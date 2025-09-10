Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chỉ Việt Nam và Hàn Quốc đạt thành tích hoàn hảo ở vòng loại U23 châu Á

Đặng Lai

TPO - Vòng loại U23 châu Á vừa kết thúc và Việt Nam tự hào nằm trong nhóm 2 đội toàn thắng các trận mà không nhận bất cứ bàn thua nào.

img-6834.jpg

11 bảng đấu phần lớn đều diễn ra rất giằng co dẫn đến nhiều kịch bản thú vị. Do vậy mà không nhiều đội giữ sạch mành lưới. Ví dụ như Nhật Bản - một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á, là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực đào tạo trẻ và chính là đương kim vô địch U23 châu Á.

Tại hành trình vòng loại vừa qua, Nhật Bản dẫn đầu nhưng cũng không thể bảo toàn mành lưới. Họ nhận 2 bàn thua. Đội á quân 2024 Uzbekistan thậm chí đã 3 lần phải vào lưới nhặt bóng. Và họ đi tiếp cũng chỉ nhờ vé vớt khi nằm trong nhóm 4 đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất. Iran, Qatar, Jordan, Syria… cũng nằm trong số này khi họ đã nhận ít nhất 1 bàn thua ở vòng loại dù vẫn có trọn vẹn 9 điểm qua 3 trận toàn thắng như Việt Nam.

Trong khi đó, một số đội có hiệu số rất cao và không thủng lưới, nhưng vẫn không có được trọn vẹn 9 điểm như Việt Nam. Đó là Australia, Trung Quốc. Cả hai kết thúc vòng loại với 7 điểm, cùng đoạt vé dự VCK.

img-6835.jpg
Nhật Bản giành 9 điểm trọn vẹn nhưng không thể giữ sạch lưới

Nếu tính các đội thắng tất cả các trận và không phải vào lưới nhặt bóng lần nào, cả vòng loại chỉ có Việt Nam cùng với Hàn Quốc. Việt Nam lần lượt đánh bại Bangladesh, Singapore, Yemen. Hiệu số của đội là 4-0. Trong khi đó, Hàn Quốc dễ dàng vượt qua Lào, Macau Trung Quốc và Indonesia. Họ ghi 13 bàn và không một lần phải vào lưới nhặt bóng. Có thể nói, chỉ Việt Nam và Hàn Quốc đạt thành tích hoàn hảo ở vòng loại vừa qua.

Đây cũng là vòng loại ấn tượng thứ nhì trong lịch sử các kỳ U23 châu Á của Việt Nam. Vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Nam thắng cả 3 trận và không nhận bàn thua nào. Nhưng khi đó, tập thể của những Hoàng Đức, Việt Hưng hay Quang Hải ghi tới 11 bàn thắng, đánh bại Thái Lan, Indonesia, Brunei để dẫn đầu bảng đấu một cách thuyết phục.

Tại chiến dịch vừa kết thúc, có lẽ khâu kết thúc các tình huống không tốt là lý do khiến Việt Nam chỉ ghi được tổng cộng 4 bàn qua 3 trận. Chắc chắn, đội sẽ phải cải thiện vấn đề này trong thời gian tới.

CÁC ĐỘI VƯỢT QUA VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á:

11 đội nhất bảng: Việt Nam, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Iraq, Jordan, Qatar, Syria, Thái Lan, Kyrgyzstan.

4 đội nhì bảng xuất sắc nhất: Trung Quốc, Uzbekistan, Lebanon, UAE

Đặng Lai
#Vòng loại U23 châu Á #U23 châu Á #Việt Nam #U23 Việt Nam #Kim Sang Sik #U23 Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục