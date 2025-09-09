Cúp bóng đá Quốc gia 2025/26 có nhà tài trợ chính

Lễ ký kết giữa Chứng khoán LPBank, Tập đoàn FPT và VPF sáng 9/9. (ảnh Huyền Nguyễn)

LPBS chính thức trở thành Nhà tài trợ chính của giải Cúp Quốc gia 2025/26, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), Tập đoàn FPT.

Theo thỏa thuận đã ký, Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 sẽ được đảm bảo về nguồn lực tài chính khi có sự đồng hành bởi một đơn vị uy tín và có vị thế như LPBS. Với uy tín và tiềm lực mạnh mẽ, sự đồng hành của LPBS được kỳ vọng tạo ra đà bứt phá bùng nổ đối với giải Cúp Quốc gia. Sự kiện này cũng đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa LPBS, VPF và FPT trong bức tranh phát triển tổng thể của bóng đá Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Chứng Khoán LPBank nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào và vinh dự được đồng hành cùng Giải Bóng đá Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trên cương vị Nhà tài trợ chính. Đây là bước đi nằm trong chiến lược định sẵn của LPBS, với mục tiêu đóng góp vào sự phát triển của thể thao nước nhà. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành xuyên suốt của LPBS, Cúp Quốc gia năm nay sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ”.

Bày tỏ sự lạc quan và tin tưởng vào Nhà tài trợ chính, Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF cho biết: “Sự hợp tác giữa VPF và FPT với thương hiệu FPT Play đã giúp các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam những năm gần đây liên tục khởi sắc, phát triển. Nền móng này đã tạo cho mỗi CLB, từng cầu thủ thi đấu tại Cúp Quốc gia nhiều động lực để cống hiến cho người hâm mộ những tình huống hay, bàn thắng đẹp. Và sự hiện diện của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán LPBank với tư cách Nhà tài trợ chính của giải đấu là sự ghi nhận đầy giá trị cho tất cả những nỗ lực đó”.

Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 dự kiến khởi tranh từ ngày 12/09/2025 đến 28/06/2026, với sự tham dự của 25 CLB chuyên nghiệp trong cả nước, bao gồm 14 CLB Vô địch Quốc gia và 11 CLB Hạng Nhất Quốc gia: CLB Becamex TP.HCM, Công An Hà Nội, Công An TP.HCM, Đông Á Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Thép Xanh Nam Định, Thể Công Viettel, Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Trường Tươi Đồng Nai, Quảng Ninh và Quy Nhơn United...CLB đoạt Cúp Quốc gia sẽ nhận giải thưởng có giá trị 2 tỷ đồng.

Để nâng cao chất lượng chuyên môn, hình ảnh cho Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26, Công ty VPF phối hợp cùng FPT Play sẽ tiếp tục triển khai, áp dụng công nghệ VAR tại một số vòng đấu, trận đấu quan trọng của giải. Năm nay, FPT Play dự kiến triển khai thí điểm sản xuất một số trận đấu chất lượng cao với quy chuẩn từ 10 - 12 máy quay/trận.

Tất cả các trận đấu tại Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 được FPT Play tường thuật trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng của đơn vị, bao gồm: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… FPT Play tiếp tục phối hợp cùng các đài truyền hình để sản xuất và phát sóng các trận đấu trong mùa giải mới.