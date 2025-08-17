Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Gay cấn cuộc đua ngựa không chuyên vượt địa hình đầu tiên tại Việt Nam

Thái Lâm

TPO - Những pha bứt tốc ngoạn mục, cú vượt chướng ngại đầy kịch tính của các tay đua tại giải Cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình lần đầu tổ chức ở Việt Nam đã khiến khán giả nhiều phen "đứng ngồi không yên".

img-6756.jpg
Chiều 16/8, tại Trường đua ngựa - đua chó Thiên Mã Madagui (xã Đạ Huoai, Lâm Đồng), 20 tay đua cùng chiến mã đến từ 9 câu lạc bộ trong nước cùng nhau tranh tài ở giải Cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình﻿. Ảnh: Thái Lâm
imgl0180.jpg
imgl0210.jpg
Theo đó, các vận động viên tranh tài trên đường chạy Cross-Country có tổng chiều dài là 1.800 mét. Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, những chú ngựa đua nhanh chóng tăng tốc tranh tài. Ảnh: Thái Lâm.
imgl0240.jpg
imgl0239.jpg
imgl0250.jpg
Các vận động viên ngồi trên ngựa có đóng yên, có đạp chân, khéo léo cho ngựa chạy rất nhanh. Ảnh: Thái Lâm.
imgl0315.jpg
imgl0385.jpg
Đây là cuộc thi cưỡi ngựa thể thao không chuyên lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, với tổng chi phí cho giải thưởng 1,5 tỷ đồng. Ảnh: Thái Lâm.
imgl0354.jpg
imgl0366.jpg
imgl0382.jpg
Vận động viên thi theo số thứ tự từ 1 đến 20 và vượt 10 chướng ngại vật trên đường đua. Ảnh: Thái Lâm.
imgl0400.jpg
imgl0402.jpg
imgl0287.jpg
Giải đấu nhằm phát động phong trào cưỡi ngựa thi đấu thể thao, hướng đến hình thành mô hình thể thao và giải trí mới tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Thái Lâm.
imgl0285.jpg
Cú bứt tốc của một vận động viên gần sát vạch đích khiến khán giả "đứng ngồi không yên". Ảnh: Thái Lâm.
imgl0303.jpg
Một nữ vận động viên điều khiển chú ngựa vượt qua chướng ngại vật. Ảnh: Thái Lâm.
img-6923.jpg
Sự kiện thể thao lần này cũng đặt ra mục tiêu chuẩn bị nguồn lực về vận động viên và hậu cần cho bộ môn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam tham dự Sea Games 35. Ảnh: Thái Lâm.
imgl0189.jpg
imgl0185.jpg
Giải thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi trực tiếp trên đường chạy Cross-Country. Ảnh: Thái Lâm.
imgl0356.jpg
Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho vận động viên Y Talia Byă - Câu lạc bộ Happy Ranch (ảnh), giải Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Thanh Sơn Lâm - Câu lạc bộ ngựa PTS Việt Trì và giải Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Quỳnh Trang - Câu lạc bộ Happy Ranch. Ảnh: Thái Lâm.
Thái Lâm
#đua ngựa #vượt địa hình #giải thể thao #Lâm Đồng #chạy cross-country

Xem thêm

Cùng chuyên mục