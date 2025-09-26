FIFA tuyên bố trừng phạt LĐBĐ Malaysia, tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0?

TPO - Ủy ban Kỷ luật FIFA vừa ban hành quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.

Figueiredo là cầu thủ mở tỷ số trước tuyển Việt Nam

Theo thông báo từ FIFA, LĐBĐ Malaysia đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu giả mạo để đăng ký 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Những cầu thủ nói trên đã ra sân trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jakil, góp công giúp “Hổ Mã Lai” thắng đậm 4-0. Trong đó, Figueiredo và Holgado thậm chí ghi những bàn thắng đầu tiên giúp tuyển Malaysia vượt lên dẫn trước 2-0 ở đầu hiệp 2.

Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này cho tuyển Malaysia đã được chuyển tới Tòa án bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo quy định hiện hành.

Trong thông báo của FIFA không nhắc đến việc hủy bỏ hay thay đổi kết quả trận đấu lượt đi giữa tuyển Malaysia và tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đánh giá, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ được xử thắng 3-0 vì vi phạm của “Hổ Mã Lai” quá nghiêm trọng. Nếu điều này xảy ra, đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ giành lại ngôi đầu bảng F của chính tuyển Malaysia và sáng cửa giành vé dự vòng chung kết.