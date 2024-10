Charmvit và Rồng vàng bén duyên cùng phát triển dự án trường đua ngựa nửa tỷ USD tại Việt Nam

Nhân duyên cùng nhau phát triển dự án trường đua ngựa nửa tỷ USD tại Việt Nam, đó là sự cùng quan tâm và chăm sóc cho tương lai con người và môi trường của cả 2 phía.

Cơ duyên

Vào năm 2020, ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận đầu tư dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng trường đua ngựa với tổng vốn 420 triệu USD, Charmvit đã tiến hành tìm kiếm để chọn lựa công ty phát triển vận hành hệ thống đại lý đặt cược theo giai đoạn 1 của chứng nhận. Quy mô và tiềm năng lớn của dự án đã thu hút rất nhiều công ty đã tham gia đăng ký để trở thành đối tác của Charmvit.

Tuy nhiên, công ty TNHH DV Quốc Tế Rồng Vàng của bà Nguyễn Thị Minh Hà lại là cái tên được chọn. Thành lập từ 2018, công ty Rồng Vàng với giám đốc là bà Nguyễn Thị Minh Hà đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và phát triển dự án môi trường và nhân lực khu công nghiệp hợp tác với các đối tác quốc tế để nhận chuyển giao vận hành. Nhưng nổi bật hơn cả là chuỗi dự án Xanh Green City đang phát triển tại 63 tỉnh thành.

Trong giai đoạn tới, định hướng phát triển của dự án là mở rộng khoảng 20-30 hecta tại 6 tỉnh thành đầu tiên, bao gồm: TP.HCM, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Quảng Ninh và Quảng Bình. Kế hoạch cụ thể cho các tỉnh thành này đã được xây dựng, đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

Dự án sẽ mang tính thiết thực, hiện đại và kết hợp nhiều yếu tố xanh, luôn gắn liền với thiên nhiên, cộng đồng, và tinh hoa quốc tế. Rồng vàng sẽ tự đầu tư, sau đó hợp tác với các đơn vị logistics để hỗ trợ phát triển và liên kết cùng nhau. Trước đó bà Hà còn đóng vai trò và là founder đầu tư triển khai “Hành trình xanh - Green Nature”. “Hành trình Xanh - Green Nature” là một chuỗi dự án bao gồm “Dự Án Xanh – Khu Công Nghiệp Xanh – Môi Trường Xanh – Năng Lượng Xanh – Du Lịch giải trí Xanh – Giáo Dục Xanh – Y Tế Xanh”. Chuỗi dự án này đã chính thức khởi động tại 63 tỉnh thành vào thời điểm cuối năm 2023 đã phát động rất nhiều phong trào, được đông đảo người dân và chính quyền địa phương hưởng ứng, như phong trào làm sạch nông thôn mới, vùng sâu, vùng xa vùng biển; xử lý nước cho các làng nghề; phong trào tiết kiệm điện; phát cây trồng dược liệu, cây xanh carbon, cây chống bão lũ; hỗ trợ người dân chống xói mòn, chống ngập mặn; phong trào không chặt phá rừng, bảo vệ thiên nhiên.

Đây cũng là mục tiêu của dự án trường đua ngựa khi Charmvit đặt mục tiêu phát triển môi trường xung quanh trường đua và các đại lý trở thành những nơi phát triển bền vững, đem lại các giá trị bảo vệ môi trường cho tương lai cho người dân. Chính kinh nghiệm hợp tác dự án quốc tế và điểm chung ở giá trị mang lại lợi ích cho xã hội này đã khiến công ty TNHH DV Quốc Tế Rồng Vàng trở thành đơn vị phát triển và vận hành 50 trung tâm đặt cược của dự án do Charmvit đầu tư.

Charmvit là một tập đoàn đa ngành nghề Hàn Quốc ra đời 50 năm trước với doanh thu 2 tỷ USD/năm, tương đương với các tập đoàn Vinamilk, Viettel, Masan. Chuyên đầu tư sân golf, bất động sản, cung cấp gas cho các thành phố lớn tại Hàn Quốc, tại Việt Nam, năm 2004 tập đoàn đã đầu tư sân golf 54 hố và các công trình phụ trợ tại Tỉnh Hòa Bình với vốn đầu tư 36 triệu USD.

Năm 2010 tập đoàn khánh thành và đưa vào kinh doanh tổ hợp khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại Grand Plaza Hotel, Charmvit Tower tại 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội với tổng vốn đầu tư 145 triệu USD. Tuy nhiên, ít người biết đằng sau những dự án thương mại thành công tại Việt Nam và nhiều nước trên Thế giới, Charmvit còn là một công ty có những hoạt động thiện nguyện bài bản và bền bỉ hàng chục năm qua. Tất cả xuất phát từ một nỗi đau của chủ tịch Lee Dae Bong. Năm 1987, người con trai út mà ông yêu quý hết mực, Lee Dae-Woong, lúc đó đang là sinh viên năm 2 khoa thanh nhạc, trường Nghệ thuật Seoul bị một sinh viên cùng trường hành hung đến thiệt mạng.

Tuy nhiên, thay vì trả thù, ông đã quyết định tha thứ cho người này. Không những thế, sau đó, ông Lee Dae Bong còn thành lập quỹ “Học bổng âm nhạc Lee Dae-Woong” cho các sinh viên của trường, và vào 2010, ông đã mua lại cả ngôi trường này để vực dậy nó khỏi những khó khăn tài chính và quản lý kém. Trong 36 năm qua, đã có 50,000 sinh viên được ông trợ giúp. Những hoạt động xây dựng tương lai cho thế hệ sau còn được ông Lee và Charmvit thực hiện liên tục suốt 20 năm qua tại Việt Nam. Học bổng dành cho con em các gia đình thuộc bộ công an có công trong cách mạng, Học bổng dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Hòa Bình, Học bổng dành cho trẻ em dân tộc thiểu số nghèo, Các hoạt động giúp đỡ nạn nhân chất độc Dioxin, Các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội Tây Bắc và các dự án bão lũ cũng như an sinh xã hội tại Việt Nam.....,v.v.....

Tương lai

Mang theo thế mạnh dày dặn trong kinh doanh dịch vụ và công nghiệp, Charmvit đã ký kết hợp tác với Hiệp hội đua ngựa Hàn Quốc Korea Racing Authority (KRA) với 75 năm kinh nghiệm để cùng xây dựng trường đua ngựa số 1 Thế giới tại Sóc Sơn và cùng vận hành, kinh doanh đặt cược đua ngựa một cách lành mạnh. Trong gần 1 năm qua, các chuyên gia Hàn Quốc của KRA đã sang Việt Nam để chuyển giao, hướng dẫn và xây dựng cách vận hành đại lý cho công ty Rồng Vàng. Trước đó, trong quá trình thuyết phục Charmvit chỉ định trở thành công ty độc quyền phát triển và vận hành, Rồng Vàng cũng đã cử các cố vấn và chuyên gia của mình sang Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc) và Australia để học hỏi mô hình kinh doanh này.

Charmvit cũng đang lên kế hoạch với bà Nguyễn Thị Minh Hà để cùng phát triển các dự án xanh và bền vững hoá môi trường xung quanh trường đua và đại lý, cũng như cùng nhau mở rộng thêm các quỹ học bổng dành cho các gia đình khó khăn ở khu vực Sóc Sơn, nơi sẽ hoàn thành trường đua dự kiến vào 2028.