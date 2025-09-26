Truyền thông Malaysia phản ứng gì trước thông tin FIFA treo giò 7 tuyển thủ vì gian lận?

Garces (3) trong trận gặp Việt Nam

Tờ Malaysia Today viết: “Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ của đội tuyển vừa bị FIFA xử phạt sau khi cơ quan bóng đá toàn cầu cho biết FAM đã nộp tài liệu giả mạo để các cầu thủ ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 với đội tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu, nhiều nghi ngờ về nguồn gốc của số cầu thủ đã xuất hiện. Vào tháng 7, các báo Indonesia khẳng định chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam rất có vấn đề khi nhiều cầu thủ không chứng thực được nguồn gốc Malaysia của mình. Họ rõ ràng không đủ điều kiện để đại diện cho Harimau Malaya.

Như vậy, Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng. Và với án phạt mới nhất, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam dù thực tế, trận đó họ thắng 4-0”.

Hevel (13) sẽ bị treo giò 12 tháng

Trong khi đó theo tờ Utusan, LĐBĐ Malaysia một mực phủ nhận gian lận. Họ khẳng định các giấy tờ liên quan đều là thật. Cơ quan điều hành bóng đá Malaysia sẽ có 10 ngày để chuẩn bị các phiêu điều trần, qua đó lật ngược án phạt của FIFA.

Còn theo tờ BH Sports, các thành viên của FAM vẫn im lặng trước án phạt từ FIFA. Ấn phẩm này viết: “9 trong số 11 cầu thủ chủ chốt của Malaysia trong trận đấu với Việt Nam là nhập tịch, trong đó 5 người gồm Figueiredo, Holgado, Irazabal, Garces và Machuca nhận được sự chấp thuận của FIFA chỉ vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Lúc này, tất cả họ đã được thông báo về lệnh trừng phạt của FIFA. Hiện tại, họ chưa có bình luận gì”, ấn phẩm này viết.