Nhận định Nottingham Forest vs Brentford, 20h00 ngày 17/8: Mở tiệc bàn thắng

TPO - Nhận định bóng đá Nottingham vs Brentford, vòng 1 Premier League 2025/26 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sự phóng khoáng trong lối chơi của Nottingham Forest và Brentford hứa hẹn tạo nên trận đấu có nhiều bàn thắng.

Gibbs-White ở lại chiến đấu cùng Nottingham.

Nottingham và Brentford đã trải qua kỳ chuyển nhượng hè 2025 với tình cảnh khá giống nhau. Nottingham bán ngôi sao Elanga sang Newcastle, thu về hơn 60 triệu euro. Sau đó, Nottingham chi 43 triệu euro để mua Hutchinson, rồi tiếp tục chi 42 triệu euro để sở hữu Dan Ndoye.

Tính cả James McAtee, Igor Jesus và Jair Cunha, Nottingham chi gần 150 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng. Đây là thành quả ngọt ngào của Nottingham sau một mùa chơi tốt, được dự Europa League 2025/26. Việc dự cúp châu Âu cho phép Nottingham nới rộng ngân sách và mua sắm bạo chi, hứa hẹn bước vào mùa giải mới với sự lột xác.

Brentford chia tay ngôi sao số 1 Mbeumo, thu về 75 triệu euro. Họ dùng khoản tiền khổng lồ từ thương vụ Mbeumo để chiêu mộ Outtara (42,8 triệu euro), Milambo (20 triệu euro), Kayode (17,5 triệu euro) và thủ môn Kelleher (14,8 triệu euro). Brentford cũng chơi tất tay để tăng cường sức mạnh đội hình, hướng đến mục tiêu ít nhất là trụ hạng thành công.

Với Brentford, để mất ngôi sao như Mbeumo không phải là vấn đề lớn. Thiệt hại lớn nhất của CLB này sau mùa 2024/25 là không còn sự phục vụ của HLV Thomas Frank, HLV Frank dẫn dắt Brentford từ 2018, giúp CLB thăng hạng lên Premier League. Kể từ mùa 2021/22, dưới bàn tay HLV Frank, Brentford duy trì sự hiện diện ở giải đấu và nhiều thời điểm được xem là "kẻ gạt giò" các CLB lớn.

Nottingham được dự đoán là đội nắm phần lớn cơ hội thắng khi tiếp đón Brentford. Nottingham sở hữu đội hình chất lượng hơn hẳn. Nottingham có lợi thế sân nhà. Trong khi đó, Brentford được dự đoán xáo trộn CLB ở giai đoạn đầu HLV Keith Andrews ngồi "ghế nóng".

Phong độ, thành tích đối đầu Nottingham vs Brentford

Mùa 2024/25, Nottingham bị Brentford đả bại 0-2 trên sân nhà. Sau đó, khi làm khách ở sân của Brentford, Nottingham phục thù với chiến thắng 2-0. Trước trận tiếp đón Brentford tối nay, Nottingham đã trải qua chuỗi trận có kết quả tệ trên sân nhà. Họ chỉ giành một điểm trong 4 trận gần nhất trên sân nhà và đây là thống kê báo động cho Nottingham.

10 trận làm khách gần đây ở sân của Nottingham, Brentford chỉ thua 2. Đây là cơ sở để CĐV Brentford tin vào kết quả tốt ở trận đêm nay. Thêm nữa, kể từ khi lên hạng mùa 2021/22, Brentford chưa thua ở vòng đầu tiên của Premier League.

Thông tin lực lượng Nottingham vs Brentford

Hai CLB có lực lượng mạnh nhất cho trận này. Tâm điểm trong đội hình ở 2 CLB là ngày tái xuất của tiền vệ kỳ cựu Jordan Henderson. Trước đó, Henderson rời Feyenoord, gia nhập Brentford theo dạng chuyển nhượng tự do.