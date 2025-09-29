Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Liên đoàn bóng đá Malaysia: Lỗi trong hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch là do... đánh máy

Đặng Lai

TPO - Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã có những giải trình không chính thức đầu tiên về vụ việc 7 cầu thủ của đội tuyển quốc gia nước này bị trừng phạt do lỗi khai gian trong hồ sơ nhập tịch.

capture.jpg
Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Hj Rahman

“FAM đang chờ phán quyết đầy đủ từ FIFA trước khi nộp đơn kháng cáo theo quy trình hiện hành. Chúng tôi nhận định rằng đã có rằng một lỗi kĩ thuật trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. FAM rất coi trọng vấn đề này. Chúng tôi cam kết đối mặt sự việc này với thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp. FAM xin khẳng định rằng các cầu thủ nhập tịch có liên quan đều là công dân hợp pháp của Malaysia”, Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Hj Rahman nhấn mạnh.

Chưa rõ những lời giải thích này có thỏa đáng hay không nhưng nó thực sự chỉ khiến sự bực tức trong người hâm mộ gia tăng. Nhiều cổ động viên Malaysia tỏ ra thất vọng, cho rằng cách làm việc của Liên đoàn bóng đá thiếu trung thực và tắc trách.

“Ngay cả có là lỗi đánh máy đi chăng nữa thì nó chỉ chứng tỏ một điều rằng các quan chức đang làm việc rất tắc trách. Không chỉ 1 và 7 cầu thủ đều phải chịu hậu quả với sai sót sơ đẳng của họ”, CĐV Narudin nói.

“Nếu như họ không nói ra lý do này, chúng tôi có lẽ sẽ không cảm thấy bức xúc nhiều. Nhưng họ lại đổ lỗi cho nhân viên đánh máy, nó chỉ cho thấy rằng đây là một tổ chức rất kém hiệu quả và kém chuyên nghiệp”, fan tên Rustin viết.

Hevel-Malaysia-Nepal-ANFA-2.jpg
Hevel là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt

Trong khi đó, một cơ quan khác trực tiếp liên quan tới vụ việc là Bộ Nội vụ cũng vừa lên tiếng. Bộ trưởng Nội vụ, Seri Saifuddin Nasution Ismail nhấn mạnh rằng mọi quyết định cấp quyền công dân đều dựa trên Hiến pháp Liên bang và được thực hiện thông qua các cuộc kiểm tra tỉ mỉ. Vậy nên, ông cho rằng án phạt FIFA đưa ra với bóng đá Malaysia là thiếu chuẩn xác và những gì 7 cầu thủ phải chịu xuất phát từ “một âm mưu lớn chống lại Malaysia”.

"Mỗi quyết định về quyền công dân đều được đưa ra theo Điều 19 (1) của Hiến pháp Liên bang", ông nói. "Quy trình nhập tịch rất tỉ mỉ và chi tiết, bao gồm việc kiểm tra hồ sơ đầy đủ, phỏng vấn, lấy sinh trắc học và xác minh kỹ lưỡng. Yêu cầu quan trọng là đương đơn phải hiện diện tại Malaysia, chứ không chỉ đơn thuần là nộp đơn từ nước ngoài. Mọi quyết định đều được đưa ra theo đúng luật pháp".

“Chúng ta nên ủng hộ quá trình kháng cáo và đoàn kết vì đội tuyển quốc gia, thay vì gieo rắc bất hòa và chia rẽ. Có một âm mưu lớn chống lại Malaysia. Tôi chắc chắn điều đó".

Đặng Lai
