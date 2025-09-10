Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV U23 Indonesia đáp trả khi bị so sánh với Shin Tae-yong

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau thất bại tại vòng loại U23 châu Á 2025, HLV Gerald Vanenburg đã lên tiếng khi được đặt lên bàn cân so sánh với người tiền nhiệm Shin Tae-yong, chiến lược gia từng giúp U23 Indonesia tạo nên kỳ tích năm ngoái.

screen-shot-2025-09-10-at-161249.png

HLV Vanenburg tiếp quản đội U23 Indonesia sau khi Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) quyết định khép lại hành trình hợp tác với HLV Shin Tae-yong. Ông được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công, song kết quả lại chưa đáp ứng mong đợi.

Dưới sự dẫn dắt của Vanenburg, U23 Indonesia giành ngôi Á quân tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, nhưng thất bại trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2025.

Ở bảng J diễn ra trên sân nhà, U23 Indonesia khởi đầu bằng trận hòa đáng thất vọng 0-0 trước Lào, sau đó thắng đậm Macau 6-0, nhưng gục ngã 0-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp U23 Hàn Quốc. Thất bại này khiến U23 Indonesia chỉ đứng nhì bảng và chính thức lỡ hẹn với Vòng chung kết.

Sau trận đấu, HLV Vanenburg không giấu được sự thất vọng, đồng thời thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân: “Vấn đề lớn nhất là thời lượng thi đấu của các cầu thủ ở CLB. Nhiều cầu thủ ít được ra sân, nên khi lên đội tuyển họ khó có thể đạt trạng thái tốt nhất".

screen-shot-2025-09-10-at-161307.png

Khi được hỏi về sự khác biệt với HLV Shin Tae-yong, người từng đưa U23 Indonesia lọt vào tới bán kết U23 châu Á 2024, HLV Vanenburg đáp: “Đúng là có sự khác biệt. Khi đó, ông Shin có trong tay những cầu thủ giỏi như Marselino Ferdinan, Rizky Ridho, Ivar Jenner, Rafael Struick, Justin Hubner..."

"Bên cạnh đó, họ còn có quãng thời gian chuẩn bị dài tới 2-3 tháng. Trong khi chúng tôi chỉ tập trung khoảng 5 ngày. Rất khó để so sánh", ông Vanenburg nói.

Nhìn lại hành trình 2024, U23 Indonesia của Shin Tae-yong đã đánh bại U23 Turkmenistan và U23 Đài Loan Trung Quốc để giành vé dự Vòng chung kết. Tại giải đấu ở Qatar, họ gây tiếng vang khi đứng nhì bảng A sau chủ nhà, rồi tạo địa chấn hạ U23 Hàn Quốc tại tứ kết. Dù sau đó thua U23 Uzbekistan 0-2 ở bán kết và gục ngã 1-2 trước Iraq trong trận tranh hạng ba, màn trình diễn ấy vẫn được coi là cột mốc lịch sử.

So sánh ấy càng khiến áp lực đè nặng lên vai HLV Vanenburg. Nhưng chiến lược gia người Hà Lan khẳng định ông cần thêm thời gian và sự hỗ trợ từ hệ thống bóng đá Indonesia, đặc biệt là vấn đề phát triển giải đấu và tạo cơ hội thi đấu thường xuyên cho cầu thủ trẻ.

Trọng Đạt
#HLV Indonesia #Shin Tae-yong #U23 Indonesia #bóng đá Indonesia #Vòng loại U23 châu Á #thất bại bóng đá #phát triển cầu thủ

Xem thêm

Cùng chuyên mục