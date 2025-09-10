Chỉ Việt Nam và Hàn Quốc đạt thành tích hoàn hảo ở vòng loại U23 châu Á

TPO - Vòng loại U23 châu Á vừa kết thúc và Việt Nam tự hào nằm trong nhóm 2 đội toàn thắng các trận mà không nhận bất cứ bàn thua nào.

11 bảng đấu phần lớn đều diễn ra rất giằng co dẫn đến nhiều kịch bản thú vị. Do vậy mà không nhiều đội giữ sạch mành lưới. Ví dụ như Nhật Bản - một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á, là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực đào tạo trẻ và chính là đương kim vô địch U23 châu Á.

Tại hành trình vòng loại vừa qua, Nhật Bản dẫn đầu nhưng cũng không thể bảo toàn mành lưới. Họ nhận 2 bàn thua. Đội á quân 2024 Uzbekistan thậm chí đã 3 lần phải vào lưới nhặt bóng. Và họ đi tiếp cũng chỉ nhờ vé vớt khi nằm trong nhóm 4 đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất. Iran, Qatar, Jordan, Syria… cũng nằm trong số này khi họ đã nhận ít nhất 1 bàn thua ở vòng loại dù vẫn có trọn vẹn 9 điểm qua 3 trận toàn thắng như Việt Nam.

Trong khi đó, một số đội có hiệu số rất cao và không thủng lưới, nhưng vẫn không có được trọn vẹn 9 điểm như Việt Nam. Đó là Australia, Trung Quốc. Cả hai kết thúc vòng loại với 7 điểm, cùng đoạt vé dự VCK.

Nhật Bản giành 9 điểm trọn vẹn nhưng không thể giữ sạch lưới

Nếu tính các đội thắng tất cả các trận và không phải vào lưới nhặt bóng lần nào, cả vòng loại chỉ có Việt Nam cùng với Hàn Quốc. Việt Nam lần lượt đánh bại Bangladesh, Singapore, Yemen. Hiệu số của đội là 4-0. Trong khi đó, Hàn Quốc dễ dàng vượt qua Lào, Macau Trung Quốc và Indonesia. Họ ghi 13 bàn và không một lần phải vào lưới nhặt bóng. Có thể nói, chỉ Việt Nam và Hàn Quốc đạt thành tích hoàn hảo ở vòng loại vừa qua.

Đây cũng là vòng loại ấn tượng thứ nhì trong lịch sử các kỳ U23 châu Á của Việt Nam. Vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Nam thắng cả 3 trận và không nhận bàn thua nào. Nhưng khi đó, tập thể của những Hoàng Đức, Việt Hưng hay Quang Hải ghi tới 11 bàn thắng, đánh bại Thái Lan, Indonesia, Brunei để dẫn đầu bảng đấu một cách thuyết phục.

Tại chiến dịch vừa kết thúc, có lẽ khâu kết thúc các tình huống không tốt là lý do khiến Việt Nam chỉ ghi được tổng cộng 4 bàn qua 3 trận. Chắc chắn, đội sẽ phải cải thiện vấn đề này trong thời gian tới.