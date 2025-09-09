Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

HLV Kim Sang-sik tiết lộ các điều chỉnh chiến thuật và kế hoạch tiếp theo của U23 Việt Nam

Thanh Hải - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HLV Kim Sang-sik đã giữ lời hứa về một chiến thắng, khép lại vòng loại U23 châu Á với ngôi nhất bảng C cùng thành tích toàn thắng cả 3 trận đấu. Ông tiết lộ đã thực hiện những thay đổi để trận đấu đi đúng hướng, đồng thời toàn đội đang sẵn sàng để cải thiện để hướng tới những mục tiêu tiếp theo.

z6994646834236-3c86931cfebb50883bd3d44fb261fb85.jpg

HLV Kim Sang-sik đã nói rằng U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Yemen để giành trọn 9 điểm, sau đó sở hữu tấm vé đến VCK U23 châu Á 2026. Sau 90 phút khó khăn trên sân Việt Trì, đội của ông đã làm được.

Nhớ lại, VCK U23 châu Á chính là giải đấu làm nên tên tuổi của HLV Park Hang-seo, tiền bối của HLV Kim Sang-sik. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, tham dự VCK U23 châu Á sắp tới sẽ là đội tuyển rất khác so với đội bóng của người tiền nhiệm. Ông sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể ở giải đấu diễn ra tại Saudi Arabia năm sau.

HLV Kim Sang-sik cũng giải thích, tại vòng loại U23 châu Á 2026 có 3 trận đấu diễn ra ngắn ngày, vì vậy Ban huấn luyện buộc phải xoay tua, luân phiên đội hình để các cầu thủ có thể trạng tốt nhất. "Riêng về trận đấu với U23 Yemen, lẽ ra tôi sẽ thay 3 cầu trong hiệp hai nhưng mọi thứ không đi theo kế hoạch, nên buộc phải thực hiện điều chỉnh ngay trong 45 phút đầu tiên. Trong nửa sau trận đấu, tôi cũng có một thay đổi về mặt chiến lược và giúp đội bóng có được chiến thắng", ông chia sẻ.

"Kết thúc vòng loại U23 châu Á 2026, tôi đã rút ra những điểm cần cải thiện, như việc các cầu thủ phải điềm tĩnh hơn khi tiến vào khu vực 1/3 sân đối phương, hay trước các pha dứt điểm. Tôi cũng nói với các cầu thủ, chúng ta có 2 tháng chuẩn bị cho SEA Games 33 và tất cả cần nỗ lực để hoàn thiện bản thân, trau dồi kỹ năng để bước vào giải đấu với phong độ tốt nhất", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

Có mặt trong phòng họp báo, Nguyễn Thanh Nhàn, người được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận, chia sẻ anh rất hạnh phúc với bàn thắng ghi được, nhất là khi đã không được thi đấu tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Điều này giúp anh giải tỏa tâm lý và tự tin hướng tới những mục tiêu tiếp theo.

Thanh Hải - Như Ý
#Vòng loại U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu Vòng loại U23 châu Á 2026 #bxh Vòng loại U23 châu Á 2026 #kết quả bảng C Vòng loại U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #U23 Việt Nam vs U23 Yemen #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Yemen #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Yemen #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Yemen #tường thuật U23 Việt Nam vs U23 Yemen #U23 Việt Nam vs U23 Yemen live #kết quả U23 Việt Nam vs U23 Yemen #HLV Kim Sang sik #HLV Kim Sang sik U23 Việt Nam

