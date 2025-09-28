Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Truyền thông Malaysia yêu cầu án hình sự với quan chức Liên đoàn bóng đá

Đặng Lai

TPO - Vụ việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị phát hiện gian lận giấy tờ để nhập tịch 7 cầu thủ đang gây chấn động. Không chỉ bày tỏ nỗi thất vọng, truyền thông Malaysia còn yêu cầu bản án hình sự cho các lãnh đạo liên đoàn.

malaysia.png

Trong bài viết mới đây, tờ New Strait Times đã mượn lời một luật sư uy tín của Malaysia để nhấn mạnh về nguy cơ nhận án hình sự đối với các quan chức LĐBĐ Malaysia. Tờ báo này viết: “Zamri Ibrahim, người có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý các vụ án hình sự, chia sẻ với chúng tôi rằng làm giả tài liệu và gian lận không chỉ là hành vi vi phạm quy định mà còn là hành vi phạm tội theo Bộ luật Hình sự của Malaysia.

Về mặt pháp lý, khi chúng ta đề cập đến hành vi làm giả giấy tờ và gian lận, đây hoàn toàn là hành vi phạm tội. Nó liên quan đến việc ai đó đạt được điều gì đó thông qua sự lừa dối. Trong bộ luật của Malaysia có những điều khoản rất cụ thể viết về vấn đề này. Những người này phải chịu trách nhiệm, không loại trừ án hình sự. Thật đáng xấu hổ cho đất nước nếu những hành vi như vậy thực sự có tồn tại. Đây là một vụ án nghiêm trọng. Không thể bỏ qua”.

44.jpg
Huyền thoại bóng đá Malaysia - Jamal Nasir

Theo ấn phẩm của Malaysia, ngoài nguy cơ bị FIFA và AFC trừng phạt, FAM cũng đối diện với bản án từ trong nước nếu như cơ quan công tố và cảnh sát vào cuộc. “Cảnh sát có thể mở vụ việc có tính chất gian lận và lừa dối này. Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến danh dự quốc gia và đã có dấu hiệu phạm tội từ những người trong cuộc”, ấn phẩm Malaysia viết.

Huyền thoại bóng đá Malaysia, Jamal Nasir cùng chung quan điểm. Ông nói gay gắt: “Mọi người đều phải chịu trách nhiệm. Bạn không thể trốn tránh. Bất cứ ai chịu trách nhiệm đều phải đứng ra và đối mặt với hậu quả về những việc mình đã làm.

Những cầu thủ dính vào bê bối gian lận nhập tịch (Facundo Garces, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Hector Hevel) đã mất đi khoảng thời gian quý báu trong sự nghiệp. 1 tháng rời xa sân cỏ đã là quá đủ, 2 tháng đã đủ tệ rồi, nhưng cả 1 năm ư?

Nó có thể hủy hoại triển vọng nghề nghiệp và tài chính của họ. Các CLB thậm chí có thể cân nhắc hành động pháp lý chống lại bóng đá Malaysia. Những người phụ trách phải từ chức nếu họ không thể giải trình. Một đại hội đặc biệt hoặc đại hội đồng bất thường nên được triệu tập để bổ nhiệm các quan chức mới”.

Đặng Lai
