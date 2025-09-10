HLV U23 Indonesia đáp trả khi bị so sánh với Shin Tae-yong

TPO - Sau thất bại tại vòng loại U23 châu Á 2025, HLV Gerald Vanenburg đã lên tiếng khi được đặt lên bàn cân so sánh với người tiền nhiệm Shin Tae-yong, chiến lược gia từng giúp U23 Indonesia tạo nên kỳ tích năm ngoái.

HLV Vanenburg tiếp quản đội U23 Indonesia sau khi Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) quyết định khép lại hành trình hợp tác với HLV Shin Tae-yong. Ông được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công, song kết quả lại chưa đáp ứng mong đợi.

Dưới sự dẫn dắt của Vanenburg, U23 Indonesia giành ngôi Á quân tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, nhưng thất bại trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2025.

Ở bảng J diễn ra trên sân nhà, U23 Indonesia khởi đầu bằng trận hòa đáng thất vọng 0-0 trước Lào, sau đó thắng đậm Macau 6-0, nhưng gục ngã 0-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp U23 Hàn Quốc. Thất bại này khiến U23 Indonesia chỉ đứng nhì bảng và chính thức lỡ hẹn với Vòng chung kết.

Sau trận đấu, HLV Vanenburg không giấu được sự thất vọng, đồng thời thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân: “Vấn đề lớn nhất là thời lượng thi đấu của các cầu thủ ở CLB. Nhiều cầu thủ ít được ra sân, nên khi lên đội tuyển họ khó có thể đạt trạng thái tốt nhất".

Khi được hỏi về sự khác biệt với HLV Shin Tae-yong, người từng đưa U23 Indonesia lọt vào tới bán kết U23 châu Á 2024, HLV Vanenburg đáp: “Đúng là có sự khác biệt. Khi đó, ông Shin có trong tay những cầu thủ giỏi như Marselino Ferdinan, Rizky Ridho, Ivar Jenner, Rafael Struick, Justin Hubner..."

"Bên cạnh đó, họ còn có quãng thời gian chuẩn bị dài tới 2-3 tháng. Trong khi chúng tôi chỉ tập trung khoảng 5 ngày. Rất khó để so sánh", ông Vanenburg nói.

Nhìn lại hành trình 2024, U23 Indonesia của Shin Tae-yong đã đánh bại U23 Turkmenistan và U23 Đài Loan Trung Quốc để giành vé dự Vòng chung kết. Tại giải đấu ở Qatar, họ gây tiếng vang khi đứng nhì bảng A sau chủ nhà, rồi tạo địa chấn hạ U23 Hàn Quốc tại tứ kết. Dù sau đó thua U23 Uzbekistan 0-2 ở bán kết và gục ngã 1-2 trước Iraq trong trận tranh hạng ba, màn trình diễn ấy vẫn được coi là cột mốc lịch sử.

So sánh ấy càng khiến áp lực đè nặng lên vai HLV Vanenburg. Nhưng chiến lược gia người Hà Lan khẳng định ông cần thêm thời gian và sự hỗ trợ từ hệ thống bóng đá Indonesia, đặc biệt là vấn đề phát triển giải đấu và tạo cơ hội thi đấu thường xuyên cho cầu thủ trẻ.