U23 Việt Nam xếp hạt giống số 2 VCK châu Á, U23 Thái Lan tụt hạng phút cuối cùng

TPO - U23 Thái Lan suýt lọt vào nhóm 2 của lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhưng việc Qatar ngược dòng thắng Bahrain trong thời gian bù giờ đã khiến Thái Lan xuống nhóm 3. Như vậy ở Đông Nam Á, vẫn chỉ có U23 Việt Nam được xếp vào nhóm 2 trong lễ bốc thăm.

Trận đấu vào rạng sáng nay, U23 Qatar gặp U23 Bahrain với nhiệm vụ chỉ cần hòa thì sẽ có vé dự VCK. Nhưng họ bị dẫn 0-1 trong 90 phút. Thêm vào đó, Qatar lại thua người do dính thẻ đỏ. Tình thế ấy gần như chắc chắn mang tới chiến thắng cho Bahrain.

Nếu tỷ số 0-1 nghiêng về U23 Bahrain được giữ nguyên, trường hợp 3 đội cùng 6 điểm sẽ xảy ra. 3 đội U23 Ấn Độ, U23 Bahrain và U23 Qatar cùng có 6 điểm nhờ thắng lẫn nhau. Khi đó, thứ tự các đội được xét tới dựa theo hiệu số bàn thắng/bại mà họ ghi được vào lưới nhau.

U23 Ấn Độ sẽ dẫn đầu nhờ hiệu số tốt nhất (3-2), tiếp đến là U23 Qatar (2-2) và U23 Bahrain (1-2). Và Ấn Độ giành tấm vé duy nhất ở bảng H để đi tiếp. Theo quy định của AFC, các đội nằm ở nhóm nào phụ thuộc vào thành tích của họ ở 3 VCK giải U23 châu Á gần nhất. Vì thành tích thi đấu kém U23 Thái Lan nên U23 Ấn Độ sẽ nằm ở nhóm 3 lễ bốc thăm còn Thái Lan lên nhóm 2, sánh ngang hàng U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam vẫn đứng trên U23 Thái Lan

Nhưng phút bù giờ thứ 2, biến cố đã xảy ra. U23 Qatar bất kể thua người vẫn có thể ghi liên tiếp 2 bàn để thắng 2-1 và giật lại ngôi đầu. Kết quả cuối cùng, Qatar giành suất dự VCK, Ấn Độ bị loại. Kéo theo đó, U23 Thái Lan bị đẩy xuống nhóm 3 ở lễ bốc thăm.

Việc các đội đứng ở nhóm nào phụ thuộc vào kết quả họ giành được trong 3 VCK gần nhất (2020, 2022 và 2024). 3 giải này, U23 Việt Nam có 2 lần vào tứ kết và 1 lần dừng bước ở vòng bảng. Trong khi đó, U23 Thái Lan 2 lần dừng bước ở vòng bảng, chỉ 1 lần vào tứ kết. Do vậy, U23 Thái Lan tích lũy được hệ số kém hơn Việt Nam nên chấp nhận đứng nhóm 3 và U23 Việt Nam xếp nhóm 2.

Trong lễ bốc thăm chia bảng U23 châu Á 2026 dự kiến diễn ra vào cuối năm nay, chỉ Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á nằm ở nhóm 2. Đội sẽ sánh vai với những nền bóng đá mạnh của AFC như Hàn Quốc, Australia và Qatar..