để ông chứng tỏ rằng ban lãnh đạo Nottingham sẽ phải hối hận nếu xuống tay với ông.

West Ham đang lao dốc

Phong độ, lịch sử đối đầu Nottingham vs West Ham

Nếu ai đó cần một cú bật dậy ngay lúc này thì đó chính là West Ham. Họ khởi đầu mùa giải với 3 trận thua. Đây là giai đoạn mở màn tệ nhất của CLB này sau 80 năm. Vì suốt gần 1 thế kỷ tới nay, chưa khi nào họ lại thua cả 3 trận đầu, nhận tới 11 bàn thua như hiện tại.

Hàng phòng ngự của họ vẫn còn là một vấn đề lớn, khi West Ham để thủng lưới tới 11 bàn chỉ sau 3 trận chính thức. West Ham thua Chelsea 1-5 trên sân nhà trong trận đấu gần nhất vào ngày 22/8. Chelsea vượt trội West Ham với 11 pha dứt điểm trúng khung thành. Để thủ môn mình làm việc tới 11 lần, rõ ràng các hậu vệ West Ham phải nhận trách nhiệm.

Một thống kê đặc biệt đáng chê trách đối với Graham Potter, khi ông là HLV giành ít điểm nhất Ngoại hạng Anh từ tháng 1/2025 tới nay (20 điểm, không tính các HLV của những đội xuống hạng).

Mọi thứ còn tệ hơn nữa với West Ham vì cầu thủ của họ thậm chí đã đòi tẩn CĐV nhà. Đó là Jarrod Bowen khi anh đòi lao vào NHM West Ham sau khi đội nhà thua Wolves hồi giữa tuần qua ở Cúp Liên đoàn.

Trên thực tế, West Ham đã bị Nottingham đánh bại trong cả 3 trận đấu gần nhất tại Premier League. 11 năm qua, Nottingham Forest chưa từng để West Ham ghi bàn trên sân nhà. Giai đoạn này, họ thắng 4 trận với các tỷ số là 1-0, 2-0, 3-0 và 5-0.

Qua những phân tích trên, có thể thấy chuyến đi này có thể là một thử thách lớn cho đội khách, liệu họ có thể vượt qua?