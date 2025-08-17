Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đại thắng 3-0, HLV Barca vẫn mắng học trò

Đặng Lai

TPO - Trong ngày mở màn La Liga, Barca đã vùi dập Mallorca 3-0 để nối dài mạch thăng hoa. Tuy nhiên, HLV Hansi Flick lại trách các học trò. Thông điệp của ông rất rõ ràng: chỉ thắng thôi là chưa đủ, màn trình diễn cũng phải đạt đẳng cấp của một nhà vô địch.

barca-2.jpg

"Tôi không thích trận đấu này. Chúng tôi đang dẫn trước 2-0, đối phương mất 2 cầu thủ, nhưng toàn đội chỉ chơi với 50% khả năng. Điều đó không nên xảy ra", ông nhấn mạnh ở buổi họp báo sau trận vào rạng sáng nay.

"Chúng tôi phải chơi nhanh hơn, tập trung hơn và ghi nhiều bàn thắng hơn. Đối đầu với 9 người, chúng tôi không thể chơi nửa vời như vậy được”.

Trong trận đấu với Mallorca, Barca thể hiện sự thống trị mạnh mẽ khi kiểm soát bóng tới 72% và tạo ra 24 cơ hội. Nhưng họ chỉ tung ra 8 cú dứt điểm trúng đích và ghi 3 bàn. Đặc biệt, đội bóng này được chơi hơn người trong gần 1 tiếng đồng hồ do đối phương dính tới 2 thẻ đỏ.

barca-1.jpg
Yamal ghi 1 bàn và góp 1 kiến tạo trước Mallorca

Phút 33, Manu Morlanes nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Yamal. 6 phút sau, Mallorca mất thêm 1 cầu thủ nữa. Vedat Muriqi nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi thô bạo.

Thời điểm đó, Barca đã dẫn tới 2-0 nên có lẽ họ cũng không còn thiết tha tấn công. Trong cả hiệp 2, đội bóng này thi đấu nửa sân, liên tiếp đặt hàng thủ đối phương vào thế chống đỡ vất vả song họ chỉ ghi được 1 bàn. Đó là tình huống tỏa sáng của Lamine Yamal để ấn định chiến thắng 3-0.

Hansi Flick đã dành lời khen ngợi đặc biệt cho cậu học trò này. "Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt. Cậu ấy chỉ mới 18 tuổi, nhưng ai cũng thấy được sự đặc biệt của cậu ấy. Cậu ấy luôn có động lực và sẵn sàng tiến bộ. Đó là điều khiến cậu ấy khác biệt", HLV người Đức nói.

Với chiến thắng 3-0, Barcelona đã giành trọn 3 điểm đầu tiên của mùa giải mới và vươn lên dẫn đầu BXH nhờ hơn các đối thủ về chỉ số phụ.

Đặng Lai
#La Liga #kết quả La Liga #bóng đá Tây Ban Nha #Real Madrid #Barcelona #Real #Barca #Mallorca vs Barcelona #Yamal

