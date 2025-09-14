Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

‘Lá chắn thép’ mới nơi hàng thủ U23 Việt Nam

Tiểu Yến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phạm Lý Đức, trung vệ xuất thân từ Học viện bóng đá Nutifood, đang thể hiện bước trưởng thành vượt bậc và ngày càng chiếm được niềm tin từ HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik.

anh-chup-man-hinh-2025-09-12-luc-130023.png
Phạm Lý Đức hứa hẹn sẽ thành chốt chặn quan trọng nơi hàng thủ các ĐTQG

Phút 20 trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Campuchia ở giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 (Indonesia), khán đài các CĐV Việt Nam như nổ tung sau pha đánh đầu dũng mãnh phá lưới đối thủ của Phạm Lý Đức. Trước đó, U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước chiến thuật phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.

Bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, nhưng U23 Việt Nam không phải chờ lâu. Đến phút 35, từ pha đá phạt góc của Khuất Văn Khang, Lý Đức bật cao đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc khiến thủ thành Reth Ly Heng không thể cản phá.

anh-chup-man-hinh-2025-09-04-luc-065230.png
U23 Việt Nam đang sở hữu dàn cầu thủ tiềm năng nhờ quá trình chuẩn bị lực lượng lâu dài

Bàn thắng của Lý Đức đã mở ra chiến thắng cho U23 Việt Nam trên con đường tiến tới chức vô địch. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã lần lượt qua các rào cản, với chiến thắng cuối cùng trước chủ nhà U23 Indonesia.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp U23 Việt Nam đăng quang giải U23 Đông Nam Á. Chiến công in đậm dấu ấn của những gương mặt trẻ như Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Công Phương và cả Phạm Lý Đức.

Lá chắn thép mới nơi hàng thủ

Tại Vòng loại U23 châu Á 2023 vừa diễn ra tại Phú Thọ, U23 Việt Nam tiếp tục chơi ổn định và toàn thắng cả 3 trận để đoạt vé tham dự VCK. Phạm Lý Đức tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tin dùng, và vẫn thể hiện “duyên” khi tham gia tấn công cùng các đồng đội.

Anh chính là người đánh đầu kiến tạo ngược để Viktor Lê ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Bangladesh, tạo bước đệm thuận lợi cho hành trình sau đó.

anh-chup-man-hinh-2025-09-12-luc-125926.png

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m82, Phạm Lý Đức trưởng thành từ Học viện đào tạo Nutifood. Bên cạnh Lý Đức, Học viện Nutifood cũng là nơi đào tạo nhiều gương mặt trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam, gần nhất là Nguyễn Quốc Việt và Nhật Minh, đều được HLV Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam.

Chơi năng động, quyết đoán và đặc biệt giỏi không chiến giúp Lý Đức ngày càng chiếm được niềm tin từ HLV Kim Sang-sik. Ông từng tạo cơ hội để anh ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Malaysia ở Vòng loại Asian Cup 2027.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Phạm Lý Đức có tố chất để trở thành “lá chắn thép” mới của bóng đá Việt Nam, vốn từng sản sinh ra nhiều trung vệ xuất sắc.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn cho biết để có được đội U23 Việt Nam đồng đều như hiện nay, Việt Nam đã phải trải qua quá trình chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng, đầu tư tập huấn nước ngoài và thi đấu nhiều giải quốc tế. Bên cạnh việc hoàn thành mục tiêu giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, giải đấu tại Phú Thọ đầu tháng 9 này là dịp để U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm.

Tiểu Yến
#U23 Việt Nam #Kim Sang-sik #Đình Bắc #Phạm Lý Đức #SEA Games 33 #Khuất Văn Khang #VFF

Xem thêm

Cùng chuyên mục