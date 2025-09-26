Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

FIFA tuyên bố trừng phạt LĐBĐ Malaysia, tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0?

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ủy ban Kỷ luật FIFA vừa ban hành quyết định xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 của Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.

malaysia-v-vietnam.jpg
Figueiredo là cầu thủ mở tỷ số trước tuyển Việt Nam

Theo thông báo từ FIFA, LĐBĐ Malaysia đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu giả mạo để đăng ký 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Những cầu thủ nói trên đã ra sân trong trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jakil, góp công giúp “Hổ Mã Lai” thắng đậm 4-0. Trong đó, Figueiredo và Holgado thậm chí ghi những bàn thắng đầu tiên giúp tuyển Malaysia vượt lên dẫn trước 2-0 ở đầu hiệp 2.

Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này cho tuyển Malaysia đã được chuyển tới Tòa án bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo quy định hiện hành.

Trong thông báo của FIFA không nhắc đến việc hủy bỏ hay thay đổi kết quả trận đấu lượt đi giữa tuyển Malaysia và tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đánh giá, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ được xử thắng 3-0 vì vi phạm của “Hổ Mã Lai” quá nghiêm trọng. Nếu điều này xảy ra, đội bóng của HLV Kim Sang-sik sẽ giành lại ngôi đầu bảng F của chính tuyển Malaysia và sáng cửa giành vé dự vòng chung kết.

A Phi
#Malaysia #FIFA #đội tuyển Việt Nam #vòng loại Asian Cup 2027 #cầu thủ nhập tịch #FIFA trừng phạt Malaysia

Xem thêm

Cùng chuyên mục