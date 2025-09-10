Thấy gì từ thất bại của U23 Indonesia và chiến thắng của U23 Việt Nam?

TPO - Sau khi cùng tiến ở VCK U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam và U23 Indonesia đã đi theo hai hướng khác nhau, một bên tiếp tục mơ mộng còn một bên ôm nỗi thất vọng lớn lao. Chuyện gì đã xảy ra?

Sau khi U23 Indonesia thất bại trong việc giành vé tới VCK U23 châu Á 2026, truyền thông xứ nghìn đảo đã bày tỏ sự tiếc nuối về khoảng thời gian huy hoàng cũ. "Đội bóng được dẫn dắt bởi Gerald Vanenburg đã tắt hy vọng được chứng kiến đội trẻ Indonesia chơi tại đấu trường châu lục, đồng thời không có cơ hội tái lập thành tích chói sáng mà đội quân của HLV Shin Tae-yong đã làm", tờ Bola viết.

Còn nhớ cách đây chỉ một năm, sau chiến dịch vòng loại xuất sắc, U23 Indonesia lần đầu giành quyền tham dự VCK U23 châu Á (2024). Tại đó, thầy trò HLV Shin Tae-yong tiếp tục gây kinh ngạc khi đánh bại U23 Australia và U23 Jordan ở vòng bảng, vượt qua U23 Hàn Quốc ở tứ kết và chỉ dừng bước tại bán kết sau trận thua U23 Uzbekistan.

Sau khi chia tay ông thầy người Hàn Quốc, U23 Indonesia gục ngã ở vòng loại U23 châu Á 2026 trước chính đối thủ U23 Hàn Quốc, trong một trận đấu mà họ cầm bóng tới 59%.

U23 Indonesia của HLV Shin Tae-yong ăn mừng sau khi vượt qua U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2024.

Đồng thời với chiến lược nhập tịch rầm rộ, với rất nhiều cầu thủ sinh ra và chơi bóng tại Hà Lan có gốc gác Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã tiến hành cuộc cách mạng trên băng ghế chỉ đạo khi bổ nhiệm các chiến lược gia Hà Lan. Ông mong đợi về những chiến tích mới dựa trên lối chơi kiểm soát hiện đại, mang hơi hướng châu Âu.

Thế nhưng thành công chưa đến. Và như tờ Bola chỉ ra, cả ĐTQG được dẫn dắt bởi Patrick Kluivert đến U23 của Vanenburg đều mang cùng căn bệnh: kiểm soát nhiều nhưng không thể biến ưu thế thành bàn thắng.

Ngày 8/9, Indonesia hòa 0-0 trước Lebanon dù cầm bóng tới 81%. Họ thậm chí không có nổi một cú sút trúng đích. Một ngày sau, 9/9, đến lượt U23 Indonesia cầm bóng áp đảo trước U23 Hàn Quốc nhưng thua 0-1, và cũng không một lần dứt điểm trúng đích.

U23 Indonesia của HLV Gerald Vanenburg gục ngã trước U23 Hàn Quốc ở Vòng loại U23 châu Á 2026.

HLV Vanenburg nói rằng thất bại do các cầu thủ của ông yếu về mặt thể lực. Tuy nhiên chính điều này khiến người hâm mộ đặt câu hỏi, liệu có chính xác khi duy trì lối chơi kiểm soát khi biết rằng thể lực các cầu thủ không thể đáp ứng? Và liệu phong cách ông thầy châu Âu có phù hợp với các cầu thủ châu Á?

Các đội tuyển Việt Nam cũng từng đối mặt với những câu hỏi này cách đây ít lâu, sau đó loại bỏ vấn đề bằng việc chuyển sang HLV Kim Sang-sik, một người Hàn Quốc. Có thể lối chơi chưa đặc sắc, thậm chí bị coi là nhàm chán, nhưng tính hiệu quả không có gì phải phàn nàn.

Như tối 9/9 trên sân Việt Trì, sự quyết đoán của HLV Kim Sang-sik và khả năng điều chỉnh chiến thuật xuất sắc của ông đã mang về chiến thắng cần thiết. Trong một trận đấu có tiết tấu chậm, nhưng chỉ với một tình huống tăng tốc, phối hợp uyển chuyển, U23 Việt Nam thành công kết liễu đối thủ với bàn thắng của Thanh Nhàn.

HLV Kim Sang-sik giúp U23 Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp góp mặt ở VCK U23 châu Á.

Chúng ta cũng không gặp rắc rối về mặt thể lực, bất chấp vòng loại với 3 trận đấu diễn ra trong 7 ngày ngắn ngủi, dưới điều kiện thời tiết phần lớn là nắng nóng ở Phú Thọ. Chính sách xoay tua, tận dụng triệt để các nhân sự hiện có và khuyến khích mọi cầu thủ bước lên, tỏa sáng của chiến lược gia người Hàn Quốc giúp cho đội hình luôn tươi mới, đồng thời phong phú lựa chọn, đa dạng nguồn cung bàn thắng.

Nhìn lại các trận vòng loại U23 châu Á, dưới sự chỉ đạo của các HLV Hàn Quốc, U23 Việt Nam toàn thắng 8 trận, bao gồm 5 trận dưới thời HLV Park Hang-seo và 3 trận của HLV Kim Sang-sik. Ấn tượng hơn, những trận này U23 Việt Nam ghi tới 17 bàn và giữ sạch lưới cả 8 trận. Riêng ở Vòng loại lần này, có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chỉ U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc là hai đội toàn thắng cả 3 trận và không nhận bất cứ bàn thua nào.

Sau tất cả, không thể phủ nhận các HLV Hàn Quốc rất giỏi trong việc tạo ra kết quả. Và với những nền bóng đá vẫn bị coi là vùng trũng như Đông Nam Á, kết quả quan trọng hơn phong cách, hay thứ vẫn gọi là "bóng đá đẹp".