Gay cấn cuộc đua ngựa không chuyên vượt địa hình đầu tiên tại Việt Nam

TPO - Những pha bứt tốc ngoạn mục, cú vượt chướng ngại đầy kịch tính của các tay đua tại giải Cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình lần đầu tổ chức ở Việt Nam đã khiến khán giả nhiều phen "đứng ngồi không yên".