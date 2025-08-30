Nhận định Leeds vs Newcastle, 23h30 ngày 30/8: Chích chòe vút bay

TPO - Nhận định bóng đá Leeds vs Newcastle, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Vòng 3 chứng kiến Leeds, đội đang xếp thứ 12, đối đầu với Newcastle, đội xếp thứ 15. Liệu những chú Chích chòe đang gặp khó khăn có giành được 3 điểm đầu tiên của mùa giải hay sẽ lại vấp ngã ở Elland Road?

Nhận định trước trận đấu Leeds vs Newcastle

Leeds đã có khởi đầu như mơ khi trở lại Ngoại hạng Anh. Họ giành thắng lợi 1-0 trước Everton. Nhưng CLB này nhanh chóng bị kéo tuột lại mặt đất. Leeds bị Arsenal đánh bại ở trận đấu tiếp theo với tỷ số 5-0, trong một trận đấu mà hàng công mạnh nhất Championship mùa trước bất lực hoàn toàn trước đối thủ, cả trận họ chỉ sút được đúng 1 quả.

Chưa kịp hoàn hồn sau thất bại, CLB này lại vừa thua Sheffield Wednesday tại Cúp Liên đoàn. 2 trận thua ấy chắc chắn khiến tinh thần của Leeds bị ảnh hưởng. Họ sẽ cố gắng vực dậy trước sự cổ vũ của người hâm mộ nhà. Và tại Elland Road, Leeds có lý do để lạc quan khi họ chỉ thua đúng 1 trong 24 trận gần nhất kể từ mùa trước.

Mùa giải của Newcastle bắt đầu bằng trận hòa 0-0 đáng thất vọng trên sân khách trước Aston Villa, nơi họ không thể vượt qua đối thủ mặc dù có lợi thế hơn người trong 25 phút cuối.

Tiếp theo là trận thua 2-3 trên sân nhà trước Liverpool, nơi Newcastle chỉ còn 10 người ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Họ đã nỗ lực hết mình, lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0-2 để cân bằng tỷ số 2-2, nhưng bàn thắng muộn của Rio Ngumoha ở phút bù giờ đã khiến người hâm mộ Newcastle tan nát cõi lòng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Leeds vs Newcastle

Mùa trước, Newcastle đã kết thúc chiến dịch Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 11. Với một câu lạc bộ có tham vọng lọt vào Tốp 4, rõ ràng đây là kết quả gây thất vọng. Cộng với những gì đang diễn ra từ đầu mùa, từ chuyện Alexander Isak “đình công” tới phong độ tệ trên sân bóng, rõ ràng HLV Eddie Howe đang khiến NHM bất an. Họ sẽ phải nhanh chóng tìm lại mạch chiến thắng. Và Newcastle có cơ hội tốt để làm điều đó vào thứ Bảy, xét đến việc họ đã áp đảo các đội bóng mới lên hạng.

Newcastle đã thắng cả 6 trận gặp 3 tân binh Leicester, Ipswich và Southampton trong mùa giải 2024/25. Newcastle hầu như thắng chênh lệch và thắng dễ những đối thủ này. Đây là lời cảnh báo cho Leeds, tân binh của mùa giải năm nay.

Dù Leeds nắm lợi thế sân nhà với việc chỉ thua đúng 1 trong 24 trận gần nhất kể từ mùa trước, nhưng đó là khi họ gặp những đối thủ yếu hơn tới từ giải hạng Nhất. Bây giờ là Ngoại hạng Anh với độ khó lớn hơn rất nhiều. Hôm nay, họ lại phải gặp đối thủ mạnh hơn hoàn toàn.

Rõ ràng với chỉ 1 điểm sau 2 trận đầu tiên, Newcastle cần phải nhanh tận dụng cơ hội để lấy 3 điểm từ Leeds, qua đó tránh bị tụt lại xa hơn trong cuộc đua Tốp 4.

Thông tin lực lượng Leeds vs Newcastle

Ethan Ampadu và Ao Tanaka đã bị loại khỏi danh sách thi đấu của Leeds trước Newcastle, trong khi tân binh Noah Okafor vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương háng. Bên phía Newcastle, Anthony Gordon bị treo giò, trong khi Joelinton sẽ phải ngồi ngoài một thời gian. Họ vẫn không có Alexander Isak trong khi tân binh 90 triệu euro Nick Woltemade sẽ không được đăng ký cho trận đấu.