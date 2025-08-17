Gay cấn cuộc đua ngựa không chuyên vượt địa hình đầu tiên tại Việt Nam

TPO - Những pha bứt tốc ngoạn mục, cú vượt chướng ngại đầy kịch tính của các tay đua tại giải Cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình lần đầu tổ chức ở Việt Nam đã khiến khán giả nhiều phen "đứng ngồi không yên".
Theo đó, các vận động viên tranh tài trên đường chạy Cross-Country có tổng chiều dài là 1.800 mét. Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, những chú ngựa đua nhanh chóng tăng tốc tranh tài. Ảnh: Thái Lâm.
Các vận động viên ngồi trên ngựa có đóng yên, có đạp chân, khéo léo cho ngựa chạy rất nhanh. Ảnh: Thái Lâm.
Đây là cuộc thi cưỡi ngựa thể thao không chuyên lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, với tổng chi phí cho giải thưởng 1,5 tỷ đồng. Ảnh: Thái Lâm.
Vận động viên thi theo số thứ tự từ 1 đến 20 và vượt 10 chướng ngại vật trên đường đua. Ảnh: Thái Lâm.
Giải đấu nhằm phát động phong trào cưỡi ngựa thi đấu thể thao, hướng đến hình thành mô hình thể thao và giải trí mới tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Thái Lâm.
Cú bứt tốc của một vận động viên gần sát vạch đích khiến khán giả "đứng ngồi không yên". Ảnh: Thái Lâm.
Giải thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi trực tiếp trên đường chạy Cross-Country. Ảnh: Thái Lâm.