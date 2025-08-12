Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội:

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án trường đua ngựa Sóc Sơn

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị xã Sóc Sơn quan tâm đẩy nhanh các dự án trọng điểm, trong đó có dự án trường đua ngựa Sóc Sơn.

Sáng 12/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sóc Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Sóc Sơn tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

ss5.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Đông cũng đề nghị xã Sóc Sơn tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh, bền vững. Trong đó, cần quan tâm đẩy nhanh các dự án trọng điểm như: Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa; Khu nghỉ dưỡng cuối tuần (Khu III – Đền Sóc); Khu đô thị sinh thái; Khu nhà ở thương mại; Khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh, Khu du lịch dọc theo sông Cà Lồ…

Bên cạnh đó, xã Sóc Sơn cũng cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tập trung triển khai đồng bộ 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

ss6.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Sóc Sơn

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Sóc Sơn nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Bùi Duy Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự án Trường đua ngựa Sóc Sơn được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 9/2019. Đến tháng 10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (nay là Sở Tài chính) cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 vào tháng 3/2020.

Dự án gồm 2 phần chính, là khu tổ hợp giải trí đa năng, trường đua ngựa và hồ điều hòa cảnh quan.

Khu trường đua rộng 995.000 m2, gồm khán đài có sức chứa 30.000 chỗ ngồi, khu huấn luyện ngựa, khu chăm sóc ngựa, bể tắm ngựa, chuồng ngựa... Hồ điều hòa 22,5ha, khách sạn 3 sao 1,5ha, trung tâm hội nghị hội thảo 0,5ha và khu biệt thự nghỉ dưỡng 1ha.

Cùng với đó là 50 trung tâm đặt cược (đại lý) trên toàn quốc để khách hàng tới theo dõi các giải đua, thư giãn, giải trí và tham gia đặt cược.

Tập đoàn Charmvit là đơn vị thực hiện đầu tư. Dự kiến, dự án sẽ đi vào hoạt động từ năm 2028.

Khi dự án hoạt động, sẽ tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 5.000 lao động, thu hút khoảng 25.000 lao động đến làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác.

* Cũng trong sáng 12/8, Đảng bộ xã Trung Giã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Lê Anh Quân đề nghị Đảng bộ xã Trung Giã tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, xã Trung Giã tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong đó, trọng tâm là phát triển đồng bộ các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch như khu vực hồ Hàm Lợn, Cầu Bãi, Hoa Sơn, Kèo Cà…

Đại hội đã nghe công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trung Giã nhiệm kỳ 2025-2030 và Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội.

Ông Lê Hữu Mạnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thanh Hiếu
